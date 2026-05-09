Dalam podcastnya yang berjudul "Einfach mal Luppen", mantan bintang Real Madrid ini menyampaikan ungkapan kasih sayang yang istimewa kepada rekan setimnya di tim nasional yang telah lama mendampinginya, dan tidak segan-segan membagikan detail jujur mengenai gaya hidup Süle yang tidak konvensional.
Meskipun ia "tidak mengikuti aturan": Toni Kroos mengaku sebagai penggemar salah satu bintang BVB
Bagi Kroos, Süle adalah sosok yang luar biasa di dunia sepak bola yang semakin terkesan seragam. "Niki adalah sosok yang benar-benar hebat. Dia berbeda dari kebanyakan pemain sepak bola profesional saat ini," tegas sang juara dunia 2014 itu.
Süle bukanlah tipe orang yang berpura-pura demi citra. Sebaliknya: "Dia selalu jujur dan tidak ragu-ragu menunjukkan bahwa hal-hal tertentu yang dianggap normal dalam kehidupan profesional, baginya justru tidak normal, dan dia ingin tetap menjadi Niklas yang selalu dia kenal, yang hidup sesuai seleranya - namun tetap menjadi pemain sepak bola profesional."
Kroos: "Süle tetap setia pada gaya hidupnya"
Namun, keaslian tersebut memiliki konsekuensinya sendiri. Süle, yang tak pernah menyembunyikan kecintaannya pada makanan cepat saji dan minuman manis, sering kali bertabrakan dengan tuntutan keras sepak bola profesional modern. Menurut Kroos, hal ini "mungkin tidak selalu disukai semua orang", namun Süle "tetap setia pada dirinya sendiri dan gaya hidupnya".
Dalam percakapan dengan saudaranya, Felix, Kroos secara kritis mempertanyakan apakah kecintaan Süle pada kesenangan selalu "100 persen sesuai dengan sepak bola profesional". Ia bahkan menduga bahwa satu atau dua cedera dalam karier bek bertubuh kekar ini "mungkin merupakan konsekuensi" dari gaya hidup tersebut.
Süle kini telah mencatatkan 300 penampilan di Bundesliga
Namun, ini bukanlah sebuah kritik. Sebaliknya, Kroos justru mengagumi keberaniannya untuk mengambil risiko: "Kita harus menghargainya, dan itulah mengapa saya menyukainya—karena bersamanya, kamu selalu tahu apa yang akan kamu dapatkan. Kamu akan mendapatkan pendapat yang jujur. Dia adalah sosok yang teguh dan tidak mudah dipengaruhi." Süle hanya "menerima konsekuensinya", bahwa dia "tidak hidup sesuai aturan" namun tetap "mencapai karier yang hebat".
Kroos mengakui bahwa dengan gaya hidup yang lebih sederhana, Süle "mungkin bisa mencapai lebih banyak lagi". Namun, melihat riwayat hidup pria kelahiran Frankfurt ini tidak meninggalkan ruang untuk rasa kasihan: Lima gelar juara liga, dua gelar Piala DFB, dan kemenangan Liga Champions 2020 tercatat dalam prestasinya. Dengan 300 pertandingan Bundesliga untuk TSG Hoffenheim, FC Bayern, dan BVB serta 49 pertandingan internasional, ia kini pensiun.
Kroos memuji konsistensi penampilan Süle
Kroos secara khusus menekankan bahwa kualitas Süle telah berulang kali meyakinkan para pelatih dan petinggi klub, terlepas dari segala tingkah lakunya yang kontroversial. Klub-klub tersebut pada dasarnya telah "menerima" gaya hidupnya karena pada akhirnya performa olahraganya biasanya memuaskan. "
'Dia telah menunjukkan berkali-kali dan secara konsisten bahwa dia adalah pemain yang sangat baik, dan dia pantas mendapatkannya secara olahraga,' kata Kroos."