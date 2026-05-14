Meskipun The Reds musim ini tampil jauh di bawah ekspektasi dan tiket ke Liga Champions belum juga aman meski hanya tersisa dua pekan lagi di Liga Premier, tampaknya sang pelatih asal Belanda akan tetap bertahan.
Meskipun ia telah kehilangan kepercayaan para penggemar: Pernyataan yang penuh makna mengisyaratkan adanya kejutan terkait pelatih di FC Liverpool
Dalam konferensi pers, Slot dengan tegas menyatakan bahwa posisinya masih aman. "Saya punya alasan kuat untuk yakin bahwa saya akan tetap menjadi pelatih Liverpool di musim depan," kata pria berusia 47 tahun itu beberapa hari menjelang laga kandang melawan Aston Villa pada Jumat mendatang. Pernyataan ini terdengar berbeda dari kekhawatiran akan pemecatan.
Selain itu, Slot mengumumkan niatnya untuk beraksi di bursa transfer - perlu dicatat, ini terjadi kurang dari setahun setelah investasi sebesar hampir setengah miliar euro. "Rencana untuk musim depan sudah pasti, pembicaraan antara klub dan para pemain baru sedang berlangsung, dan saya terlibat di dalamnya." Dengan kemenangan atas Aston Villa yang memiliki poin yang sama, Liverpool dapat memastikan partisipasinya di Liga Champions. Tim yang saat ini berada di peringkat keempat klasemen memiliki keunggulan empat poin atas peringkat keenam, yang ditempati oleh AFC Bournemouth.
Para penggemar Liverpool baru-baru ini mencemooh Slot
Selama musim yang diwarnai banyak pasang surut ini, berulang kali beredar rumor tentang pemecatan sang pelatih juara. Terlebih lagi karena Xabi Alonso, seorang pelatih yang sudah menarik minat besar LFC bahkan sebelum kedatangan Slot, kini tersedia di bursa transfer. Pelatih asal Spanyol itu telah tanpa klub sejak dipecat dari Real Madrid pada pergantian tahun. Sekitar waktu yang sama, rumor pemecatan Slot pun terus beredar.
Pada akhir pekan lalu, Slot sekali lagi menuai kemarahan para penggemarnya sendiri. Setelah ia mengganti Rio Ngumoha, yang disukai penonton, meskipun ia tampil bagus, dan menggantikannya dengan Alexander Isak, ia mendapat cemoohan dari para pendukung The Reds. Sudah beberapa kali musim ini terlihat bahwa Slot telah kehilangan kepercayaan dari para penggemar. Selain itu, Liverpool juga mencetak rekor negatif yang memalukan saat melawan The Blues.
Gol penyama kedudukan dari Enzo Fernandez melalui tendangan bebas menandai gol ke-18 yang kebobolan dari situasi bola mati musim ini. Belum pernah dalam sejarah Premier League, juara Inggris 20 kali ini kebobolan lebih banyak gol dari situasi bola mati. Dengan demikian, LFC juga memimpin daftar klasemen musim ini.
Arne Slot: Rekor sebagai Pelatih FC Liverpool
Permainan 111 Kemenangan 66 Seri 17 Kekalahan 28 Poin per pertandingan 1,94