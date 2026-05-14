Meskipun ia telah kehilangan kepercayaan para penggemar: Pernyataan yang penuh makna mengisyaratkan adanya kejutan terkait pelatih di FC Liverpool

Selama musim yang diwarnai banyak pasang surut ini, berulang kali beredar rumor tentang pemecatan sang pelatih juara. Terlebih lagi karena Xabi Alonso, seorang pelatih yang sudah menarik minat besar LFC bahkan sebelum kedatangan Slot, kini tersedia di bursa transfer. Pelatih asal Spanyol itu telah tanpa klub sejak dipecat dari Real Madrid pada pergantian tahun. Sekitar waktu yang sama, rumor pemecatan Slot pun terus beredar.

Pada akhir pekan lalu, Slot sekali lagi menuai kemarahan para penggemarnya sendiri. Setelah ia mengganti Rio Ngumoha, yang disukai penonton, meskipun ia tampil bagus, dan menggantikannya dengan Alexander Isak, ia mendapat cemoohan dari para pendukung The Reds. Sudah beberapa kali musim ini terlihat bahwa Slot telah kehilangan kepercayaan dari para penggemar. Selain itu, Liverpool juga mencetak rekor negatif yang memalukan saat melawan The Blues.

Gol penyama kedudukan dari Enzo Fernandez melalui tendangan bebas menandai gol ke-18 yang kebobolan dari situasi bola mati musim ini. Belum pernah dalam sejarah Premier League, juara Inggris 20 kali ini kebobolan lebih banyak gol dari situasi bola mati. Dengan demikian, LFC juga memimpin daftar klasemen musim ini.