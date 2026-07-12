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TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Meskipun ia tampaknya sangat ingin bergabung dengan VfB: Pemain timnas U-21 Jerman yang sedang diburu itu masih terlalu mahal bagi Stuttgart

Bundesliga
Transfers
2. Bundesliga
D. Pejcinovic
VfB Stuttgart
Wolfsburg

VfL Wolfsburg tampaknya cukup mempersulit upaya VfB Stuttgart untuk mendatangkan penyerang Dzenan Pejcinovic.

Pada akhir pekan lalu, menurut berbagai laporan media yang sejalan, klub asal Swabia tersebut dilaporkan telah mengajukan penawaran tertulis pertama kepada klub yang baru saja terdegradasi ke 2. Bundesliga. Menurut Bild, VfB menawarkan biaya transfer sebesar hingga 18 juta euro, termasuk pembayaran bonus.

  • Namun, kabarnya hal itu belum cukup bagi Wolfsburg. “Serigala-serigala” itu menolak tawaran tersebut dan tampaknya meminta sekitar 25 juta euro untuk melepas pemain berusia 21 tahun itu. Jumlah yang, menurut Bild, tidak ingin dibayarkan oleh VfB.

    Apakah akan ada perkembangan lebih lanjut dalam negosiasi Pejcinovic dalam beberapa minggu ke depan, masih belum jelas untuk saat ini. Namun, menurut kabar yang beredar, sang penyerang sendiri sangat ingin pindah ke Stuttgart. Setelah Wolfsburg terdegradasi, Pejcinovic tidak hanya akan tetap bermain di Bundesliga, tetapi juga akan berlaga di Liga Champions bersama VfB. Selain itu, ia tampaknya tertarik dengan prospek untuk bekerja di bawah asuhan pelatih Stuttgart, Sebastian Hoeneß, yang telah terbukti sangat mahir dalam mengembangkan pemain muda. Alasan lain yang mendukung VfB bagi Pejcinovic adalah bahwa di wilayah Schwaben, ia akan kembali lebih dekat dengan kampung halamannya di München.

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  • Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images

    Untuk VfB? Dzenan Pejcinovic tampaknya telah menolak tawaran dari Benfica dan klub-klub lainnya

    Selain Stuttgart, Pejcinovic tampaknya memiliki beberapa pilihan menarik lainnya untuk masa depannya. Benfica Lisbon, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, dan SC Freiburg juga dikabarkan sedang berebut pemain timnas U-21 Jerman tersebut. Namun, menurut Bild, Pejcinovic telah menolak semua tawaran yang masuk sejauh ini karena VfB memang menjadi tujuan utamanya.

    Sementara itu, pihak manajemen Stuttgart tampaknya tetap tenang, karena mereka tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini serang. Lagipula, mereka sudah memiliki dua penyerang tengah kelas atas, yaitu Deniz Undav dan Ermedin Demirovic, yang masing-masing baru saja menjalani musim yang gemilang. Namun, terkait Demirovic, VfB setidaknya bersedia untuk berdiskusi jika ada tawaran menarik yang masuk untuk pemain timnas Bosnia tersebut. Paling lambat saat itu, perkembangan baru mungkin akan muncul kembali dalam negosiasi seputar Pejcinovic.

    Pemain kelahiran Munich ini kembali ke Wolfsburg musim panas lalu setelah masa peminjamannya di Fortuna Düsseldorf berakhir, dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang di VfL selama musim yang pahit lalu, yang berakhir dengan degradasi setelah kalah dalam pertandingan play-off melawan Paderborn. Dalam 34 penampilan di semua kompetisi, Pejcinovic berhasil mencetak dua belas gol.

  • Transfer pemain termahal VfL Wolfsburg hingga saat ini


    Posisi

    Pemain

    Pindah ke

    Tahun

    Biaya transfer

    1

    Kevin De Bruyne

    Manchester City

    2015

    76 juta euro

    2

    Micky van de Ven

    Tottenham Hotspur

    2023

    40 juta euro

    3

    Edin Dzeko

    Manchester City

    2011

    37 juta euro

    4

    Julian Draxler

    Paris Saint-Germain

    2017

    36 juta euro

    5

    Andre Schürrle

    Borussia Dortmund

    2016

    30 juta euro


    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    2023

    30 juta euro


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