Pada akhir pekan lalu, menurut berbagai laporan media yang sejalan, klub asal Swabia tersebut dilaporkan telah mengajukan penawaran tertulis pertama kepada klub yang baru saja terdegradasi ke 2. Bundesliga. Menurut Bild, VfB menawarkan biaya transfer sebesar hingga 18 juta euro, termasuk pembayaran bonus.
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Meskipun ia tampaknya sangat ingin bergabung dengan VfB: Pemain timnas U-21 Jerman yang sedang diburu itu masih terlalu mahal bagi Stuttgart
Namun, kabarnya hal itu belum cukup bagi Wolfsburg. “Serigala-serigala” itu menolak tawaran tersebut dan tampaknya meminta sekitar 25 juta euro untuk melepas pemain berusia 21 tahun itu. Jumlah yang, menurut Bild, tidak ingin dibayarkan oleh VfB.
Apakah akan ada perkembangan lebih lanjut dalam negosiasi Pejcinovic dalam beberapa minggu ke depan, masih belum jelas untuk saat ini. Namun, menurut kabar yang beredar, sang penyerang sendiri sangat ingin pindah ke Stuttgart. Setelah Wolfsburg terdegradasi, Pejcinovic tidak hanya akan tetap bermain di Bundesliga, tetapi juga akan berlaga di Liga Champions bersama VfB. Selain itu, ia tampaknya tertarik dengan prospek untuk bekerja di bawah asuhan pelatih Stuttgart, Sebastian Hoeneß, yang telah terbukti sangat mahir dalam mengembangkan pemain muda. Alasan lain yang mendukung VfB bagi Pejcinovic adalah bahwa di wilayah Schwaben, ia akan kembali lebih dekat dengan kampung halamannya di München.
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Untuk VfB? Dzenan Pejcinovic tampaknya telah menolak tawaran dari Benfica dan klub-klub lainnya
Selain Stuttgart, Pejcinovic tampaknya memiliki beberapa pilihan menarik lainnya untuk masa depannya. Benfica Lisbon, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, dan SC Freiburg juga dikabarkan sedang berebut pemain timnas U-21 Jerman tersebut. Namun, menurut Bild, Pejcinovic telah menolak semua tawaran yang masuk sejauh ini karena VfB memang menjadi tujuan utamanya.
Sementara itu, pihak manajemen Stuttgart tampaknya tetap tenang, karena mereka tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini serang. Lagipula, mereka sudah memiliki dua penyerang tengah kelas atas, yaitu Deniz Undav dan Ermedin Demirovic, yang masing-masing baru saja menjalani musim yang gemilang. Namun, terkait Demirovic, VfB setidaknya bersedia untuk berdiskusi jika ada tawaran menarik yang masuk untuk pemain timnas Bosnia tersebut. Paling lambat saat itu, perkembangan baru mungkin akan muncul kembali dalam negosiasi seputar Pejcinovic.
Pemain kelahiran Munich ini kembali ke Wolfsburg musim panas lalu setelah masa peminjamannya di Fortuna Düsseldorf berakhir, dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang di VfL selama musim yang pahit lalu, yang berakhir dengan degradasi setelah kalah dalam pertandingan play-off melawan Paderborn. Dalam 34 penampilan di semua kompetisi, Pejcinovic berhasil mencetak dua belas gol.
Transfer pemain termahal VfL Wolfsburg hingga saat ini
Posisi
Pemain
Pindah ke
Tahun
Biaya transfer
1
Kevin De Bruyne
Manchester City
2015
76 juta euro
2
Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
2023
40 juta euro
3
Edin Dzeko
Manchester City
2011
37 juta euro
4
Julian Draxler
Paris Saint-Germain
2017
36 juta euro
5
Andre Schürrle
Borussia Dortmund
2016
30 juta euro
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
2023
30 juta euro
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