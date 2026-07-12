Selain Stuttgart, Pejcinovic tampaknya memiliki beberapa pilihan menarik lainnya untuk masa depannya. Benfica Lisbon, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, dan SC Freiburg juga dikabarkan sedang berebut pemain timnas U-21 Jerman tersebut. Namun, menurut Bild, Pejcinovic telah menolak semua tawaran yang masuk sejauh ini karena VfB memang menjadi tujuan utamanya.

Sementara itu, pihak manajemen Stuttgart tampaknya tetap tenang, karena mereka tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini serang. Lagipula, mereka sudah memiliki dua penyerang tengah kelas atas, yaitu Deniz Undav dan Ermedin Demirovic, yang masing-masing baru saja menjalani musim yang gemilang. Namun, terkait Demirovic, VfB setidaknya bersedia untuk berdiskusi jika ada tawaran menarik yang masuk untuk pemain timnas Bosnia tersebut. Paling lambat saat itu, perkembangan baru mungkin akan muncul kembali dalam negosiasi seputar Pejcinovic.

Pemain kelahiran Munich ini kembali ke Wolfsburg musim panas lalu setelah masa peminjamannya di Fortuna Düsseldorf berakhir, dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang di VfL selama musim yang pahit lalu, yang berakhir dengan degradasi setelah kalah dalam pertandingan play-off melawan Paderborn. Dalam 34 penampilan di semua kompetisi, Pejcinovic berhasil mencetak dua belas gol.