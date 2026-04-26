Menurut laporan surat kabar Spanyol As, agen Silva, Jorge Mendes, telah menawarkan pemain asal Portugal itu kepada Real Madrid.
Meskipun ia bisa didatangkan tanpa biaya transfer: Real Madrid tampaknya menolak ikon gelandang tersebut
Dengan demikian, Silva ingin terus bermain di level tertinggi setelah keputusannya untuk hengkang dari City pada akhir musim ini sudah pasti. Real Madrid adalah salah satu klub yang saat ini sedang diupayakan oleh Mendes untuk meyakinkan agar merekrut pemain berusia 31 tahun tersebut.
Selain pengalamannya yang luar biasa dan kualitas olahraganya yang tetap tinggi, Silva semakin menarik karena kontraknya di City akan berakhir pada akhir Juni dan karenanya ia bisa didapatkan tanpa biaya transfer. Rival abadi Real, FC Barcelona, juga baru-baru ini dikaitkan dengan pemain timnas Portugal tersebut.
Namun, menurut As, Real tidak memiliki kebutuhan untuk merekrut Silva. Menurut surat kabar Spanyol tersebut, meski pihak Madrid sangat menghargai kemampuan sepak bolanya, ia tidak sesuai dengan profil yang mereka incar di Bernabeu untuk jendela transfer mendatang. Oleh karena itu, Mendes dilaporkan telah menerima penolakan langsung dari Real.
Apakah Real Madrid akan merekrut Rodri alih-alih Bernardo Silva?
Memang, merekrut gelandang tengah merupakan salah satu prioritas transfer Real Madrid untuk musim panas ini. Namun, Los Blancos justru lebih mencari tipe gelandang bertahan yang lebih berorientasi pada pertahanan daripada Silva. Rekan setim Silva di City, Rodri, dikabarkan menjadi kandidat utama Real Madrid, namun harganya diperkirakan akan cukup mahal. Berbeda dengan Silva, pemain asal Spanyol itu masih memiliki sisa kontrak satu tahun di Manchester.
Di mana Silva akan melanjutkan kariernya masih belum jelas. Juventus Turin dikabarkan sangat tertarik pada pemain asal Portugal tersebut, sementara kembalinya ke klub masa mudanya, Benfica, juga sering menjadi topik pembicaraan.
Pada 2017, Silva pindah dari AS Monaco ke Manchester dengan biaya transfer 50 juta euro dan berperan penting dalam era sukses City, termasuk kemenangan Liga Champions 2023 dan enam gelar juara Inggris. Di musim ini, sang kapten tetap menjadi pemain inti, dengan catatan 47 penampilan di semua kompetisi, mencetak tiga gol dan lima assist.
Silva sangat ingin mengakhiri kariernya di Manchester dengan dua gelar lagi, setelah City telah memenangkan EFL Cup pada akhir Maret. Di Liga Premier, City baru-baru ini merebut posisi puncak klasemen dari Arsenal untuk pertama kalinya dalam waktu lama; namun, sejak kemenangan 1-0 atas Newcastle pada Sabtu malam, The Gunners sementara kembali berada di atas City dengan selisih satu pertandingan dan tiga poin. Sementara itu, di Piala FA, tim asuhan pelatih Pep Guardiola berhasil melaju ke final berkat kemenangan 2-1 atas Southampton pada Sabtu.
Bernardo Silva: Catatan statistiknya di Manchester City
Penampilan
454
Gol
76
Assist
77