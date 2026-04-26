Meskipun ia bisa didatangkan tanpa biaya transfer: Real Madrid tampaknya menolak ikon gelandang tersebut

Memang, merekrut gelandang tengah merupakan salah satu prioritas transfer Real Madrid untuk musim panas ini. Namun, Los Blancos justru lebih mencari tipe gelandang bertahan yang lebih berorientasi pada pertahanan daripada Silva. Rekan setim Silva di City, Rodri, dikabarkan menjadi kandidat utama Real Madrid, namun harganya diperkirakan akan cukup mahal. Berbeda dengan Silva, pemain asal Spanyol itu masih memiliki sisa kontrak satu tahun di Manchester.

Di mana Silva akan melanjutkan kariernya masih belum jelas. Juventus Turin dikabarkan sangat tertarik pada pemain asal Portugal tersebut, sementara kembalinya ke klub masa mudanya, Benfica, juga sering menjadi topik pembicaraan.

Pada 2017, Silva pindah dari AS Monaco ke Manchester dengan biaya transfer 50 juta euro dan berperan penting dalam era sukses City, termasuk kemenangan Liga Champions 2023 dan enam gelar juara Inggris. Di musim ini, sang kapten tetap menjadi pemain inti, dengan catatan 47 penampilan di semua kompetisi, mencetak tiga gol dan lima assist.

Silva sangat ingin mengakhiri kariernya di Manchester dengan dua gelar lagi, setelah City telah memenangkan EFL Cup pada akhir Maret. Di Liga Premier, City baru-baru ini merebut posisi puncak klasemen dari Arsenal untuk pertama kalinya dalam waktu lama; namun, sejak kemenangan 1-0 atas Newcastle pada Sabtu malam, The Gunners sementara kembali berada di atas City dengan selisih satu pertandingan dan tiga poin. Sementara itu, di Piala FA, tim asuhan pelatih Pep Guardiola berhasil melaju ke final berkat kemenangan 2-1 atas Southampton pada Sabtu.