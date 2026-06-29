Meskipun ia belum pernah tampil di level profesional: Eintracht Frankfurt tampaknya akan membayar sejumlah jutaan untuk penyerang barunya

Pimpong dikabarkan akan menandatangani kontrak lima tahun dengan Eintracht yang berlaku hingga 2031. Biaya transfer pemain serang ini diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga tiga juta euro. Menurut kabar yang beredar, sebagian dari biaya transfer Pimpong juga dapat dikompensasikan dengan transfer Rasmus Kristensen, yang tampaknya akan mengambil jalan lain dan pindah dari Frankfurt kembali ke klub masa mudanya, Midtjylland.

Sementara itu, Pimpong belum pernah diturunkan dalam pertandingan tim senior klub Denmark tersebut. Meskipun ia masuk dalam skuad Midtjylland untuk Liga Europa dua kali pada musim lalu, ia tidak pernah diturunkan sebagai pemain pengganti. Di tim U-19 klub yang empat kali menjadi juara Denmark tersebut, Pimpong justru lebih mencuri perhatian: Pada musim 2025/26, ia mencetak 24 gol dalam 30 penampilan, termasuk empat gol dalam empat pertandingan Youth League.

Pemain tim nasional junior Denmark ini dapat ditempatkan secara fleksibel di lini serang; belakangan ini, ia biasanya bermain sebagai penyerang tengah untuk tim U19 Midtjylland. Pimpong, putra mantan pemain tim nasional Ghana Razak Pimpong, juga dapat ditempatkan di kedua sayap.