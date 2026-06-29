Seperti dilaporkan Sky, Frankfurt berhasil mendatangkan Malik Pimpong yang berusia 18 tahun dari klub Divisi Utama Denmark, FC Midtjylland. Dikabarkan bahwa hanya beberapa detail akhir antara kedua klub yang masih perlu diselesaikan.
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Meskipun ia belum pernah tampil di level profesional: Eintracht Frankfurt tampaknya akan membayar sejumlah jutaan untuk penyerang barunya
Pimpong dikabarkan akan menandatangani kontrak lima tahun dengan Eintracht yang berlaku hingga 2031. Biaya transfer pemain serang ini diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga tiga juta euro. Menurut kabar yang beredar, sebagian dari biaya transfer Pimpong juga dapat dikompensasikan dengan transfer Rasmus Kristensen, yang tampaknya akan mengambil jalan lain dan pindah dari Frankfurt kembali ke klub masa mudanya, Midtjylland.
Sementara itu, Pimpong belum pernah diturunkan dalam pertandingan tim senior klub Denmark tersebut. Meskipun ia masuk dalam skuad Midtjylland untuk Liga Europa dua kali pada musim lalu, ia tidak pernah diturunkan sebagai pemain pengganti. Di tim U-19 klub yang empat kali menjadi juara Denmark tersebut, Pimpong justru lebih mencuri perhatian: Pada musim 2025/26, ia mencetak 24 gol dalam 30 penampilan, termasuk empat gol dalam empat pertandingan Youth League.
Pemain tim nasional junior Denmark ini dapat ditempatkan secara fleksibel di lini serang; belakangan ini, ia biasanya bermain sebagai penyerang tengah untuk tim U19 Midtjylland. Pimpong, putra mantan pemain tim nasional Ghana Razak Pimpong, juga dapat ditempatkan di kedua sayap.
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Apakah Adi Hütter akan langsung menurunkan Malik Pimpong di Eintracht Frankfurt?
Di lini serang Frankfurt, Pimpong akan menghadapi persaingan yang cukup ketat. Ia harus bersaing dengan Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Ritsu Doan, Ayoube Amaimouni-Echghouyab, atau Jean-Matteo Bahoya. Selain itu, Eintracht telah melakukan satu transfer lagi musim panas ini dengan mendatangkan Noel Futkeu, yang kembali ke Frankfurt melalui klausul pembelian kembali senilai 1,3 juta euro setelah mencatatkan musim yang gemilang bersama Greuther Fürth di 2. Bundesliga. Namun, masih belum jelas apakah Futkeu benar-benar akan bertahan atau langsung dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi dari 1,3 juta euro.
Yang paling menentukan di sini adalah pendapat pelatih baru yang juga merupakan mantan pelatih klub tersebut. Seperti diketahui, setelah eksperimen yang gagal dengan Albert Riera, Adi Hütter kembali ke SGE. Pelatih asal Austria ini sebelumnya pernah melatih tim yang menempati peringkat kedelapan pada musim Bundesliga 2018–2021, dan kini telah menandatangani kontrak hingga tahun 2029.