Seperti dilaporkan secara serempak oleh Bild dan Sky, Alexander Nübel dari VfB Stuttgart akan berangkat ke turnamen di Amerika Utara sebagai kiper cadangan ketiga. Namun, Jonas Urbig yang juga sempat dikabarkan akan ikut serta, kabarnya akan bergabung sebagai "kiper latihan". Dengan demikian, pemain berusia 22 tahun itu hanya direncanakan sebagai opsi tambahan untuk sesi latihan dan sama sekali tidak berhak bermain.
Meskipun dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk bermain? Julian Nagelsmann tampaknya akan membawa Jonas Urbig ke Piala Dunia
Menurut berbagai laporan yang sejalan, Manuel Neuer memang akan merayakan kembalinya yang menghebohkan ke timnas Jerman dan akan tampil sebagai kiper utama dalam turnamen ini — asalkan ia dalam kondisi fit. Pada pertandingan terakhir Bundesliga melawan 1. FC Köln, pemain berusia 40 tahun itu diganti karena mengalami masalah otot di betis kirinya, dan keikutsertaannya dalam final Piala DFB melawan VfB Stuttgart pada hari Sabtu masih diragukan.
Kiper utama sebelumnya, Oliver Baumann, telah diturunkan menjadi kiper cadangan, seperti yang dilaporkan telah disampaikan Nagelsmann kepadanya dalam percakapan pribadi.
Masa depan Alexander Nübel setelah Piala Dunia masih belum jelas
Posisi kiper ketiga tampaknya kini diisi oleh Nübel, yang memiliki hubungan yang rumit dengan Neuer. Nübel bergabung dengan FC Bayern pada 2020 sebagai kiper cadangan tanpa biaya transfer, namun tidak pernah mendapat kesempatan bermain di belakang Neuer. Dari segi hubungan antarpribadi, kerja sama mereka pun dilaporkan tidak berjalan dengan baik.
Dari 2021 hingga 2023, Nübel bermain sebagai pemain pinjaman di AS Monaco, dan sejak itu di Stuttgart, di mana ia berhasil masuk ke skuad tim nasional berkat penampilannya yang kuat. Musim panas ini, masa baktinya di VfB kemungkinan akan berakhir. Namun, para petinggi FC Bayern baru-baru ini mengesampingkan kemungkinan kembalinya Nübel ke Munich, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2030. Masa depan Nübel setelah Piala Dunia pun menjadi tidak jelas.
Urbig bergabung dengan FC Bayern pada Januari 2025, membangun hubungan yang saling percaya dengan Neuer, dan tampil dalam total 19 pertandingan musim ini—juga karena masalah cedera berulang yang dialami Neuer. Menurut kabar yang beredar, Neuer yang kembali itu telah mendukung peran Urbig di Piala Dunia. Urbig dianggap sebagai penerus Neuer yang sudah ditunjuk di FC Bayern dan karena itu secara otomatis juga sebagai calon kiper nomor satu Jerman di masa depan.