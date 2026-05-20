Meskipun dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk bermain? Julian Nagelsmann tampaknya akan membawa Jonas Urbig ke Piala Dunia

Posisi kiper ketiga tampaknya kini diisi oleh Nübel, yang memiliki hubungan yang rumit dengan Neuer. Nübel bergabung dengan FC Bayern pada 2020 sebagai kiper cadangan tanpa biaya transfer, namun tidak pernah mendapat kesempatan bermain di belakang Neuer. Dari segi hubungan antarpribadi, kerja sama mereka pun dilaporkan tidak berjalan dengan baik.

Dari 2021 hingga 2023, Nübel bermain sebagai pemain pinjaman di AS Monaco, dan sejak itu di Stuttgart, di mana ia berhasil masuk ke skuad tim nasional berkat penampilannya yang kuat. Musim panas ini, masa baktinya di VfB kemungkinan akan berakhir. Namun, para petinggi FC Bayern baru-baru ini mengesampingkan kemungkinan kembalinya Nübel ke Munich, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2030. Masa depan Nübel setelah Piala Dunia pun menjadi tidak jelas.

Urbig bergabung dengan FC Bayern pada Januari 2025, membangun hubungan yang saling percaya dengan Neuer, dan tampil dalam total 19 pertandingan musim ini—juga karena masalah cedera berulang yang dialami Neuer. Menurut kabar yang beredar, Neuer yang kembali itu telah mendukung peran Urbig di Piala Dunia. Urbig dianggap sebagai penerus Neuer yang sudah ditunjuk di FC Bayern dan karena itu secara otomatis juga sebagai calon kiper nomor satu Jerman di masa depan.