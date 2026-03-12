Felipe Chavez belum banyak bermain untuk 1. FC Köln – namun demikian, FC Bayern mungkin akan segera kehilangan salah satu talenta paling menjanjikan mereka secara permanen.
Meskipun dia hampir tidak pernah bermain di klub barunya! FC Bayern tampaknya akan kehilangan salah satu talenta terbaiknya secara permanen
Gelandang tersebut pindah ke Cologne pada hari terakhir jendela transfer musim dingin dengan status pinjaman dari juara bertahan. Namun, pemain internasional Peru tersebut belum banyak mendapatkan kesempatan bermain: Hingga saat ini, ia hanya mencatatkan 13 menit bermain untuk tim asuhan pelatih Lukas Kwasniok.
Meskipun demikian, peminjaman ini tampaknya berjalan positif bagi kedua belah pihak. Seperti yang dilaporkan Abendzeitung, Chavez merasa nyaman di Cologne meskipun waktu bermainnya sedikit – dan pihak klub Bundesliga juga puas dengan perkembangannya. Menurut laporan tersebut, gelandang tengah ini baru-baru ini menunjukkan kemajuan terutama dalam hal fisik dan dapat lebih sering bermain dalam beberapa minggu mendatang ketika Effzeh berjuang untuk mempertahankan posisinya di liga.
Saat merekrutnya, klub telah memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pemain muda yang berposisi sebagai penyerang ini. Direktur olahraga Thomas Kessler mengatakan, "Felipe memiliki kualitas sepak bola yang tinggi. Dengan kemampuan menyerangnya, ia memberikan variasi tambahan di lini tengah." Chavez dapat ditempatkan di lini tengah maupun di sayap penyerang.
1. FC Köln mengikuti rencana pengembangan yang jelas dengan Chavez
Kota Katedral memiliki rencana yang jelas untuk pemain berbakat ini. "Kami ingin membawanya ke Bundesliga secara bertahap," jelas Kessler. Dalam perspektif jangka panjang, pemain berusia 18 tahun ini diharapkan dapat menunjukkan kekuatannya melalui waktu bermain yang lebih lama di lapangan.
Fakta bahwa Chavez sejauh ini jarang mendapat menit bermain juga terkait dengan situasi olahraga tim Köln. Dalam perjuangan menghindari degradasi, pelatih Lukas Kwasniok mengutamakan kehadiran fisik dan kekuatan dalam duel, seperti yang ia tekankan dalam konferensi pers beberapa minggu lalu: "Kami harus menerima bahwa kami harus melawan dengan fisik dan semangat juang. Jika Anda tidak dapat membawa elemen-elemen ini ke dalam permainan, Anda tidak akan memiliki peluang melawan yang terbaik."
Meskipun demikian, menurut informasi dari az, Köln berencana untuk menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati pada musim panas dan mengontrak Chavez dengan biaya transfer satu digit. Namun, FC Bayern tidak ingin kehilangan kendali atas bakatnya: Klub Munich tersebut dilaporkan telah mengamankan hak pembelian kembali untuk tahun 2027 dan 2028. Secara internal, pemain muda Peru ini masih dianggap sebagai talenta besar.
Dengan demikian, juara rekor tersebut mungkin akan berpisah dengan salah satu pemain kampusnya untuk sementara waktu – namun pintu untuk kemungkinan kembalinya pemain tersebut tetap terbuka.
Statistik Felipe Chavez di 1. FC Köln:
Pertandingan resmi Gol Assist Menit bermain 2 0 0 13