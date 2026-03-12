Meskipun dia hampir tidak pernah bermain di klub barunya! FC Bayern tampaknya akan kehilangan salah satu talenta terbaiknya secara permanen

Gelandang tersebut pindah ke Cologne pada hari terakhir jendela transfer musim dingin dengan status pinjaman dari juara bertahan. Namun, pemain internasional Peru tersebut belum banyak mendapatkan kesempatan bermain: Hingga saat ini, ia hanya mencatatkan 13 menit bermain untuk tim asuhan pelatih Lukas Kwasniok.

Meskipun demikian, peminjaman ini tampaknya berjalan positif bagi kedua belah pihak. Seperti yang dilaporkan Abendzeitung, Chavez merasa nyaman di Cologne meskipun waktu bermainnya sedikit – dan pihak klub Bundesliga juga puas dengan perkembangannya. Menurut laporan tersebut, gelandang tengah ini baru-baru ini menunjukkan kemajuan terutama dalam hal fisik dan dapat lebih sering bermain dalam beberapa minggu mendatang ketika Effzeh berjuang untuk mempertahankan posisinya di liga.

Saat merekrutnya, klub telah memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pemain muda yang berposisi sebagai penyerang ini. Direktur olahraga Thomas Kessler mengatakan, "Felipe memiliki kualitas sepak bola yang tinggi. Dengan kemampuan menyerangnya, ia memberikan variasi tambahan di lini tengah." Chavez dapat ditempatkan di lini tengah maupun di sayap penyerang.