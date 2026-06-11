Sudah dipastikan bahwa Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, dan Joao Palhinha tidak lagi menjadi beban bagi juara terbanyak Jerman pada musim baru ini dan akan pindah ke klub baru. Hiroki Ito dan Min-Jae Kim pun diharapkan dan diizinkan untuk mencari klub baru.
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Meskipun biaya transfer telah diturunkan: FC Bayern tampaknya akan menghadapi masalah besar terkait rencana penjualan Min-Jae Kim
Justru penjualan pemainlah yang dianggap sangat penting; lagipula, Direktur Olahraga Max Eberl telah didesak secara terus-menerus oleh Dewan Pengawas yang berpengaruh di bawah pimpinan Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge untuk menghasilkan pendapatan dari transfer, untuk membiayai paket senilai 110 juta euro yang sedang direncanakan untuk pemain baru yang ditargetkan, Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt meminta 65 juta euro) dan Ismael Saibari (PSV Eindhoven meminta sekitar 50 juta euro).
Juga untuk membuat kepergian Ito dan Kim lebih mungkin terjadi, menurut kicker, FC Bayern kini hanya mengharapkan biaya transfer masing-masing antara 20 dan 25 juta euro. Meskipun jumlah tersebut masih cukup sesuai dengan jumlah yang dibayarkan kepada VfB Stuttgart untuk klausul pelepasan Ito pada tahun 2024, juara Bundesliga tersebut tampaknya telah menurunkan tuntutannya secara signifikan untuk Kim.
Terakhir, angka yang beredar untuk biaya transfer pemain asal Korea Selatan ini masih berkisar antara 35 hingga 40 juta euro, sehingga Juventus Turin, menurut Gazzetta dello Sport, masih ragu-ragu untuk benar-benar memboyong Kim. Namun, pada saat yang sama, surat kabar olahraga harian Italia tersebut melaporkan bahwa Kim telah memberikan persetujuan kepada Si Nyonya Tua untuk pindah.
Namun, menurut kicker, hal ini tampaknya tidak sepenuhnya benar.
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FC Bayern tampaknya membayar gaji Kim sebesar puluhan juta euro
Pasalnya, FC Bayern tengah menghadapi masalah besar terkait penjualan bek tengah berusia 29 tahun tersebut. Seperti dilaporkan oleh majalah khusus Jerman, Kim sebenarnya tidak bersedia menerima pengurangan gaji jika pindah klub, mengingat penghasilannya yang sangat besar di Munich saat ini. Pemain Korea Selatan yang pernah tampil di Piala Dunia ini dilaporkan menerima gaji puluhan juta euro di FCB. Namun, apakah klub yang tertarik bersedia membayar gaji tahunan sebesar itu tampaknya dipertanyakan dan sangat mempersulit penjualan bek tengah tersebut.
Bahwa Kim, yang masih terikat kontrak di Munich hingga 2028, tampaknya sama sekali tidak mempermasalahkan posisinya yang kini hanya menjadi pemain ketiga atau bahkan keempat di lini pertahanan Bayern, sudah ia sampaikan dengan jelas pada bulan April. "Seiring waktu, saya menyadari bahwa ada sisi positifnya. Oleh karena itu, saya pikir situasi saat ini baik-baik saja," katanya kepada footballist.co.kr mengenai statusnya sebagai pemain cadangan di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah: "Saya selalu percaya bahwa bermain secara reguler adalah solusinya, tetapi sekarang saya puas dengan peran saya sebagai penantang."