Meskipun biaya transfer telah diturunkan: FC Bayern tampaknya akan menghadapi masalah besar terkait rencana penjualan Min-Jae Kim

Justru penjualan pemainlah yang dianggap sangat penting; lagipula, Direktur Olahraga Max Eberl telah didesak secara terus-menerus oleh Dewan Pengawas yang berpengaruh di bawah pimpinan Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge untuk menghasilkan pendapatan dari transfer, untuk membiayai paket senilai 110 juta euro yang sedang direncanakan untuk pemain baru yang ditargetkan, Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt meminta 65 juta euro) dan Ismael Saibari (PSV Eindhoven meminta sekitar 50 juta euro).

Juga untuk membuat kepergian Ito dan Kim lebih mungkin terjadi, menurut kicker, FC Bayern kini hanya mengharapkan biaya transfer masing-masing antara 20 dan 25 juta euro. Meskipun jumlah tersebut masih cukup sesuai dengan jumlah yang dibayarkan kepada VfB Stuttgart untuk klausul pelepasan Ito pada tahun 2024, juara Bundesliga tersebut tampaknya telah menurunkan tuntutannya secara signifikan untuk Kim.

Terakhir, angka yang beredar untuk biaya transfer pemain asal Korea Selatan ini masih berkisar antara 35 hingga 40 juta euro, sehingga Juventus Turin, menurut Gazzetta dello Sport, masih ragu-ragu untuk benar-benar memboyong Kim. Namun, pada saat yang sama, surat kabar olahraga harian Italia tersebut melaporkan bahwa Kim telah memberikan persetujuan kepada Si Nyonya Tua untuk pindah.

Namun, menurut kicker, hal ini tampaknya tidak sepenuhnya benar.