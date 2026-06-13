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Meskipun ada pinjaman sebesar 400 juta euro... Mengapa Asosiasi La Liga mengizinkan transfer-transfer Barcelona?

Transfers
Barcelona
LaLiga
A. Gordon
J. Alvarez
Deco
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Portugal

Dua pertanyaan yang menentukan bagaimana Barcelona memulihkan keluwesan keuangannya

Pada tanggal 29 Mei, Barcelona mengumumkan perekrutan Anthony Gordon. Kedatangan ini cukup mengejutkan, karena namanya tidak termasuk dalam daftar nama-nama yang paling sering disebut sebagai calon pemain untuk memperkuat skuad klub Catalan tersebut.

Namun, yang paling menarik perhatian adalah nilai transfernya, karena klub Catalan tersebut membayar 70 juta euro, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan pengeluaran klub untuk transfer dalam beberapa tahun terakhir.

Barcelona selalu terkendala aturan Financial Fair Play dan tingginya gaji para pemainnya. Akibatnya, mereka tidak dapat merekrut jumlah pemain yang cukup, dan seringkali menghadapi kesulitan besar dalam menyelesaikan transfer baru.

Surat kabar Marca mengatakan, "Deco terpaksa melakukan upaya luar biasa untuk memperkuat tim, dan pilihan-pilihan cerdasnya dalam merekrut pemain patut diapresiasi," sambil mengungkap langkah-langkah Barcelona untuk menghindari hambatan dari Asosiasi La Liga terkait aturan keuangan.

  • Gordon dan mungkin Julian Alvarez

    Marca menegaskan, "Masa sulit ini hampir berakhir. Penandatanganan kontrak dengan Gordon merupakan langkah pertama, sedangkan langkah kedua adalah mendatangkan seorang penyerang murni. Terlepas dari hasil bursa transfer, klub berencana menghabiskan 100 juta euro untuk Julian Alvarez. Ini merupakan investasi tidak kurang dari 170 juta euro, angka yang kemungkinan akan meningkat dengan kedatangan seorang bek sayap, dan mungkin juga seorang bek tengah."

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  • Margin fleksibilitas... Biaya musim-musim sebelumnya

    Jumlah 170 juta euro ini jauh melampaui pengeluaran Barcelona untuk perekrutan pemain dalam tiga musim terakhir, khususnya sejak Deco menjabat sebagai direktur olahraga. Selama periode tersebut, total pengeluaran mencapai 114,5 juta euro untuk kontrak dengan Vitor Roque (30 juta), Oriol Romeu (3 juta), Dani Olmo (48 juta), Pau Victor (5 juta), Juan Garcia (25 juta), dan Rony (3,5 juta).

    Barcelona kembali ke rasio 1:1, dan memiliki margin fleksibilitas dalam anggaran gajinya.

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  • Aturan ketat: peningkatan pendapatan... dan gaji tinggi

    Apa yang terjadi sehingga hal ini bisa terwujud? Pertama, peningkatan pendapatan. Klub telah melakukan upaya yang sangat baik dalam menarik sponsor baru. Salah satu faktor utama lainnya adalah kembalinya tim ke Stadion Camp Nou. Stadion tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan, dan pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut pada musim-musim mendatang. Saat ini, anggaran klub melebihi satu miliar euro, dan diperkirakan akan mencapai 1,2 miliar euro pada musim depan.

    Selain itu, hengkangnya beberapa pemain juga berkontribusi pada peningkatan ruang yang tersedia dalam batas gaji.

    Marca menegaskan: "Kepergian pemain inti dengan gaji tinggi, seperti Robert Lewandowski, Clement Lenglet, Ansu Fati, Ilkay Gündoğan, dan Sergi Roberto, juga memainkan peran krusial. Hal ini membuka ruang bagi kedatangan pemain baru. Jangan lupakan peran Liga Spanyol (La Liga), yang dengan regulasi ketatnya—yang terkadang berlebihan—terkait gaji, mencegah Barcelona menumpuk utang lebih lanjut."

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  • Pinjaman senilai 400 juta euro

    Marca melanjutkan: "Pertanyaan kedua adalah bagaimana klub bisa melakukan transfer baru sementara pada saat yang sama akan mendapatkan pinjaman sebesar 400 juta euro untuk menyelesaikan renovasi Stadion Camp Nou?"

    Jawabannya adalah bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk melunasi utang, melainkan Barcelona akan melunasi pinjaman tersebut dari hasil penjualan Camp Nou. Hal ini tidak memengaruhi peraturan transfer yang diatur oleh Asosiasi La Liga.

    Pinjaman stadion baru ini dirancang khusus untuk dilunasi dari pendapatan tambahan yang diharapkan dari Camp Nou masa depan (seperti layanan VIP, perhotelan, museum, hak penamaan, sponsor baru, dan lainnya), bukan dari pendapatan yang dialokasikan untuk tim.

    Faktanya, klub selalu menegaskan bahwa pendanaan Espai Barça (renovasi Camp Nou dan pembangunan kota olahraga di sekitarnya) sepenuhnya terpisah dari manajemen olahraga.

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