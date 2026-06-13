Meskipun ada pinjaman sebesar 400 juta euro... Mengapa Asosiasi La Liga mengizinkan transfer-transfer Barcelona?

Pada tanggal 29 Mei, Barcelona mengumumkan perekrutan Anthony Gordon. Kedatangan ini cukup mengejutkan, karena namanya tidak termasuk dalam daftar nama-nama yang paling sering disebut sebagai calon pemain untuk memperkuat skuad klub Catalan tersebut.

Namun, yang paling menarik perhatian adalah nilai transfernya, karena klub Catalan tersebut membayar 70 juta euro, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan pengeluaran klub untuk transfer dalam beberapa tahun terakhir.

Barcelona selalu terkendala aturan Financial Fair Play dan tingginya gaji para pemainnya. Akibatnya, mereka tidak dapat merekrut jumlah pemain yang cukup, dan seringkali menghadapi kesulitan besar dalam menyelesaikan transfer baru.

Surat kabar Marca mengatakan, "Deco terpaksa melakukan upaya luar biasa untuk memperkuat tim, dan pilihan-pilihan cerdasnya dalam merekrut pemain patut diapresiasi," sambil mengungkap langkah-langkah Barcelona untuk menghindari hambatan dari Asosiasi La Liga terkait aturan keuangan.