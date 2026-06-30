Meski demikian, dunia tenis tetap menghormatinya: Kembalinya Serena Williams yang sensasional di Wimbledon berakhir dengan kegagalan

Para penggemar tetap merayakan keberanian petenis berusia 44 tahun itu untuk kembali bertanding di nomor tunggal setelah empat tahun absen; mereka bersorak untuk setiap poin yang diraih mantan juara asal AS itu, dan terus menyemangatinya saat tertinggal. Namun, pada akhirnya usaha itu sia-sia. Setidaknya: Di nomor ganda, Williams akan kembali ke lapangan bersama saudarinya, Venus (46), dan para penonton sudah tak sabar menanti pertunjukan berikutnya.

Sudah sejak Selasa malam, ketegangan di jantung dunia tenis terasa begitu nyata; para penggemar di tribun, para lawan di lapangan, para pakar di depan mikrofon—semua ingin tahu: Apakah legenda hidup ini masih kompetitif di salah satu tempat favoritnya, ataukah ia justru merusak reputasinya sendiri? Serena segera memberikan jawabannya: Ia memenangkan game servis pertamanya tanpa kehilangan satu poin pun dan menghilangkan beberapa keraguan.

Keraguan-keraguan itu telah mengiringi kembalinya dia, sama seperti beberapa suara kritis. Di antaranya, Michael Stich telah mengeluh. “Saya tidak bisa memahaminya,” kata pemenang Wimbledon 1991 itu di Prime. Bagi para pemain lain, hal ini “bukan hal yang positif, karena perhatian mereka teralihkan”. Padahal, Williams “tidak memiliki sedikit pun peluang untuk memenangkan Wimbledon”.