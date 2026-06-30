Saat kembali dari masa pensiunnya, mantan pemain luar biasa ini lebih dari sekali menunjukkan kembali kehebatannya di Centre Court Wimbledon, berjuang gigih untuk meraih peluangnya, dan baru harus mengakui kekalahan dari petenis Australia Maya Joint—yang 24 tahun lebih muda darinya—dengan skor 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 setelah pertandingan berlangsung selama 2 jam 22 menit.
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Meski demikian, dunia tenis tetap menghormatinya: Kembalinya Serena Williams yang sensasional di Wimbledon berakhir dengan kegagalan
Para penggemar tetap merayakan keberanian petenis berusia 44 tahun itu untuk kembali bertanding di nomor tunggal setelah empat tahun absen; mereka bersorak untuk setiap poin yang diraih mantan juara asal AS itu, dan terus menyemangatinya saat tertinggal. Namun, pada akhirnya usaha itu sia-sia. Setidaknya: Di nomor ganda, Williams akan kembali ke lapangan bersama saudarinya, Venus (46), dan para penonton sudah tak sabar menanti pertunjukan berikutnya.
Sudah sejak Selasa malam, ketegangan di jantung dunia tenis terasa begitu nyata; para penggemar di tribun, para lawan di lapangan, para pakar di depan mikrofon—semua ingin tahu: Apakah legenda hidup ini masih kompetitif di salah satu tempat favoritnya, ataukah ia justru merusak reputasinya sendiri? Serena segera memberikan jawabannya: Ia memenangkan game servis pertamanya tanpa kehilangan satu poin pun dan menghilangkan beberapa keraguan.
Keraguan-keraguan itu telah mengiringi kembalinya dia, sama seperti beberapa suara kritis. Di antaranya, Michael Stich telah mengeluh. “Saya tidak bisa memahaminya,” kata pemenang Wimbledon 1991 itu di Prime. Bagi para pemain lain, hal ini “bukan hal yang positif, karena perhatian mereka teralihkan”. Padahal, Williams “tidak memiliki sedikit pun peluang untuk memenangkan Wimbledon”.
Serena Williams tampak seolah-olah dia tidak pernah absen selama bertahun-tahun
Dengan demikian, pernyataan Stich terbukti benar, namun Williams tetap tampil meyakinkan. Kadang-kadang bahkan tampak seolah-olah dia tidak pernah absen selama bertahun-tahun, padahal dia baru saja memainkan pertandingan terakhirnya di Wimbledon pada tahun 2022. Dalam empat tahun terakhir, dia melahirkan putri keduanya, memimpin perusahaan investasi "Serena Ventures", namun jelas merindukan sensasi di lapangan.
Dia merasakan sensasi itu di bawah atap Centre Court yang tertutup. Bagaimanapun, Williams tidak datang hanya untuk bersenang-senang; dia memompa semangatnya sendiri setelah melakukan pukulan yang berhasil, dan meskipun permainannya tidak selalu terlihat lancar: Aura-nya sangat menonjol, servisnya terkadang hampir mustahil dikembalikan, dan gerakan kakinya pun tetap berfungsi dengan sangat baik untuk waktu yang lama.
Di kotak penonton Williams, putri-putrinya, Alexis Olympia dan Adira, bersandar pada ayah mereka, Alexis Ohanian; seluruh keluarga tampak menikmati penampilan tersebut—termasuk pemain paling sukses dalam sejarah tenis modern yang berada di lapangan. Namun, Maya Joint, yang lahir pada tahun 2006 saat Williams telah memenangkan dua dari tujuh gelar Wimbledon-nya, bermain dengan leluasa. Petenis hebat asal Australia, Sam Stosur, telah mempersiapkannya dengan sangat baik.
Namun, Williams tidak akan menjadi Williams jika ia menyerah begitu saja. Dua kali ia membalikkan keadaan dengan merebut break pada set kedua, menangkis match point dalam tiebreak, dan tiba-tiba kembali tampil penuh dalam pertandingan yang tidak selalu berlangsung dengan kualitas tinggi. Namun, Joint, yang menduduki peringkat ke-87 dunia, kembali meningkatkan permainannya dan mengakhiri babak pertama dari comeback ajaib Williams.