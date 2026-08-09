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Meski Ada Sentuhan Hamza Abdelkarim, Kemandulan di Depan Gawang Membuat Barcelona Khawatir

FEATURES
Nottingham Forest vs Barcelona
Nottingham Forest
Barcelona
Club Friendlies
Udinese vs Barcelona
Udinese
H. Abdelkarim
H. Flick
LaLiga
Spanyol
Mesir

Periode persiapan Barcelona berlangsung dalam kondisi luar biasa bagi sang pelatih Hansi Flick, akibat digelarnya Piala Dunia, yang memaksa para pemain internasional bergabung dalam waktu yang terlambat, di mana gelombang terakhir dari mereka akan tiba pada 12 Agustus.

Namun tiga laga pertama melawan Birmingham, Nottingham Forest, dan Udinese, dua di antaranya digelar selama 45 menit, memperlihatkan bahwa tim membutuhkan lebih banyak gol.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa laga-laga uji coba Barcelona sebelum dimulainya musim baru memperlihatkan tim menderita kemerosotan produktivitas gol, di tengah kepergian Robert Lewandowski, serta kemungkinan hengkangnya Ferran Torres.

Hingga saat ini, dan sebelum menjalani laga uji coba melawan Basel pada 16 Agustus, serta Piala Joan Gamper pada 19 di bulan yang sama, Barcelona hanya mencetak 3 gol, dua di antaranya dari titik penalti, sementara satu lagi berasal dari rebound bola yang dituntaskan.

Pemain Mesir Hamza Abdelkarim mencetak dua gol, sementara pemain Brasil Raphinha menambahkan satu gol.

  • Lewandowski BarcelonaGetty

    Kepergian Lewandowski Berdampak pada Lini Serang Barcelona

    Kemerosotan dalam produktivitas gol ini terjadi menyusul kepergian Lewandowski, yang mencetak rata-rata 30 gol selama empat musimnya bersama Barcelona, serta kemungkinan hengkangnya Torres, pemilik rata-rata hampir 20 gol, yang telah memberitahu klub mengenai keinginannya untuk pergi dan pindah ke Paris Saint-Germain.

    Dengan demikian, merekrut Julian Alvarez atau beralih ke rencana cadangan menjadi hal yang mendesak bagi Barcelona.

    Pada pertandingan melawan Udinese, Flick mengandalkan Raphinha, Fermin, Ademi, Bicio, dan Hamza, sementara pelatih asal Jerman itu masih menanti kedatangan Lamine Yamal dan Dani Olmo, yang juga termasuk para pencetak gol lainnya di tim.

    Pada periode persiapan pertama Flick di bangku cadangan Barcelona, musim 2024-2025, tim mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan.

    Pada musim kedua, 2025-2026, tim Catalan itu memainkan 4 laga uji coba, namun torehan golnya meningkat drastis menjadi 20 gol, dari 4 kemenangan atas Vissel Kobe, FC Seoul, Daegu, dan Como.

    Kedatangan para pemain internasional akan memperkuat kekuatan Barcelona saat ini, meskipun mayoritas pemain yang kembali dari Piala Dunia adalah pemain dengan kecenderungan bertahan, kecuali Yamal dan Olmo, sedangkan Ferran berharap dapat merampungkan kepergiannya sebelum kembali ke tim.

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