Periode persiapan Barcelona berlangsung dalam kondisi luar biasa bagi sang pelatih Hansi Flick, akibat digelarnya Piala Dunia, yang memaksa para pemain internasional bergabung dalam waktu yang terlambat, di mana gelombang terakhir dari mereka akan tiba pada 12 Agustus.

Namun tiga laga pertama melawan Birmingham, Nottingham Forest, dan Udinese, dua di antaranya digelar selama 45 menit, memperlihatkan bahwa tim membutuhkan lebih banyak gol.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa laga-laga uji coba Barcelona sebelum dimulainya musim baru memperlihatkan tim menderita kemerosotan produktivitas gol, di tengah kepergian Robert Lewandowski, serta kemungkinan hengkangnya Ferran Torres.

Hingga saat ini, dan sebelum menjalani laga uji coba melawan Basel pada 16 Agustus, serta Piala Joan Gamper pada 19 di bulan yang sama, Barcelona hanya mencetak 3 gol, dua di antaranya dari titik penalti, sementara satu lagi berasal dari rebound bola yang dituntaskan.

Pemain Mesir Hamza Abdelkarim mencetak dua gol, sementara pemain Brasil Raphinha menambahkan satu gol.