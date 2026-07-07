Mostafa Ziko tidak terima. Penyerang asal Mesir itu mengecam wasit François Letexier setelah kekalahan melawan Argentina: "Ini tidak adil, tidak adil, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Wasit itu tidak adil. Dia telah merampas hasil kerja keras seluruh bangsa sejak awal. Piala Dunia ini sudah diatur untuk Argentina, selamat kepada mereka yang sudah memenangkan Piala Dunia: semuanya sudah direncanakan."
AFP
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Mesir, Ziko bersikap tegas: "Wasit tidak adil. Piala Dunia ini diatur untuk menguntungkan Argentina, selamat kepada mereka yang sudah menang: semuanya sudah direncanakan"
Kemudian ia melanjutkan: "Saya mohon maaf kepada para pendukung kami, kami ingin membuat mereka bahagia tetapi kami tidak berhasil. Namun, hal itu bukan karena kesalahan kami, melainkan karena wasit. Terima kasih kepada rakyat Mesir, selamat kepada Argentina atas kemenangannya di Piala Dunia."
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