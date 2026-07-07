Mesir, Ziko bersikap tegas: "Wasit tidak adil. Piala Dunia ini diatur untuk menguntungkan Argentina, selamat kepada mereka yang sudah menang: semuanya sudah direncanakan"

Mostafa Ziko tidak terima. Penyerang asal Mesir itu mengecam wasit François Letexier setelah kekalahan melawan Argentina: "Ini tidak adil, tidak adil, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Wasit itu tidak adil. Dia telah merampas hasil kerja keras seluruh bangsa sejak awal. Piala Dunia ini sudah diatur untuk Argentina, selamat kepada mereka yang sudah memenangkan Piala Dunia: semuanya sudah direncanakan."