AFP
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Mesir 'tak bisa tinggal diam' setelah kekalahan dari Argentina, sementara Asosiasi Sepak Bola Mesir melancarkan kritik pedas terhadap keputusan wasit usai tersingkir dari Piala Dunia
EFA menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan sistem VAR
Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFA) secara resmi memecah kebisuan setelah kekalahan dramatis dan kontroversial tim "The Pharaohs" dengan skor 3-2 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia. Meskipun sempat memimpin 2-0, Mesir tersingkir setelah Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-92, namun dampak dari pertandingan tersebut didominasi oleh tuduhan adanya bias wasit dan kegagalan teknis.
Dalam pernyataan yang tegas, EFA mengatakan: "Asosiasi Sepak Bola Mesir tidak dapat berdiam diri terkait keputusan wasit yang terjadi selama pertandingan melawan Argentina serta kegagalan dalam memanfaatkan sistem Video Assistant Referee [VAR] secara tepat. Beberapa insiden kunci menimbulkan kekhawatiran serius dan meninggalkan pertanyaan mendalam mengenai konsistensi dan keadilan keputusan yang secara langsung memengaruhi jalannya pertandingan."
Asosiasi tersebut melanjutkan dengan menyoroti kecaman internasional atas pertandingan tersebut, dengan menyatakan: "Sejumlah pakar sepak bola dan analis spesialis, baik di tingkat lokal maupun internasional, telah menyoroti insiden-insiden wasit yang kontroversial dan berpengaruh selama pertandingan. Hal ini menegaskan pentingnya mempertahankan standar integritas, keadilan, dan transparansi tertinggi dalam wasit pertandingan, terutama dalam kompetisi sebesar dan sepenting Piala Dunia FIFA 2026."
- Getty Images Sport
Membela hak-hak para Firaun
EFA bersikukuh bahwa perlakuan terhadap tim nasional di Amerika Serikat tidak boleh diabaikan. Badan pengatur tersebut merasa para pemainnya tidak diperlakukan secara adil, dengan inti kemarahan Mesir berasal dari dua insiden wasit yang signifikan. Pertama, gol yang dianulir—yang seharusnya mengubah momentum pertandingan—dibatalkan setelah tinjauan VAR yang kemudian digambarkan para analis sebagai "intervensi yang berlebihan." Kedua, Mesir mengklaim adanya pelanggaran jelas oleh Alexis Mac Allister dalam proses terciptanya gol kemenangan Enzo Fernandez yang tidak mendapat sanksi.
"Sepak bola Mesir selalu menghormati prinsip-prinsip fair play, integritas olahraga, dan penghormatan terhadap permainan. Prinsip-prinsip yang sama ini mensyaratkan agar semua tim berkompetisi dalam kondisi yang setara dan menerima perlakuan yang sama," bunyi pernyataan tersebut. "Apa yang terjadi selama pertandingan telah menimbulkan kekecewaan yang meluas di kalangan para pemain, staf, dan pendukung kami, yang mengharapkan standar wasit tertinggi di panggung terbesar sepak bola."
Pernyataan tersebut diakhiri dengan janji kepada para penggemar: "Membela hak dan kepentingan tim nasional Mesir bukanlah hal yang dapat diabaikan, diremehkan, atau dianggap sekunder. Ini adalah tanggung jawab yang kami emban dengan keyakinan dan tekad penuh. Setiap pemain yang mengenakan seragam Mesir, dan setiap pendukung yang mendukung tim, berhak atas keadilan, rasa hormat, dan penerapan aturan permainan yang setara."
Hossam Hassan menyoroti 'ketidakadilan' dan keberpihakan terhadap Messi
Sikap resmi EFA ini muncul setelah konferensi pers pasca-pertandingan yang penuh emosi dari pelatih kepala Hossam Hassan. Striker legendaris tersebut tidak segan-segan dalam menilai pertandingan tersebut, dengan menyiratkan bahwa ada faktor-faktor eksternal yang berperan untuk memastikan Lionel Messi dan juara bertahan tetap bertahan di turnamen.
"Kami tampil lebih baik daripada juara bertahan — lebih baik dalam segala hal — tetapi hasilnya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal di lapangan dan faktor-faktor eksternal di luar lapangan," kata Hassan. "Mungkin mereka ingin mempertahankan juara dunia dalam kompetisi ini. Mungkin mereka ingin Messi tetap bersaing. Kami tidak melihat adanya rasa hormat atau permainan yang adil. Sebuah penalti dibatalkan [dugaan pelanggaran terhadap Mo Salah]. Hal itu bahkan tidak diperiksa oleh VAR, dan gol kedua kami, entah mengapa, secara mengejutkan dianulir."
Pelatih tersebut merasa bahwa narasi turnamen ini lebih berpengaruh daripada penampilan timnya pada malam itu. “Saya ingin mengatakannya dengan kata-kata yang indah dan berkata, ‘Sayang sekali,’ tetapi kami telah diperlakukan secara tidak adil dan ini merupakan ketidakadilan,” tambah Hassan, yang jelas-jelas sangat terpukul oleh cara timnya tersingkir.
- AFP
Perjalanan bersejarah Mesir berakhir saat juara bertahan Argentina terus melaju
Kekalahan yang memilukan itu mengakhiri perjalanan bersejarah Mesir di Piala Dunia, di mana tim "Firaun" berhasil mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka — tidak termasuk turnamen 1934 yang hanya diikuti 16 tim — yang merupakan penampilan keempat mereka di ajang bergengsi dunia tersebut. Sementara itu, Argentina melanjutkan upaya mempertahankan gelar mereka dengan melaju ke perempat final, di mana mereka akan menghadapi Swiss, yang memastikan tempatnya setelah mengalahkan Kolombia melalui adu penalti.
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