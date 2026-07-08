Mesir 'tak bisa tinggal diam' setelah kekalahan dari Argentina, sementara Asosiasi Sepak Bola Mesir melancarkan kritik pedas terhadap keputusan wasit usai tersingkir dari Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFA) secara resmi memecah kebisuan setelah kekalahan dramatis dan kontroversial tim "The Pharaohs" dengan skor 3-2 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia. Meskipun sempat memimpin 2-0, Mesir tersingkir setelah Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-92, namun dampak dari pertandingan tersebut didominasi oleh tuduhan adanya bias wasit dan kegagalan teknis.

Dalam pernyataan yang tegas, EFA mengatakan: "Asosiasi Sepak Bola Mesir tidak dapat berdiam diri terkait keputusan wasit yang terjadi selama pertandingan melawan Argentina serta kegagalan dalam memanfaatkan sistem Video Assistant Referee [VAR] secara tepat. Beberapa insiden kunci menimbulkan kekhawatiran serius dan meninggalkan pertanyaan mendalam mengenai konsistensi dan keadilan keputusan yang secara langsung memengaruhi jalannya pertandingan."

Asosiasi tersebut melanjutkan dengan menyoroti kecaman internasional atas pertandingan tersebut, dengan menyatakan: "Sejumlah pakar sepak bola dan analis spesialis, baik di tingkat lokal maupun internasional, telah menyoroti insiden-insiden wasit yang kontroversial dan berpengaruh selama pertandingan. Hal ini menegaskan pentingnya mempertahankan standar integritas, keadilan, dan transparansi tertinggi dalam wasit pertandingan, terutama dalam kompetisi sebesar dan sepenting Piala Dunia FIFA 2026."