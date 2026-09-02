Mesin uang utama River Plate! Raksasa Argentina itu bersiap meraup pemasukan multi-juta lainnya saat Enzo Fernandez menuntaskan kepindahan blockbuster ke Manchester City

Pendapatan karier Fernandez yang dihasilkan untuk River telah mencapai €57,12 juta yang mencengangkan dari berbagai transfer di Eropa. Mantan presiden Jorge Brito menegosiasikan kesepakatan cerdas dengan menjualnya ke Benfica seharga €18 juta sambil mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 25 persen, yang terbayar sangat besar ketika Chelsea merekrutnya dengan nilai €121 juta enam bulan kemudian. Raksasa Buenos Aires itu terus memetik keuntungan besar dari model pengembangan pemain muda mereka dan perjanjian penjualan kembali yang terstruktur dengan baik.