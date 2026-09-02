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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Mesin uang utama River Plate! Raksasa Argentina itu bersiap meraup pemasukan multi-juta lainnya saat Enzo Fernandez menuntaskan kepindahan blockbuster ke Manchester City

Transfers
River Plate
E. Fernandez
E. Fernandez
Liga Profesional
Chelsea
Premier League
Manchester City

River Plate akan menerima pemasukan besar bernilai jutaan lainnya setelah transfer Enzo Fernandez dengan rekor Inggris dari Chelsea ke Manchester City. Gelandang berusia 25 tahun itu telah menuntaskan kepindahan besar senilai £125 juta pada hari terakhir bursa transfer untuk bereuni dengan Enzo Maresca, yang memberikan dividen solidaritas dalam jumlah besar secara langsung kepada klub masa kecilnya tempat ia berkembang.

  • Raksasa Argentina meraih durian runtuh

    River bakal mendapat suntikan dana besar lagi setelah lulusan akademi mereka, Fernandez, merampungkan kepindahan sensasionalnya ke City. Raksasa Argentina itu akan menerima sekitar €5 juta dari transaksi yang menyamai rekor tersebut berkat kerangka kontribusi solidaritas FIFA. Pembayaran terbaru ini membuat total pemasukan yang dihasilkan gelandang tersebut untuk klub masa kecilnya itu menjadi hampir €60 juta sejak pindah ke Eropa pada 2022.

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    Mekanisme solidaritas menambah pemasukan

    Media Argentina Olemelaporkan bahwa River Plate akan menerima 3,37% dari total biaya transfer melalui mekanisme solidaritas FIFA, dengan sumber klub mengonfirmasi angka tersebut. Dana tak terduga sebesar €4,92 juta itu akan diterima secara cicilan sesuai jadwal pembayaran yang disepakati antara kedua klub Premier League tersebut. Dana yang masuk itu hampir akan menutup kewajiban finansial klub terkait kepindahan penyerang Lucas Beltran dengan status pinjaman.

  • Lulusan akademi memecahkan rekor

    Pendapatan karier Fernandez yang dihasilkan untuk River telah mencapai €57,12 juta yang mencengangkan dari berbagai transfer di Eropa. Mantan presiden Jorge Brito menegosiasikan kesepakatan cerdas dengan menjualnya ke Benfica seharga €18 juta sambil mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 25 persen, yang terbayar sangat besar ketika Chelsea merekrutnya dengan nilai €121 juta enam bulan kemudian. Raksasa Buenos Aires itu terus memetik keuntungan besar dari model pengembangan pemain muda mereka dan perjanjian penjualan kembali yang terstruktur dengan baik.

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    Maresca membidik integrasi taktis

    City kini akan fokus mengintegrasikan Fernandez bersama rekrutan musim panas lainnya, Elliot Anderson, untuk memperkuat opsi lini tengah mereka. Playmaker berusia 25 tahun itu bisa menjalani debut kompetitifnya melawan Coventry City akhir pekan ini, asalkan proses registrasinya selesai tepat waktu. Jajaran petinggi Etihad berharap kedatangannya memberi dorongan baru bagi upaya mereka memburu gelar-gelar utama di semua kompetisi pada 2026-27.