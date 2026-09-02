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Mesin uang utama River Plate! Raksasa Argentina itu bersiap meraup pemasukan multi-juta lainnya saat Enzo Fernandez menuntaskan kepindahan blockbuster ke Manchester City
Raksasa Argentina meraih durian runtuh
River bakal mendapat suntikan dana besar lagi setelah lulusan akademi mereka, Fernandez, merampungkan kepindahan sensasionalnya ke City. Raksasa Argentina itu akan menerima sekitar €5 juta dari transaksi yang menyamai rekor tersebut berkat kerangka kontribusi solidaritas FIFA. Pembayaran terbaru ini membuat total pemasukan yang dihasilkan gelandang tersebut untuk klub masa kecilnya itu menjadi hampir €60 juta sejak pindah ke Eropa pada 2022.
- Getty Images Sport
Mekanisme solidaritas menambah pemasukan
Media Argentina Olemelaporkan bahwa River Plate akan menerima 3,37% dari total biaya transfer melalui mekanisme solidaritas FIFA, dengan sumber klub mengonfirmasi angka tersebut. Dana tak terduga sebesar €4,92 juta itu akan diterima secara cicilan sesuai jadwal pembayaran yang disepakati antara kedua klub Premier League tersebut. Dana yang masuk itu hampir akan menutup kewajiban finansial klub terkait kepindahan penyerang Lucas Beltran dengan status pinjaman.
Lulusan akademi memecahkan rekor
Pendapatan karier Fernandez yang dihasilkan untuk River telah mencapai €57,12 juta yang mencengangkan dari berbagai transfer di Eropa. Mantan presiden Jorge Brito menegosiasikan kesepakatan cerdas dengan menjualnya ke Benfica seharga €18 juta sambil mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 25 persen, yang terbayar sangat besar ketika Chelsea merekrutnya dengan nilai €121 juta enam bulan kemudian. Raksasa Buenos Aires itu terus memetik keuntungan besar dari model pengembangan pemain muda mereka dan perjanjian penjualan kembali yang terstruktur dengan baik.
- Getty Images Sport
Maresca membidik integrasi taktis
City kini akan fokus mengintegrasikan Fernandez bersama rekrutan musim panas lainnya, Elliot Anderson, untuk memperkuat opsi lini tengah mereka. Playmaker berusia 25 tahun itu bisa menjalani debut kompetitifnya melawan Coventry City akhir pekan ini, asalkan proses registrasinya selesai tepat waktu. Jajaran petinggi Etihad berharap kedatangannya memberi dorongan baru bagi upaya mereka memburu gelar-gelar utama di semua kompetisi pada 2026-27.
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