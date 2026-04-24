"Kepergian pelatih tetap kelima dalam empat tahun terakhir di Stamford Bridge menunjukkan bahwa Chelsea sama-sama membutuhkan pemilik baru dan pelatih kepala baru," tulis Carragher dalam kolomnya di The Telegraph.
"Mesin Juara Berubah Menjadi Eksperimen yang Gagal": Legenda Inggris Melontarkan Kritik Pedas terhadap Chelsea FC
Era BlueCo, yang dimulai dengan masuknya pengusaha dan miliarder AS Todd Boehly pada tahun 2022, merupakan "kegagalan total", kata pria berusia 48 tahun itu: "Ini adalah contoh nyata bahwa citra lebih diutamakan daripada substansi. Di awal musim lalu, saya menulis di kolom ini bahwa Chelsea telah berubah menjadi klub pengembang terkaya di dunia. Faktanya, situasinya bahkan lebih buruk."
Tim pemilik baru di bawah Boehly telah "mengubah mesin juara menjadi eksperimen yang gagal," lanjut Carragher. Pemecatan pelatih Liam Rosenior baru-baru ini merupakan "gejala dari manajemen yang kacau balau di BlueCo, yang telah menghancurkan klub yang sukses."
The Blues telah memecat Rosenior pada Rabu lalu setelah kekalahan kelima berturut-turut di liga. Pria berusia 41 tahun itu baru saja menggantikan Enzo Maresca di klub London tersebut pada awal tahun ini. Sebelumnya, ia melatih klub Ligue 1 Prancis, RC Strasbourg, yang seperti Chelsea termasuk dalam jaringan klub milik pengusaha AS, Boehly.
Surat kabar Inggris Mirror langsung berspekulasi bahwa Chelsea mungkin harus membayar kompensasi sebesar hingga 24 juta poundsterling - setara dengan hampir 28 juta euro - kepada Rosenior. Pelatih tersebut masih memiliki sisa kontrak enam tahun, yang konon memberinya gaji empat juta poundsterling per musim.
Chelsea tak kunjung meraih prestasi meski telah melakukan investasi besar-besaran
Dari sudut pandang olahraga, pemecatan pria berusia 41 tahun itu menjadi pukulan telak berikutnya dalam musim yang sudah buruk ini. Di Liga Premier, The Blues yang saat ini berada di peringkat kedelapan terancam gagal lolos ke kompetisi internasional sama sekali, sementara di Liga Champions, mereka kalah telak dari Paris Saint-Germain di babak 16 besar.
Di sisi lain, ada investasi rekor dalam beberapa tahun terakhir. Hanya dalam dua periode transfer terakhir saja, Boehly dan kawan-kawan telah menyuntikkan hampir 340 juta euro ke dalam skuad, namun tidak ada peningkatan yang nyata.
Sejak kedatangan Boehly, hasilnya terlihat lebih menghancurkan. Lebih dari 1,7 miliar euro telah diinvestasikan untuk pemain baru sejak 2022, namun gelar yang diraih hanyalah Conference League yang kurang bergengsi serta Piala Dunia Klub 2025.