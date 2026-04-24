"Mesin Juara Berubah Menjadi Eksperimen yang Gagal": Legenda Inggris Melontarkan Kritik Pedas terhadap Chelsea FC

Era BlueCo, yang dimulai dengan masuknya pengusaha dan miliarder AS Todd Boehly pada tahun 2022, merupakan "kegagalan total", kata pria berusia 48 tahun itu: "Ini adalah contoh nyata bahwa citra lebih diutamakan daripada substansi. Di awal musim lalu, saya menulis di kolom ini bahwa Chelsea telah berubah menjadi klub pengembang terkaya di dunia. Faktanya, situasinya bahkan lebih buruk."

Tim pemilik baru di bawah Boehly telah "mengubah mesin juara menjadi eksperimen yang gagal," lanjut Carragher. Pemecatan pelatih Liam Rosenior baru-baru ini merupakan "gejala dari manajemen yang kacau balau di BlueCo, yang telah menghancurkan klub yang sukses."

The Blues telah memecat Rosenior pada Rabu lalu setelah kekalahan kelima berturut-turut di liga. Pria berusia 41 tahun itu baru saja menggantikan Enzo Maresca di klub London tersebut pada awal tahun ini. Sebelumnya, ia melatih klub Ligue 1 Prancis, RC Strasbourg, yang seperti Chelsea termasuk dalam jaringan klub milik pengusaha AS, Boehly.

Surat kabar Inggris Mirror langsung berspekulasi bahwa Chelsea mungkin harus membayar kompensasi sebesar hingga 24 juta poundsterling - setara dengan hampir 28 juta euro - kepada Rosenior. Pelatih tersebut masih memiliki sisa kontrak enam tahun, yang konon memberinya gaji empat juta poundsterling per musim.