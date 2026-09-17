AFP
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Mesin gol Hansi Flick! Barcelona pecahkan rekor gol dalam pembantaian 7-2 saat Raphinha menyamai pencapaian Lionel Messi dalam start bersejarah musim ini
Awal bersejarah di Catalonia
Hansi Flick telah membawa Barcelona meraih tujuh kemenangan beruntun yang belum pernah terjadi sebelumnya di La Liga dan Liga Champions, sekaligus menetapkan tolok ukur baru bagi raksasa Catalan itu. Sebelum musim ini, Blaugrana belum pernah memenangi tujuh laga kompetitif pertama mereka, dengan catatan terbaik sebelumnya berhenti di enam kemenangan beruntun pada musim 1929-30, 1960-61, dan 2018-19.
Juara La Liga itu memadukan kesempurnaan di kompetisi domestik dengan daya gedor yang mematikan. Kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord dan pembantaian 7-2 di laga domestik melawan Racing Santander membuat total gol mereka menjadi 33. Menurut ESPN, ini menjadi kali pertama dalam sejarah gemilang Barcelona mereka melampaui 30 gol dalam tujuh pertandingan pertama sebuah musim.
- ZUMA Press Wire
Mencapai angka-angka level GOAT
Saat skuad membiarkan permainan mereka yang berbicara di lapangan, statistik mencengangkan itu menyoroti perubahan taktik yang dramatis. Raphinha menjadi katalis ledakan serangan ini, berkembang pesat dalam peran baru sebagai false nine di bawah Flick. Pemain Brasil itu mencetak hat-trick melawan Racing Santander, termasuk dua gol penalti, untuk mengangkat totalnya menjadi 11 gol di semua kompetisi.
Performa luar biasa ini menempatkan pemain 29 tahun itu sejajar dengan legenda klub. Menurut ESPN, ia menjadi pemain pertama yang membukukan sembilan gol dalam enam penampilan awalnya di La Liga sejak Messi menorehkan pencapaian itu pada musim 2017-18. Selain itu, Raphinha kini unggul dua gol atas Kylian Mbappe dari Real Madrid dalam persaingan awal untuk Trofi Pichichi.
Jika menilik 60 tahun terakhir, hanya Messi dan Ronaldo Nazario yang mampu mencetak setidaknya sembilan gol dalam tujuh pertandingan pertama Barcelona. Winger Brasil itu kian mengukuhkan statusnya sebagai ancaman serangan utama di Catalunya, dengan mencetak gol dalam enam dari tujuh penampilannya.
Membungkam lawan
Cetak biru taktik Flick mengandalkan tekanan besar sejak awal untuk mengunci pertandingan sebelum lawan bisa menemukan ritme. Barcelona unggul lebih dulu dalam enam dari tujuh laga mereka, dengan hanya Rayo Vallecano yang mampu menjebol pertahanan mereka sebelum Barcelona mencetak gol.
Bahkan ketika Raphinha gagal mencetak gol, seperti yang terlihat dalam kemenangan atas Levante, pengaruhnya tetap besar lewat dua assist krusial. Upaya bertahan secara kolektif juga sangat solid, hanya kebobolan tujuh kali sembari menyingkirkan tim-tim seperti Athletic Club, Valencia, dan Elche.
- Pressinphoto
Ujian yang rumit di Seville
Setelah mengamankan tonggak bersejarah, Barcelona harus segera kembali fokus pada jadwal domestik mereka yang menuntut. Daftar pertandingan yang tanpa henti tidak memberi skuad Flick waktu untuk merayakan awal musim pemecah rekor mereka.
Raksasa Catalan itu akan bertandang ke Andalusia pada Sabtu untuk menghadapi Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Untuk memperpanjang rentetan kemenangan luar biasa ini, Barcelona harus mempertahankan intensitas tanpa ampun mereka di salah satu lingkungan paling menantang dalam sepakbola Spanyol.
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