Saat skuad membiarkan permainan mereka yang berbicara di lapangan, statistik mencengangkan itu menyoroti perubahan taktik yang dramatis. Raphinha menjadi katalis ledakan serangan ini, berkembang pesat dalam peran baru sebagai false nine di bawah Flick. Pemain Brasil itu mencetak hat-trick melawan Racing Santander, termasuk dua gol penalti, untuk mengangkat totalnya menjadi 11 gol di semua kompetisi.

Performa luar biasa ini menempatkan pemain 29 tahun itu sejajar dengan legenda klub. Menurut ESPN, ia menjadi pemain pertama yang membukukan sembilan gol dalam enam penampilan awalnya di La Liga sejak Messi menorehkan pencapaian itu pada musim 2017-18. Selain itu, Raphinha kini unggul dua gol atas Kylian Mbappe dari Real Madrid dalam persaingan awal untuk Trofi Pichichi.

Jika menilik 60 tahun terakhir, hanya Messi dan Ronaldo Nazario yang mampu mencetak setidaknya sembilan gol dalam tujuh pertandingan pertama Barcelona. Winger Brasil itu kian mengukuhkan statusnya sebagai ancaman serangan utama di Catalunya, dengan mencetak gol dalam enam dari tujuh penampilannya.



