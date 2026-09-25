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"Mesin banget!" - Jude Bellingham dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Inggris Tahun Ini setelah rekor bersejarah di Piala Dunia
Gelar beruntun untuk superstar Madrid
Gelandang Real Madrid Bellingham meraih penghargaan Pemain Terbaik Timnas Putra Inggris untuk tahun kedua beruntun setelah memuncaki voting publik menyusul kampanye internasional yang luar biasa. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi yang pantas bagi seorang pemain yang dengan cepat memantapkan dirinya sebagai jantung permainan tim nasional.
Menanggapi penghargaan tersebut, sang gelandang segera mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan berkelanjutan dari para pendukung setia Inggris. "Rasanya luar biasa," kata Bellingham. "Jelas ini sebuah kehormatan besar untuk kembali diakui oleh para penggemar. Ini bukan sesuatu yang Anda pikirkan saat bermain untuk negara Anda, tetapi tentu saja ini tambahan kecil yang indah untuk musim panas hebat yang kami jalani."
- AFP
Memecahkan rekor di panggung dunia
Tahun Bellingham ditentukan oleh ketajamannya di depan gawang selama Piala Dunia 2026, ketika ia mencetak tujuh gol untuk memecahkan rekor gol terbanyak yang dicetak seorang pemain Inggris dalam satu turnamen. Kampanye bersejarahnya mencakup dwigol penentu dalam kemenangan kacau 3-2 atas Meksiko di babak 16 besar, lalu dua gol lagi saat menghadapi Norwegia di perempat-final.
Meskipun Inggris tersingkir secara tipis dan menyakitkan di semi-final oleh Argentina, Bellingham memastikan tim menutup turnamen dengan catatan positif. Inggris meraih peringkat ketiga, pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia yang digelar di luar negeri, dengan mengalahkan Prancis 6-4 dalam play-off dengan banyak gol. Sepanjang turnamen, Bellingham membuktikan dirinya sebagai pemain laga besar sejati, konsisten tampil menentukan saat tekanan berada di level tertinggi bagi tim asuhan Thomas Tuchel.
Tuchel memuji "Mesin" milik Inggris
Pelatih kepala Inggris Thomas Tuchel melontarkan pujian besar kepada maestro lini tengahnya setelah penghargaan itu diumumkan. Juru taktik asal Jerman itu, yang mengawasi perkembangan berkelanjutan Bellingham, menyoroti kekuatan mental sang pemain dan kontribusi fisiknya di tengah jadwal musim panas yang melelahkan.
"Saya pikir dia adalah salah satu pemain terbaik di turnamen ini, bukan hanya untuk kami tetapi untuk keseluruhan turnamen. Dia menunjukkan seluruh potensinya; Anda bisa melihat betapa kompetitifnya dia dan betapa luar biasanya dia," kata Tuchel saat membahas dampak Bellingham. Sang manajer kemudian menjelaskan lebih lanjut soal mentalitas pemain tersebut, dengan mengatakan: "Dia benar-benar berkembang di bawah tekanan, dia sangat menyukai momen-momen seperti ini, dia menyukai panggung seperti ini dan itu mengeluarkan kemampuan terbaik darinya."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke ujian di UEFA Nations League
Setelah penghargaan individu telah dipastikan, Bellingham dan rekan-rekan setimnya kini bersiap untuk kembali beraksi secara kompetitif di UEFA Nations League, ketika Inggris menghadapi juara dunia Spanyol dalam laga besar di Stadion Wembley pada Sabtu.
Setelah bentrok dengan Spanyol, Inggris akan mengalihkan perhatian ke pertandingan-pertandingan tersisa mereka di kompetisi tersebut, yang mencakup dua laga melawan Kroasia dan Ceko. Pertandingan-pertandingan ini akan sangat penting saat Tuchel berupaya membangun momentum yang tercipta selama Piala Dunia.
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