Gelandang Real Madrid Bellingham meraih penghargaan Pemain Terbaik Timnas Putra Inggris untuk tahun kedua beruntun setelah memuncaki voting publik menyusul kampanye internasional yang luar biasa. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi yang pantas bagi seorang pemain yang dengan cepat memantapkan dirinya sebagai jantung permainan tim nasional.

Menanggapi penghargaan tersebut, sang gelandang segera mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan berkelanjutan dari para pendukung setia Inggris. "Rasanya luar biasa," kata Bellingham. "Jelas ini sebuah kehormatan besar untuk kembali diakui oleh para penggemar. Ini bukan sesuatu yang Anda pikirkan saat bermain untuk negara Anda, tetapi tentu saja ini tambahan kecil yang indah untuk musim panas hebat yang kami jalani."