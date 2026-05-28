"Merusak pesta saya!" - Adam Wharton kecewa melihat perayaan Crystal Palace tertunda, sementara bintang lini tengah itu tak sabar ingin "menikmati bir" setelah kesuksesan di Conference League

Sambil mengungkapkan perasaannya yang campur aduk terkait tugas-tugas administratif pasca-pertandingan, Wharton meninjau kembali pertandingan tersebut dan rencana-rencananya ke depan. Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Wharton mengatakan: "Saya melewatkan perayaan Piala FA tahun lalu, jadi kali ini saya pasti akan menebusnya. Saya tak bisa menggambarkan perasaan ini dengan kata-kata, tapi Anda bisa melihat betapa berartinya ini bagi para penggemar. Luar biasa, sungguh tak terbayangkan.

"Kami tahu mereka akan sulit ditembus, mereka adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka bekerja keras dan sangat intens, mereka adalah salah satu tim paling intens di La Liga. Pertandingan berjalan ketat di awal, tapi kami mulai menemukan ritme dan menciptakan ruang yang kami manfaatkan. Seharusnya kami bisa mencetak gol lagi dan membuat segalanya lebih mudah bagi kami dan para penggemar, tapi kami berhasil menyelesaikan tugas ini, ini adalah penampilan yang hebat."

Ketika ditanya bagaimana The Eagles berencana merayakan kesuksesan kontinental bersejarah mereka, gelandang tersebut menjawab: "Ini akan menjadi perayaan besar, seperti yang saya katakan, saya melewatkan Piala FA tahun lalu jadi saya punya dua perayaan yang harus dikejar. Sayangnya saya harus menjalani tes doping yang sedikit merusak pesta saya, tapi semoga saya bisa melewatinya dengan cepat dan menikmati bir dan minuman beralkohol."