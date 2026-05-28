AFP
"Merusak pesta saya!" - Adam Wharton kecewa melihat perayaan Crystal Palace tertunda, sementara bintang lini tengah itu tak sabar ingin "menikmati bir" setelah kesuksesan di Conference League
Gelandang harus menunda tes
Wharton terpaksa menghentikan sementara perayaan pasca-pertandingannya di Leipzig setelah terpilih untuk menjalani tes anti-doping acak dari UEFA. Palace berhasil meraih trofi Eropa pertamanya dengan mengalahkan tim La Liga, Rayo Vallecano, 1-0 di Red Bull Arena, berkat gol penentu kemenangan yang dicetak Jean-Philippe Mateta pada babak kedua. Setelah absen dalam kemenangan Piala FA musim lalu akibat cedera, gelandang serang muda itu sangat antusias untuk bergabung dengan rekan-rekannya sebelum akhirnya dipanggil oleh petugas.
Wharton menyesali pesta yang berantakan
Sambil mengungkapkan perasaannya yang campur aduk terkait tugas-tugas administratif pasca-pertandingan, Wharton meninjau kembali pertandingan tersebut dan rencana-rencananya ke depan. Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Wharton mengatakan: "Saya melewatkan perayaan Piala FA tahun lalu, jadi kali ini saya pasti akan menebusnya. Saya tak bisa menggambarkan perasaan ini dengan kata-kata, tapi Anda bisa melihat betapa berartinya ini bagi para penggemar. Luar biasa, sungguh tak terbayangkan.
"Kami tahu mereka akan sulit ditembus, mereka adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka bekerja keras dan sangat intens, mereka adalah salah satu tim paling intens di La Liga. Pertandingan berjalan ketat di awal, tapi kami mulai menemukan ritme dan menciptakan ruang yang kami manfaatkan. Seharusnya kami bisa mencetak gol lagi dan membuat segalanya lebih mudah bagi kami dan para penggemar, tapi kami berhasil menyelesaikan tugas ini, ini adalah penampilan yang hebat."
Ketika ditanya bagaimana The Eagles berencana merayakan kesuksesan kontinental bersejarah mereka, gelandang tersebut menjawab: "Ini akan menjadi perayaan besar, seperti yang saya katakan, saya melewatkan Piala FA tahun lalu jadi saya punya dua perayaan yang harus dikejar. Sayangnya saya harus menjalani tes doping yang sedikit merusak pesta saya, tapi semoga saya bisa melewatinya dengan cepat dan menikmati bir dan minuman beralkohol."
Pemain kunci memuji manajer yang akan hengkang
Kemenangan di ajang kontinental ini menjadi perpisahan yang sempurna bagi manajer Oliver Glasner, yang mengakhiri masa jabatannya yang bersejarah dengan trofi ketiga. Wharton, yang baru-baru ini mengalami kekecewaan karena tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia, berperan penting dalam gol penentu kemenangan ketika tendangan pertamanya memantul ke arah Mateta.
Sebagai penghormatan kepada manajer yang akan pergi, Wharton menambahkan: "Perubahan yang dia buat sungguh luar biasa. Tiga trofi, tiga trofi pertama dalam sejarah klub, dan kini trofi Eropa pertama. Dia pasti salah satu manajer terbaik yang pernah dimiliki Crystal Palace. Dia telah membuat perbedaan yang sangat besar."
Eagles menghadapi pergantian manajer
Setelah menjalani musim yang melelahkan dengan 60 pertandingan di semua kompetisi, Palace kini memasuki masa transisi struktural besar-besaran tanpa Glasner sebagai pelatih. Kemenangan bersejarah di ajang Eropa ini memastikan tim asal London Selatan itu lolos ke babak grup Liga Europa musim depan, sekaligus sepenuhnya menutupi musim domestik yang penuh gejolak di mana mereka finis di peringkat ke-15 Liga Premier. Pihak manajemen harus bertindak cepat pada bursa transfer musim panas untuk mendapatkan pengganti pelatih yang mampu mempertahankan momentum prestasi di level Eropa ini.