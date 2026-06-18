Dalam pernyataan resmi dan terperinci yang dipublikasikan klub di situs resminya, Barcelona mendesak otoritas sepak bola nasional untuk mengambil tindakan balasan terhadap pernyataan-pernyataan dari Madrid yang dianggap tidak jujur oleh Blaugrana.
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"Merusak kredibilitas sepak bola profesional Spanyol!" FC Barcelona secara resmi mengambil tindakan terhadap Real Madrid dan Florentino Perez
"Rafael Yuste Abel (Direktur Olahraga dan Wakil Presiden FC Barcelona; Catatan Redaksi), hari ini telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden LaLiga, Javier Tebas, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Rafael Louzan, serta Ketua Komite Teknis Wasit (CTA), Francisco Soto, yang berkaitan dengan pernyataan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, yang ia sampaikan pada tanggal 12 dan 13 Mei dalam berbagai penampilan publik," demikian bunyi pernyataan tersebut pada bagian awal.
Barca menuduh pihak Real Madrid telah “merusak kredibilitas sepak bola profesional Spanyol” serta “secara serius merusak keseriusan dan reputasi kompetisi liga di Primera División (LaLiga) serta seluruh sistem wasit”. Pernyataan Perez dalam konteks ini tidak lebih dari pernyataan palsu yang tidak berdasar.
Oleh karena itu, mereka menyerukan kepada klub-klub Spanyol lainnya serta para wasit untuk “membela reputasi badan-badan mereka”. Otoritas sepak bola nasional yang dituju diminta untuk “mengambil langkah-langkah kebijakan asosiasi dan hukum yang sesuai terhadap Bapak Perez”. Hal ini bertujuan untuk “membela kehormatan, integritas, dan reputasi lembaga-lembaga yang diwakili serta kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan”.
- AFP
Florentino Perez menyerang FC Barcelona dalam wawancara-wawancara
Pemicu konflik ini adalah beberapa wawancara yang diberikan Presiden Real Madrid dalam konferensi persnya yang menghebohkan. Dalam konferensi pers tersebut, Perez mengungkapkan bahwa hubungan dengan Barcelona telah terputus sepenuhnya, dan ia mengaitkan hal ini dengan adanya “korupsi sistemik” dalam dunia sepak bola Spanyol.
Secara spesifik, pria berusia 79 tahun itu kembali mengangkat “Kasus Negreira” yang telah berlangsung lama ke permukaan—yaitu perselisihan mengenai dugaan pembayaran yang dilakukan pihak Barcelona kepada mantan Wakil Ketua Komite Wasit, Jose Maria Enriquez Negreira, antara tahun 2001 dan 2018.
Segera setelah pidato kemarahan Perez di depan umum, Barcelona telah mengumumkan bahwa departemen hukumnya akan memeriksa pernyataan dan tuduhan yang dilontarkan presiden Real Madrid tersebut. Mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum.