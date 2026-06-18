"Merusak kredibilitas sepak bola profesional Spanyol!" FC Barcelona secara resmi mengambil tindakan terhadap Real Madrid dan Florentino Perez

"Rafael Yuste Abel (Direktur Olahraga dan Wakil Presiden FC Barcelona; Catatan Redaksi), hari ini telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden LaLiga, Javier Tebas, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Rafael Louzan, serta Ketua Komite Teknis Wasit (CTA), Francisco Soto, yang berkaitan dengan pernyataan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, yang ia sampaikan pada tanggal 12 dan 13 Mei dalam berbagai penampilan publik," demikian bunyi pernyataan tersebut pada bagian awal.

Barca menuduh pihak Real Madrid telah “merusak kredibilitas sepak bola profesional Spanyol” serta “secara serius merusak keseriusan dan reputasi kompetisi liga di Primera División (LaLiga) serta seluruh sistem wasit”. Pernyataan Perez dalam konteks ini tidak lebih dari pernyataan palsu yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, mereka menyerukan kepada klub-klub Spanyol lainnya serta para wasit untuk “membela reputasi badan-badan mereka”. Otoritas sepak bola nasional yang dituju diminta untuk “mengambil langkah-langkah kebijakan asosiasi dan hukum yang sesuai terhadap Bapak Perez”. Hal ini bertujuan untuk “membela kehormatan, integritas, dan reputasi lembaga-lembaga yang diwakili serta kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan”.