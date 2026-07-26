Untuk Arsenal: Sangat disayangkan Harbert harus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan perkembangannya karena memang terasa ia punya jalur untuk masuk ke tim utama Arsenal. Arsenal memang memiliki hak penolakan pertama untuk gelandang tersebut di masa depan, yang jelas lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi kepergiannya terasa seperti indikasi masalah yang lebih luas yang dimiliki Women's Super League dalam memberi kesempatan kepada talenta binaan sendiri. Di ranah itu, Arsenal telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk melahirkan kisah-kisah sukses meski ada tantangan tersebut, tetapi kepergian Harbert menjadi pengingat betapa sulitnya hal itu. Dengan kedatangan Stanway dan Reuteler pada musim panas ini, peluangnya memang selalu akan terbatas pada musim ini dan karena itu klub kehilangan pemain muda top yang sangat memahami cara bermain Arsenal. Nilai: D

Untuk San Diego Wave: NWSL secara umum adalah salah satu liga terbaik dalam memberi peluang kepada talenta muda, dengan Wave sebagai salah satu tim terdepannya. Karena itu, masuk akal jika mereka bergerak untuk mendatangkan prospek remaja lain dalam diri Harbert, terutama karena mantan bos Arsenal Jonas Eidevall yang kini bertugas di San Diego. Eidevall memberikan debut Harbert bersama Arsenal dua tahun lalu, tetapi setelah itu tidak mendapat banyak kesempatan untuk bekerja dengannya, karena hanya beberapa bulan kemudian ia meninggalkan posisinya di klub London utara tersebut. Sekarang ia mendapatkan kesempatan itu, saat berusaha mengintegrasikan salah satu gelandang muda dengan penilaian tertinggi di sepakbola ke dalam tim San Diego yang sudah memiliki beberapa pemain remaja sebagai inti skuadnya. Jika ia bisa membuat Harbert berkembang dan bertumbuh seperti yang diyakini banyak orang, Wave akan memiliki pemain berkualitas top di lini tengah yang hanya akan menjadi semakin baik. Nilai: B

Untuk Harbert: Setelah empat masa peminjaman jauh dari Arsenal, termasuk satu pada bagian akhir musim lalu di Everton yang hanya menghasilkan satu penampilan, dapat dipahami jika Harbert ingin mencari peluang lain untuk menembus sepakbola senior level atas. Meninggalkan WSL, tempat peluang terbatas, lalu pindah ke NWSL, tempat peluang lebih banyak tersedia, untuk bergabung dengan pelatih yang jelas percaya pada permainannya adalah langkah bijak dan langkah yang ia harapkan akan membuahkan hasil dalam perkembangan jangka panjangnya. Harbert juga sudah sedikit mengenal liga tersebut, setelah menghabiskan waktu dengan status pinjaman di Portland Thorns tahun lalu, dan itu juga seharusnya membantunya beradaptasi dengan liga serta menyesuaikan diri dengan perubahan besar. Nilai: A