Kita mendapatkan banyak transfer seperti itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City terlibat dalam semacam kesepakatan tukar, dengan Grace Clinton dan Jess Park bertukar klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru lewat pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain. Biaya transfer besar juga layak dinantikan lagi pada musim panas ini, dengan fenomena Swedia Felicia Schroder yang sudah bergabung dengan Real Madrid dalam kesepakatan besar.
Schroder adalah salah satu pemain yang masih terikat kontrak tetapi pindah klub, dengan penyerang PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez menjadi nama lain yang bisa hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Itu belum termasuk semua pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, dengan Putellas, Stanway, dan Beth Mead termasuk di antara mereka yang telah berganti klub setelah kontraknya habis.
Beberapa transfer berakhir bagus untuk semua pihak, tetapi banyak juga yang tidak, dengan pengambilan keputusan dari setidaknya salah satu klub atau bahkan sang pemain memunculkan tanda tanya. GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di sepak bola wanita. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian pada setiap transfer saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan yang kalah, pada jeda antarmusim.
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