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Women's transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Merekrut bintang Barcelona Salma Paralluelo memberikan dorongan besar bagi harapan Lyon di Liga Champions: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas sepak bola putri 2026

Women's football
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC

Sudah tiba. Bursa transfer musim panas 2026 telah datang dan menjanjikan periode yang sangat sibuk di sepak bola putri, dengan sejumlah bintang besar berpindah klub. Alexia Putellas, Georgia Stanway, dan Sam Kerr hanyalah beberapa nama yang sudah menuntaskan transfer musim panas, dengan masih banyak rumor dan laporan soal kepindahan lain yang akan menyusul serta beberapa kejutan yang juga pasti akan muncul.

Kita mendapatkan banyak transfer seperti itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City terlibat dalam semacam kesepakatan tukar, dengan Grace Clinton dan Jess Park bertukar klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru lewat pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain. Biaya transfer besar juga layak dinantikan lagi pada musim panas ini, dengan fenomena Swedia Felicia Schroder yang sudah bergabung dengan Real Madrid dalam kesepakatan besar.

Schroder adalah salah satu pemain yang masih terikat kontrak tetapi pindah klub, dengan penyerang PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez menjadi nama lain yang bisa hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Itu belum termasuk semua pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, dengan Putellas, Stanway, dan Beth Mead termasuk di antara mereka yang telah berganti klub setelah kontraknya habis.

Beberapa transfer berakhir bagus untuk semua pihak, tetapi banyak juga yang tidak, dengan pengambilan keputusan dari setidaknya salah satu klub atau bahkan sang pemain memunculkan tanda tanya. GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di sepak bola wanita. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian pada setiap transfer saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan yang kalah, pada jeda antarmusim.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Laila Harbert Arsenal Women training 2025-26Getty Images

    28 Juli: Laila Harbert (Arsenal ke San Diego Wave)

    Untuk Arsenal: Sangat disayangkan Harbert harus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan perkembangannya karena memang terasa ia punya jalur untuk masuk ke tim utama Arsenal. Arsenal memang memiliki hak penolakan pertama untuk gelandang tersebut di masa depan, yang jelas lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi kepergiannya terasa seperti indikasi masalah yang lebih luas yang dimiliki Women's Super League dalam memberi kesempatan kepada talenta binaan sendiri. Di ranah itu, Arsenal telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk melahirkan kisah-kisah sukses meski ada tantangan tersebut, tetapi kepergian Harbert menjadi pengingat betapa sulitnya hal itu. Dengan kedatangan Stanway dan Reuteler pada musim panas ini, peluangnya memang selalu akan terbatas pada musim ini dan karena itu klub kehilangan pemain muda top yang sangat memahami cara bermain Arsenal. Nilai: D

    Untuk San Diego Wave: NWSL secara umum adalah salah satu liga terbaik dalam memberi peluang kepada talenta muda, dengan Wave sebagai salah satu tim terdepannya. Karena itu, masuk akal jika mereka bergerak untuk mendatangkan prospek remaja lain dalam diri Harbert, terutama karena mantan bos Arsenal Jonas Eidevall yang kini bertugas di San Diego. Eidevall memberikan debut Harbert bersama Arsenal dua tahun lalu, tetapi setelah itu tidak mendapat banyak kesempatan untuk bekerja dengannya, karena hanya beberapa bulan kemudian ia meninggalkan posisinya di klub London utara tersebut. Sekarang ia mendapatkan kesempatan itu, saat berusaha mengintegrasikan salah satu gelandang muda dengan penilaian tertinggi di sepakbola ke dalam tim San Diego yang sudah memiliki beberapa pemain remaja sebagai inti skuadnya. Jika ia bisa membuat Harbert berkembang dan bertumbuh seperti yang diyakini banyak orang, Wave akan memiliki pemain berkualitas top di lini tengah yang hanya akan menjadi semakin baik. Nilai: B

    Untuk Harbert: Setelah empat masa peminjaman jauh dari Arsenal, termasuk satu pada bagian akhir musim lalu di Everton yang hanya menghasilkan satu penampilan, dapat dipahami jika Harbert ingin mencari peluang lain untuk menembus sepakbola senior level atas. Meninggalkan WSL, tempat peluang terbatas, lalu pindah ke NWSL, tempat peluang lebih banyak tersedia, untuk bergabung dengan pelatih yang jelas percaya pada permainannya adalah langkah bijak dan langkah yang ia harapkan akan membuahkan hasil dalam perkembangan jangka panjangnya. Harbert juga sudah sedikit mengenal liga tersebut, setelah menghabiskan waktu dengan status pinjaman di Portland Thorns tahun lalu, dan itu juga seharusnya membantunya beradaptasi dengan liga serta menyesuaikan diri dengan perubahan besar. Nilai: A

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  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 Juli: Salma Paralluelo (Barcelona ke Lyon)

    Untuk Barcelona: Setahun setelah dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran untuk Paralluelo saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya, bukan kejutan besar jika Barca pada akhirnya tidak menyepakati kontrak baru dengan sang penyerang, karena kabar negosiasi baru mulai muncul tepat di penghujung musim. Penampilan dua gol di final Liga Champions hanya semakin meningkatkan nilainya hingga ke titik di mana, dalam hal tuntutan gaji, Barca tidak mampu mempertahankannya. Klub akan merindukan momen-momen seperti yang dihadirkan Paralluelo untuk menaklukkan Lyon dan menjadi juara Eropa, dan fakta bahwa ia bergabung dengan salah satu rival terbesar mereka di benua itu menjadi pukulan tersendiri. Namun, ia masih merupakan pemain yang terkadang tidak konsisten dan uang itu bisa didistribusikan dengan lebih baik untuk menutup beberapa celah dalam skuad yang telah mengalami banyak kepergian pada musim panas ini. Hanya saja, sangat disayangkan bagi Barca bahwa Paralluelo tidak bisa melanjutkan usahanya untuk menjadi pembeda yang konsisten di Catalunya. Nilai: D

    Untuk Lyon: Setelah kehilangan Kadidiatou Diani, dan melihat langsung kualitas Paralluelo di final Liga Champions, mendapatkan pemain 22 tahun itu dengan status bebas transfer, meski ia datang dengan tuntutan gaji besar, adalah bisnis yang sangat bagus oleh Lyon. Itu terlebih lagi karena ia masih muda dan akan berkembang lebih jauh untuk menjadi talenta yang lebih besar, dan semakin penting karena pelatih kepala Jonatan Giraldez tahu persis bagaimana memaksimalkan kemampuannya. Pada masa Giraldez di Barca, Paralluelo menjalani musim terbaik dalam kariernya, dengan mencetak 34 gol dalam 36 pertandingan di semua kompetisi. Jika ia bisa mengeluarkan performa yang sama darinya di Lyon, maka itu bisa memberi klub dorongan serius dalam upaya mereka meraih mahkota Eropa kesembilan. Nilai: A

    Untuk Paralluelo: Sedikit pemain yang meninggalkan Barcelona dan tidak mengalami kemunduran. Namun, Paralluelo bergabung dengan mungkin rival terbesar Blaugrana di Eropa dalam sebuah langkah yang jelas tidak bisa disebut sebagai penurunan level. Fakta bahwa ia bereuni dengan Giraldez adalah nilai plus yang nyata, terutama untuk perkembangan jangka panjangnya, dan ia seharusnya menjadi starter reguler setelah sempat keluar-masuk XI Barca pada beberapa momen musim lalu. Itu akan membantunya saat ia berupaya menyongsong Piala Dunia musim panas tahun depan dengan performa yang bisa menjadikannya pemain kunci bagi Spanyol juga. Nilai: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 Juli: Misa Rodriguez (Real Madrid ke Arsenal)

    Untuk Madrid: Real Madrid sudah merekrut pemain yang sangat bagus untuk menggantikan Misa di susunan starter pada musim panas lalu, ketika Merle Frohms datang dari Wolfsburg. Cedera lutut yang dialami pemain internasional Jerman itu membuka jalan bagi Misa untuk kembali ke starting XI selama enam bulan penuh, tetapi ketika Frohms kembali bugar, pemain internasional Spanyol itu kembali ke bangku cadangan saat rekan setimnya menutup musim dengan performa yang kuat. Madrid memang kehilangan pengalaman dan pelapis yang sangat baik dengan membiarkan Misa pergi, dan tidak mendapatkan biaya transfer untuk pemain yang mereka kembangkan dengan sangat baik juga menjadi hal negatif, tetapi posisi penjaga gawang tampak berada di tangan yang aman. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah langkah yang menarik dari Arsenal karena posisi penjaga gawang bukanlah posisi yang tampak perlu diperkuat seperti ini. Mereka memang membutuhkan tambahan pemain di posisi itu, tentu saja, tetapi hanya sebagai pilihan ketiga, dan Misa terlalu bagus untuk menjadi penjaga gawang pilihan ketiga. Meski begitu, dari sudut pandang Arsenal, ini adalah bisnis yang sangat bagus. Arsenal mengalami masalah cedera di posisi ini musim lalu, dengan Daphne van Domselaar dan Anneke Borbe sama-sama sempat menepi sementara Manuela Zinsberger absen hampir sepanjang musim. Maka, mendapatkan penepis tembakan top seperti Misa secara gratis dan memiliki tiga penjaga gawang yang sangat mumpuni di dalam skuad adalah perlindungan yang luar biasa, terutama dengan Van Domselaar yang menjalani operasi pada akhir Mei. Nilai: A

    Untuk Misa: Hanya waktu yang akan menjawab seberapa bagus langkah ini dari sudut pandang Misa karena semuanya bergantung pada seberapa banyak ia bermain. Sekilas, mendapatkan menit bermain akan sulit karena kualitas Van Domselaar dan Borbe, serta fakta bahwa waktu bermain yang tersedia terbatas. Jika Misa tidak mendapatkan cukup menit bermain, ia juga bisa saja gagal masuk skuad Piala Dunia Spanyol, yang tentu akan menjadi pukulan besar. Namun, ia sendiri adalah penepis tembakan yang luar biasa dan bisa mendorong untuk menjadi No.1 Arsenal, dan seperti yang ditunjukkan musim lalu, cedera bisa saja sedikit membuka jalan. Pemain berusia 26 tahun itu tentu bisa pergi ke tempat lain dan mendapatkan jaminan menit bermain, tetapi mungkin tidak di klub sebesar ini. Nilai: C

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  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 Juli: Alice Sombath (Lyon ke Tottenham)

    Untuk Lyon: Sulit untuk tidak merasa bahwa ini adalah sebuah langkah keliru dari Lyon. Sombath telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang luar biasa sejak menembus tim utama saat masih remaja dan, di usia yang masih 22 tahun, tahun-tahun terbaiknya masih ada di depan. Bisa dimengerti bahwa ia menginginkan lebih banyak waktu bermain, tetapi keputusan Lyon membiarkannya mendapatkannya di tempat lain terasa seperti sesuatu yang bisa mereka sesali di tahun-tahun mendatang. Opsi bek tengah OL tetap kuat, meski begitu, dan nilai transfer yang bagus sedikit meredakan pukulan tersebut. Nilai: D

    Untuk Spurs: Tottenham sedang menjalani bursa transfer yang hebat dan ini hanyalah kelanjutannya. Sombath adalah pemain muda yang luar biasa dengan segudang pengalaman dan eksposur di level tertinggi. Ia serbabisa, sangat mumpuni secara teknis, dan hanya akan menjadi lebih baik, terutama dengan bermain di liga top seperti WSL setiap pekan. Dengan beradaptasi bersama bek tengah muda top lainnya dalam diri Toko Koga, Spurs memiliki duet pertahanan yang bisa membawa mereka melangkah jauh, jika perkembangan tim ini bisa mengimbanginya. Sombath datang dengan biaya transfer termahal dalam sejarah klub, tetapi ia memang layak untuk itu. Nilai: A

    Untuk Sombath: Hampir semua transfer meninggalkan Lyon, juara Eropa delapan kali, akan menjadi langkah mundur, tetapi itu tidak berarti ini bukan kepindahan yang bagus untuk Sombath. Ia memang melepas sepak bola Liga Champions, tetapi meski mendapat waktu bermain yang cukup banyak di liga untuk OL musim lalu, sang bek hanya menjadi starter dalam dua dari 11 laga Eropa klub itu saat mereka melaju ke final. Di sisi lain, ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemain yang lebih menonjol di tim ambisius yang bermain di salah satu liga terbaik di dunia, sehingga menantang Sombath secara lebih rutin dan mendorongnya untuk berkembang. Waktu bermain itu menjadi semakin penting karena ini adalah tahun Piala Dunia, dengan pemain 22 tahun itu berusaha menjadi starter di Brasil untuk Prancis. Nilai: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 Juli: Melvine Malard (Manchester United ke Chelsea)

    Untuk United: Ini adalah transfer yang sulit dinilai karena United menerima biaya besar untuk Malard, setidaknya sebesar £750.000 ($1 juta), yang akan menjadikannya perekrutan termahal ke-11 dalam sejarah sepak bola wanita. Berbagai laporan juga menyebut angka itu bisa naik menjadi antara £850.000 ($1,13 juta) hingga £1 juta ($1,33 juta). Itu adalah bisnis yang sangat bagus dan kesepakatan yang sulit ditolak. Namun, selama United masih setenang ini dalam hal pemain masuk, sulit untuk terlalu positif terhadap hal ini. Malard adalah bagian kunci dari tim ini dan salah satu pemain terbaik mereka, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Fakta bahwa ia pergi ke rival WSL juga menjadi nilai negatif lain. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Ini adalah perekrutan yang bagus. Pelatih kepala Sonia Bompastor mengenal Malard dengan baik, setelah pernah melatihnya di Lyon, dan ia tahu bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik darinya. Setelah musim WSL dengan gol paling sedikit dalam tujuh tahun terakhir, Chelsea juga membutuhkan tambahan di lini serang, dengan kepergian Guro Reiten dan Johanna Rytting Kaneryd membuat area sayap menjadi posisi yang perlu dibenahi pada bursa transfer, meskipun kebutuhan itu tidak sejelas kebutuhan akan penyerang tengah. Mendatangkan Malard, yang terutama bermain di area sayap di bawah Bompastor saat di Lyon, sesuatu yang berlanjut di United, memenuhi kebutuhan itu, dengan ia juga memiliki kemampuan untuk bermain baik sebagai striker jika diperlukan. Ia adalah pencetak gol, kreator, dan pekerja keras saat tim tidak menguasai bola. Satu-satunya hal yang menjadi nilai negatif di sini adalah biaya besar tersebut, karena sulit untuk tidak merasa bahwa Chelsea membayar terlalu mahal untuk pemain berusia 26 tahun itu. Nilai: C+

    Untuk Malard: Ini perpindahan yang luar biasa! Setelah menembus tim utama di Lyon’, pemain internasional Prancis itu meninggalkan juara Eropa delapan kali tersebut pada 2023 demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan telah menghabiskan tiga tahun terakhir dengan menegaskan dirinya sebagai starter kunci untuk United agar memberinya kesempatan mendapatkan kepindahan kembali ke level elite bersama Chelsea. Malard memang memenangkan satu trofi bersama Manchester United, tampil di dua final lainnya, dan bermain di Liga Champions, tetapi eksposur terhadap semua itu akan jauh lebih besar di Chelsea, tempat ia memiliki peluang untuk kembali memenangi gelar-gelar paling bergengsi. Nilai: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 Juli: Kadidiatou Diani (Lyon ke London City Lionesses)

    Untuk Lyon: Kedatangan Johanna Rytting Kaneyrd dan kepergian Diani setelahnya, ditambah laporan dari Le Progres bahwa yang pertama akan dimainkan sebagai wing-back oleh OL, semuanya cukup menarik. Sekilas, kehilangan Diani, salah satu winger terbaik di planet ini, adalah pukulan telak bagi Lyon, dan dampak negatif dari absennya dia karena cedera pada final Liga Champions menjadi contoh yang sangat jelas mengapa demikian. Namun, jika pelatih kepala Jonatan Giraldez mengubah bentuk tim dengan cara yang membuat sulit menemukan peran natural bagi Diani, mungkin itu menjelaskan kepergiannya. Terlepas dari itu, sulit menemukan sisi positif dari kehilangan pemain dengan kualitas seperti dirinya, selain biaya transfer yang dilaporkan sebesar £500.000 ($670.000) yang berhasil didapat kembali, meski Lyon masih memiliki banyak talenta yang bisa diandalkan. Nilai: D

    Untuk London City: Setelah mendatangkan Alexia Putellas dan Mapi Leon, kedatangan Diani menjadi kali ketiga pada bursa transfer ini London City merekrut pemain yang benar-benar berkelas dunia. Ini adalah perekrutan lain yang membawa klub selangkah lebih dekat untuk menjadi ancaman nyata dalam perebutan trofi pada musim mendatang, hanya setahun setelah promosi ke WSL. Tidak ada jaminan pelatih kepala Eder Maestre bisa menciptakan kekompakan dalam tim setelah bursa transfer yang begitu sibuk, tetapi sulit untuk tidak percaya bahwa hype tentang London City tahun ini bisa menjadi kenyataan. Diani memperkuat gagasan itu, karena dia hampir pasti meningkatkan lini serang yang hanya mencetak 28 gol dalam 22 pertandingan liga musim lalu. Nilai: A

    Untuk Diani: Fakta bahwa Diani meninggalkan Lyon tanpa berhasil memenangkan gelar Liga Champions terasa disayangkan. Dia tampil luar biasa secara konsisten, bahkan sebelum pindah ke OL dari PSG, dan memenangkan banyak trofi, tetapi fakta bahwa gelar Eropa terus luput darinya pasti membuat frustrasi. Peluangnya untuk mengangkat trofi itu di London City terbatas, terutama karena belum jelas apakah mereka dan OL bisa tampil di kompetisi itu pada saat yang sama, mengingat keduanya dimiliki oleh Michele Kang. Namun, ini adalah tantangan baru, di liga baru dan negara baru untuk pertama kalinya dalam karier Diani. Dia bergabung dengan proyek menarik dengan potensi besar, bermain bersama beberapa rekan setim elite yang baru, dan mengamankan kontrak besar, yang kemungkinan menjadi kontrak besar terakhir dalam kariernya, di usia 31 tahun. Nilai: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 Juli: Lisa Baum (RB Leipzig ke Arsenal)

    Untuk RB Leipzig: Akan mengecewakan bagi Leipzig bahwa mereka hanya mendapatkan satu musim dari Baum sebelum klub besar datang meminangnya, dengan sisa perkembangannya menjadi pemain berpotensi top akan berlangsung di tempat lain. Namun, Leipzig sulit mengeluh atas kompensasi besar yang akan mereka terima, yang dilaporkan menjadi biaya transfer rekor klub. Dana itu bisa diinvestasikan kembali ke dalam skuad dengan cara yang seharusnya membantu mereka melangkah lebih jauh dalam jangka panjang. Nilai: B

    Untuk Arsenal: Arsenal perlu memperkuat sektor sayap setelah kepergian Beth Mead dan mereka memilih melakukannya dengan bakat yang lebih muda dan masih mentah. Itu mungkin mengkhawatirkan sebagian pihak karena Arsenal tidak memiliki rekam jejak yang bagus dalam beberapa tahun terakhir dalam hal mengembangkan pemain muda yang direkrut dari tempat lain. Masa-masa awal Smilla Holmberg di klub mungkin menjadi bukti bahwa situasi berubah dalam hal itu, dengan Olivia Smith yang baru setahun sejak datang dengan biaya besar dan juga tampil baik. Kecenderungan Renee Slegers untuk merotasi dan secara rutin menarik keluar para pemain sayapnya juga seharusnya memungkinkan Baum untuk beradaptasi. Dengan mempertimbangkan semuanya, ini bukan perekrutan yang menjamin akan sukses, meski talenta pemain 19 tahun itu jelas terlihat. Namun, ini tetap perekrutan yang menarik, yang memang terasa lebih mungkin berjalan baik daripada tidak, terlepas dari beberapa kekhawatiran tersebut. Nilai: B

    Untuk Baum: Meski sangat dinilai tinggi, Baum memiliki pengalaman yang sangat terbatas di level tertinggi, dengan hanya satu musim di Bundesliga dalam kariernya. Baginya untuk kini mendapatkan kepindahan ke salah satu klub top Eropa, dan klub yang seharusnya memberinya eksposur menit bermain secara reguler, terasa seperti langkah yang bagus dalam kariernya. Sekali lagi, keraguan itu ada tentang bagaimana Arsenal gagal mengembangkan prospek asing pada masa lalu, tetapi waktu bermain pemain remaja itu seharusnya datang dengan cara yang membantunya berkembang dengan baik. Nilai: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 Juli: Khiara Keating (Manchester City ke Liverpool)

    Untuk Man City: Seperti terlihat dari tawaran kontrak baru City kepada Keating, ini merupakan pukulan bagi juara baru WSL itu. Meski begitu, hal ini tidak bisa dibilang mengejutkan. Keating tersingkir dari skuad Inggris karena minimnya waktu bermain yang ia dapat di Manchester belakangan ini dan, dengan Piala Dunia Wanita 2027 sudah di depan mata, sangat mungkin ia memang ingin meninggalkan klub pada musim panas ini. Kini, City harus mencari cara terbaik untuk menggantikan sosok yang menghadirkan level kualitas langka meski pada dasarnya berstatus sebagai penjaga gawang pelapis. Fakta bahwa ia pergi dengan status bebas transfer, setelah menghabiskan 11 tahun berkembang di City hingga akhirnya menjadi pemain internasional Inggris, juga menjadi hal yang sangat negatif. Nilai: D

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan fantastis yang mengisi posisi yang dibutuhkan Liverpool, dan menjadi lebih baik lagi karena datang secara gratis. Liverpool memang sedang mencari penjaga gawang setelah gagal mempermanenkan kepindahan pinjaman Jennifer Falk, dan dalam diri Keating mereka mendapatkan sosok yang sangat dikenal pelatih kepala Gareth Taylor, setelah mengawasi kemunculan sang pemain di City, sekaligus seseorang yang memiliki kualitas luar biasa, potensi untuk terus berkembang, dan seperangkat kemampuan yang cocok dengan gaya bermain yang sedang diterapkan Taylor. Ia masih muda dan relatif minim pengalaman, jadi kesalahan pasti akan datang, tetapi waktu bermain reguler akan memungkinkan Keating mengatasi itu dan memenuhi potensinya yang sangat menjanjikan. Nilai: A

    Untuk Keating: Setelah berusia 22 tahun bulan lalu dan tersingkir dari skuad Inggris belakangan ini, musim panas ini terasa seperti waktu yang tepat bagi Keating untuk meninggalkan City demi peran sebagai pilihan utama. Liverpool mungkin tidak bisa memberinya peluang meraih trofi seperti yang ia miliki di City, tetapi yang ia butuhkan adalah waktu bermain, bukan hanya karena Piala Dunia tahun depan, tetapi juga demi perkembangannya sendiri sebagai pemain. Keating seharusnya mendapatkan itu dalam jumlah besar di Merseyside, bekerja dengan pelatih yang sangat mengenalnya dan memainkan gaya yang cocok untuknya. Ini langkah yang brilian. Nilai: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 Juli: Mapi Leon (Barcelona ke London City Lionesses)

    Untuk Barcelona: Meski bukan nama terbesar yang meninggalkan Barca pada musim panas ini, kepergian Leon akan sangat terasa. Salah satu bek tengah terbaik di dunia, kalau bukan yang terbaik, ia telah menjadi bagian vital dalam kebangkitan klub ke puncak permainan dan akan sangat sulit digantikan, meski tim Catalan tidak harus beroperasi dalam batasan finansial yang sama seperti musim panas lalu. Cara mereka melakukannya akan memengaruhi penilaian ini pada akhirnya, dan Barca patut diberi keuntungan dari keraguan sampai itu terjadi. Ada beberapa pemain muda menjanjikan yang muncul dari La Masia dan bisa naik kelas, tetapi belum untuk mengambil peran utama seperti yang diemban Leon, setidaknya belum. Nilai: D

    Untuk London City Lionesses: Ini adalah jenis transfer yang menunjukkan langkah maju bagi London City dibandingkan bursa transfer sebelumnya. Meski beberapa bintang berpengalaman yang mereka datangkan belakangan ini memberi dampak nyata, dengan Kosovare Asllani sebagai yang utama di antaranya, sebagian besar datang setelah melewati puncak performa mereka. Sementara itu, Leon bergabung dengan klub ini saat masih benar-benar berada di puncak sepakbola putri dan akan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Ia juga cocok dengan filosofi klub ambisius ini mengingat kualitasnya yang luar biasa saat menguasai bola. Nilai: A

    Untuk Leon: Setiap kepindahan dari Barcelona, juara Eropa, jelas akan menjadi penurunan level bagi seorang pemain. Leon tidak akan mengumpulkan banyak trofi di Inggris dan ia juga bergabung dengan klub yang kemungkinan besar akan dilarang tampil di Liga Champions jika berhasil lolos ke sana, mengingat pemilik Michele Kang juga memiliki Lyon, tim yang dikalahkan Barca di final pada Mei. Namun, ini adalah kesempatan bagi pemain berusia 31 tahun itu untuk bermain di liga baru untuk pertama kalinya dalam kariernya dan menghadapi tantangan berbeda, sambil tetap bermain di level yang bagus, serta dengan jadwal yang tidak terlalu menuntut, menjelang Piala Dunia musim panas tahun depan. Ia juga akan menerima gaji besar dalam kontrak besar terakhirnya. Nilai: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 Juli: Niamh Charles (Chelsea ke Manchester City)

    Untuk Chelsea: Charles adalah opsi bek kiri yang solid, tetapi itu bukan posisi alaminya. Mengawali karier sebagai penyerang, itu adalah posisi yang berhasil ia adaptasi dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ketika kesempatan muncul bagi Chelsea untuk mendatangkan Katie McCabe, seperti yang mereka lakukan pada awal Juni, tidak mengherankan jika mereka mengambilnya. Kapten Republik Irlandia itu adalah salah satu bek kiri terbaik yang ada dan kedatangannya memungkinkan pemain lain untuk bergeser ke peran yang lebih alami bagi mereka, seperti Sandy Baltimore dan Veerle Buurman. Melepas Charles setelah merekrut pemain tersebut memang mengurangi kedalaman skuad, tetapi ada pemain yang bisa mengisi posisi itu jika diperlukan, sementara biaya transfer £500.000 ($670.000) yang kabarnya didapat klub untuk pemain internasional Inggris itu, yang memasuki tahun terakhir kontraknya, merupakan bisnis yang sangat bagus. Nilai: A

    Untuk Man City: Bek kiri adalah prioritas di bursa transfer ini bagi Man City, yang membiarkan Leila Ouahabi pergi dengan status bebas transfer dan memang lebih sering memainkan Alex Greenwood di posisi itu. Menambah satu opsi lagi akan memungkinkan Greenwood kembali ke posisi sentral favoritnya dan meskipun Charles tidak berada di level yang sama sebagai bek kiri seperti McCabe, yang sempat sangat erat dikaitkan dengan City sebelum Chelsea bergerak, ia adalah opsi yang sangat solid yang menghadirkan peningkatan dibanding situasi City saat ini. Nilai: B

    Untuk Charles: Dengan McCabe bergabung ke Chelsea, kepindahan dari klub itu selalu akan menjadi yang paling menguntungkan bagi Charles jika ia ingin mendapatkan menit bermain reguler. Itu juga penting untuk situasinya di timnas Inggris, mengingat ia kehilangan cengkeramannya atas posisi bek kiri utama dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, ia kemungkinan akan menjadi pilihan pertama di Man City, untuk tim yang baru saja menjuarai WSL dan Piala FA, dan akan kembali menjadi penantang gelar-gelar utama musim depan, sembari juga kembali ke Liga Champions. Nilai: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 Juli: Ona Batlle (Barcelona ke Arsenal)

    Untuk Barcelona: Ini mungkin akan menjadi perpisahan yang paling membuat frustrasi bagi Barcelona pada musim panas ini. Sebab, Batlle masih baru berusia 27 tahun dan merupakan salah satu bek sayap terbaik di dunia, sementara Putellas dan Leon sudah berusia 30-an, sedangkan tuntutan gaji Paralluelo berada di luar jangkauan. Barca tentu ingin mempertahankan Batlle untuk banyak musim ke depan dan mereka juga pasti merasa punya peluang bagus untuk melakukannya, mengingat ini adalah klub masa kecilnya. Namun, kini ia akan kembali ke Inggris dengan status bebas transfer. Ini benar-benar pukulan telak. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Setelah kepergian Katie McCabe, ada lowongan di posisi bek kiri dan Arsenal memilih untuk mengisinya dengan pemain kelas dunia. Batlle pada dasarnya adalah bek kanan, tetapi ia punya banyak pengalaman bermain di sisi seberang, tempat ia bisa beroperasi dengan sangat efektif sebagai bek sayap inverted yang menghadirkan masalah baru bagi lawan. Duet bek sayap utama Emily Fox dan Batlle bisa dibilang sebagus duo mana pun di sepak bola putri, dan dengan menambahkan kualitas itu di atas kedalaman skuad yang sudah ada, yaitu Taylor Hinds dan Smilla Holmberg, Arsenal bisa naik ke level berikutnya dalam upaya memburu gelar WSL pertama sejak 2019. Nilai: A

    Untuk Batlle: Meski transfer ini mungkin mengejutkan banyak orang mengingat status Barca dalam sepak bola dan fakta bahwa itu adalah klub masa kecil Batlle, bek sayap tersebut memang telah memenangkan semua yang mungkin diraih setelah kembali ke Catalunya dan kini kembali ke Inggris untuk mengambil tantangan baru, setelah ia tidak memenangkan trofi apa pun selama tiga tahunnya bersama Manchester United. Ada banyak target baru yang bisa dicentang di Arsenal dan peluangnya untuk kembali meraih kejayaan Liga Champions tetap besar, dengan Arsenal menjuarai kompetisi itu baru tahun lalu, meski tidak sebesar saat ia berada di Barca. Nilai: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 Juli: Alexia Putellas (Barcelona ke London City Lionesses)

    Untuk Barcelona: Jelas ini pukulan besar bagi Barca karena kehilangan sosok dengan kualitas kelas dunia seperti Putellas, kepemimpinan luar biasa, dan pengaruh penting di dalam skuad. Namun, tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan Blaugrana untuk mencegahnya. Setelah 14 tahun bersama klub, di mana ia memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih, pemenang Ballon d'Or dua kali itu merasa ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah pergi, mengejar tantangan baru. Fakta bahwa ia tidak bergabung dengan rival besar Barca di Eropa menjadi hal positif, dan klub juga berada dalam posisi yang baik, dari segi kualitas skuad serta antusiasme di akademi, untuk melangkah maju secara positif, meski ini tetap pukulan besar yang memang menyakitkan. Nilai: C

    Untuk London City: Ini adalah kudeta transfer yang luar biasa. Baru satu tahun menjalani kehidupan di Women's Super League, pemain dengan kaliber Putellas bisa membantu London City terus berkembang setelah finis di peringkat keenam secara solid musim lalu. Ia adalah salah satu pemain terbaik di planet ini dan meningkatkan level tim ini secara signifikan seorang diri. Ini juga berpotensi menjadi langkah bagus dalam upaya mengeluarkan kemampuan terbaik dari Grace Geyoro, yang menjalani musim debut mengecewakan bersama klub setelah transfer dengan rekor dunia. Kehadiran Putellas di lini tengah di sampingnya semestinya bisa membantu memaksimalkan kemampuan bintang Prancis yang sangat berbakat itu. Nilai: A+

    Untuk Putellas: Jarang ada pemain top yang bisa menutup bab penting dalam karier mereka dengan cara yang manis, tetapi Putellas mampu melakukannya tahun ini dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Barca setelah mempersembahkan quadruple yang luar biasa. Kini, ia menuju Inggris untuk merasakan liga baru dan tantangan baru. Ini memang tidak akan menghadirkan trofi seperti saat ia berada di Catalunya, mengingat tahap proyek yang sedang dijalani London City. Namun, ini tampak sebagai langkah yang sangat menjanjikan untuk karier internasionalnya, dengan Putellas bisa bermain di mungkin liga terbaik di dunia sambil mencatatkan menit bermain yang lebih sedikit, karena klub tersebut tidak tampil di kompetisi Eropa. Artinya, ketika Piala Dunia datang musim panas mendatang, ia bisa berada dalam posisi ideal untuk menampilkan performa terbaiknya bersama timnas Spanyol. Ada juga bonus tambahan berupa gaji besar yang hampir pasti ia dapatkan di klub milik miliarder Michele Kang itu. Nilai: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 Juli: Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt ke Arsenal)

    Untuk Eintracht Frankfurt: Apakah akan lebih menguntungkan bagi Eintracht jika melepas Reuteler pada musim panas lalu, ketika nilainya tinggi setelah tampil menonjol di Kejuaraan Eropa dan Arsenal datang menanyakan kemungkinan merekrut gelandang itu? Dari sisi finansial, ya. Pemain berusia 27 tahun itu memasuki tahun terakhir dalam kontraknya dan memang selalu akan sulit untuk mengikatnya dengan kontrak baru ketika klub-klub besar menunjukkan minat kepadanya. Namun, mempertahankan Reuteler membantu Eintracht menjalani musim kuat lainnya, di mana mereka finis ketiga di Bundesliga untuk mengamankan tempat di kualifikasi Liga Champions, yang pada akhirnya kemungkinan lebih penting, meski pemain internasional Swiss itu tidak akan mudah digantikan. Nilai: B

    Untuk Arsenal: Ada kemungkinan Arsenal kalah dalam perburuan tanda tangan Reuteler, setelah gagal menuntaskan kesepakatan pada musim panas lalu. Untungnya, Arsenal tidak berada dalam situasi itu, dengan sang gelandang dalam perjalanan ke London utara setahun kemudian dengan status bebas transfer. Klub membutuhkan lebih banyak kedalaman dan variasi di lini tengah, dan Reuteler memberikan tepat hal itu, dengan kemampuannya memainkan sejumlah peran berbeda yang semakin menambah opsi yang dimiliki pelatih kepala Renee Slegers. Ini memang tidak secolok beberapa rekrutan musim panas Arsenal lainnya, tetapi ini adalah tambahan yang sangat bagus yang memperkuat skuad. Nilai: B

    Untuk Reuteler: Ini adalah langkah yang menarik dalam karier Reuteler. Dia telah menjadi pemain kunci bagi tim Eintracht yang sangat bagus selama beberapa tahun terakhir, tim yang kerap menjadi yang terbaik di luar Bayern Munich dan Wolfsburg di Bundesliga, dan dia menunjukkan kualitas serta karakter yang nyata saat tampil untuk Swiss di Euro yang digelar di kandang sendiri pada musim panas lalu. Kepindahan ke salah satu klub elite Eropa adalah sesuatu yang memang layak didapatkan Reuteler dan itu bisa menjadi langkah yang sukses baginya, jika dia memanfaatkan peluang yang datang dalam skuad kuat yang akan dirotasi di berbagai kompetisi. Nilai: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 Juli: Selina Cerci (Hoffenheim ke Arsenal)

    Untuk Hoffenheim: Tidak ada pemain yang mencetak gol lebih banyak di Frauen-Bundesliga dalam dua musim terakhir daripada Cerci, yang menjadi rekrutan brilian bagi Hoffenheim setelah meninggalkan Koln pada 2024. Namun sekarang ia pergi dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Hoffenheim tidak mendapatkan apa pun darinya, apalagi ia pergi ke tim papan atas, jelas mengecewakan. Menggantikan gol-golnya, yang membawa klub finis di papan tengah Bundesliga dalam dua musim beruntun, juga tidak akan mudah. Klub kembali mengandalkan kemampuan pengembangannya dalam aspek itu, dengan sejauh ini mendatangkan dua penyerang muda dari akademi Barcelona. Nilai: D

    Untuk Arsenal: Penyerang tengah mungkin bukan prioritas mendesak bagi Arsenal pada musim panas ini, tetapi mendatangkan Cerci, untuk bergabung dengan deretan striker yang sudah diisi Alessia Russo dan Stina Blackstenius, memberi pelatih kepala Renee Slegers lebih banyak fleksibilitas dalam serangannya. Itu berarti ketika Russo turun ke peran No.10, seperti yang kerap ia lakukan tahun lalu, ada variasi apakah Cerci atau Blackstenius yang bermain di depannya. Pemain internasional Jerman itu juga bisa bermain melebar jika dibutuhkan, tetapi bisa dibilang ia tidak seefektif itu di sana karena peran tersebut membatasi seberapa sering ia berada di kotak penalti, menunggu menyambar peluang. Meski begitu, itu juga menjadi sebuah opsi saat Arsenal berupaya tampil lebih sulit ditebak dalam menyerang, setelah pada beberapa kesempatan justru sangat kebalikannya tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Cerci: Salah satu pertanyaan terbesar soal kepindahan ini adalah 'seberapa banyak Cerci akan bermain?' Ia menembus tim Jerman secara reguler karena waktu bermainnya yang konsisten dan, pada akhirnya, ketajamannya dalam mencetak gol. Jika hal itu menjadi lebih terbatas di Arsenal, apa artinya di level internasional, hanya setahun sebelum Piala Dunia? Mengingat banyaknya pertandingan yang akan dijalani Arsenal, ia seharusnya tetap mendapatkan peluang, terlebih lagi mengingat betapa aktifnya Slegers dalam melakukan pergantian pemain. Namun, dengan beberapa klub dikabarkan tertarik kepadanya, ada peluang lain, dengan peran yang lebih menonjol dan tetap memiliki kesempatan memenangi trofi, yang bisa dipilih Cerci. Nilai: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 Juli: Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea ke Lyon)

    Untuk Chelsea: Rytting Kaneryd adalah pemain yang memberikan pengabdian luar biasa untuk Chelsea setelah kedatangannya pada 2022, dengan etos kerjanya yang tak pernah diragukan. Namun, pemain internasional Swedia itu bisa tampil inkonsisten, dengan catatan 11 gol dan 15 assist dari 79 penampilan liga menjadi buktinya. Klub seperti Chelsea menginginkan kontribusi lebih besar dari para pemain sayapnya dan karena itu, jika mereka mendapatkan bayaran untuk Rytting Kaneryd yang kini berusia 29 tahun, dengan tujuan mendatangkan pemain sisi lapangan yang lebih produktif, itu bukanlah bisnis yang buruk. Meski begitu, hal tersebut tetap bergantung pada bagaimana Chelsea menggantikannya, karena etos kerjanya, karakter positif di ruang ganti, dan kemampuan memberi tekanan nyata kepada tim lawan lewat kecepatannya adalah kualitas-kualitas yang tak boleh diabaikan. Jika gagal melakukan itu dengan memadai, nilainya turun. Nilai: B

    Untuk Lyon: Sulit untuk mengetahui bagaimana menilai perekrutan ini. Le Progres melaporkan bahwa transfer ini akan menyebabkan perubahan posisi bagi Rytting Kaneryd, yang akan dimainkan sebagai wing-back alih-alih sebagai winger. Itu mengindikasikan perubahan formasi untuk Lyon, yang musim lalu lebih banyak bermain dengan empat bek. Yang membuat situasi ini makin menarik adalah kepergian Kadidiatou Diani, yang diumumkan beberapa hari kemudian. Apakah itu juga berkaitan dengan perubahan formasi? Hanya waktu yang akan menjawab. Jika Rytting Kaneryd datang untuk bermain sebagai wing-back, dia memiliki banyak kualitas yang cocok untuk peran tersebut, meski sepanjang kariernya ia hanya sesekali memainkannya. Dengan etos kerja tinggi, kecepatan luar biasa, dan ancaman dalam menyerang, dia memenuhi banyak kriteria. Nilai: C

    Untuk Rytting Kaneryd: Setelah awalnya memberi dampak besar di Chelsea, dengan menorehkan dua digit gol dan assist pada musim penuh pertamanya di 2023-24, memang terasa bahwa perkembangan Rytting Kaneryd sedikit terhenti belakangan ini. Karena itu, babak baru bisa jadi adalah hal yang ia butuhkan untuk menyalakan kembali semangatnya. Bagaimana performanya sebagai wing-back secara konsisten, jika memang demikian hasil akhir dari kepindahan ini, bisa memengaruhi hal tersebut. Meski begitu, kesempatan bermain untuk klub seperti Lyon, juara Eropa delapan kali yang tampil di dua dari tiga final Liga Champions terakhir, adalah peluang besar. Nilai: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 Juli: Manaka Matsukubo (North Carolina Courage ke Chelsea)

    Untuk North Carolina Courage: Ini benar-benar pukulan telak. Hanya Barbra Banda yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di NWSL musim ini dibanding Matsukubo, yang mencatat lima gol dan empat assist dalam sembilan pertandingan, dan itu sangat penting untuk menjaga North Carolina tetap berada di posisi play-off. Klub memang baru merekrut talenta Inggris Erica Parkinson, gelandang kreatif yang bisa membantu menutup kekosongan yang ditinggalkan pemain internasional Jepang itu, tetapi usianya masih 18 tahun dan pengalamannya terbatas. Akan menarik melihat bagaimana Courage merespons kepergian ini, meski setidaknya mereka mendapatkan biaya transfer untuk Matsukubo, sebelum ia berpotensi menjadi agen bebas akhir tahun ini. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Setelah menjalani musim WSL dengan produktivitas gol terendah dalam tujuh tahun pada musim lalu, menambah amunisi di lini depan menjadi prioritas besar bagi Chelsea pada musim panas ini, terlebih dengan Sam Kerr dan Catarina Macario juga pergi. Matsukubo bisa bermain sebagai penyerang tengah, tetapi dengan tinggi 1,55 m, ia tampaknya bukan jawaban untuk pertanyaan utama itu, meski ia tetap akan memberikan opsi di sana saat dibutuhkan. Sebaliknya, pemain 21 tahun itu kemungkinan akan mengisi peran di lini tengah dan ditugaskan menciptakan peluang untuk yang lain, dengan olah kaki cerdas dan visi umpannya yang tentu akan berguna saat Chelsea menghadapi blok rendah, seperti yang begitu sering mereka hadapi. Fakta bahwa Chelsea berhasil membuat salah satu pemain muda terbaik di dunia menandatangani kontrak lima tahun juga menjadi nilai plus besar lainnya. Nilai: A

    Untuk Matsukubo: Setelah menggemparkan NWSL pada 2025, ini adalah kepindahan besar yang memang layak didapatkan Matsukubo. Ini akan menjadi langkah besar ke level yang lebih tinggi, bermain untuk klub dengan tekanan dan ekspektasi seperti Chelsea, tetapi ia seharusnya cocok dengan apa yang ingin dilakukan Sonia Bompastor sekaligus pas dengan WSL dan Liga Champions. Chelsea juga masih membutuhkan lebih banyak rekrutan di lini serang, termasuk seorang penyerang, agar efektivitas Matsukubo bisa dimaksimalkan. Meski begitu, pemain 21 tahun itu seharusnya bisa bekerja sangat baik dengan mereka yang sudah ada di klub, khususnya Lauren James, dengan cara kedua pemain itu bergerak bebas dan mencari ruang kosong. Nilai: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 Juli: Georgia Stanway (Bayern Munich ke Arsenal)

    Untuk Bayern Munich: Kehilangan Stanway tanpa diragukan lagi menjadi pukulan bagi Bayern Munich. Pemain internasional Inggris itu tampil fantastis untuk klub tersebut dalam empat tahun terakhir dan akan sulit digantikan. Namun, Bayern sudah mengetahui kepergiannya sejak beberapa waktu lalu, dengan hal itu diumumkan pada Januari lalu, sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan langkah yang bisa diambil di bursa transfer guna mengisi kembali lini tengah yang sebenarnya sudah cukup berlimpah opsi. Ini memang pukulan, tetapi bukan yang bersifat katastrofik. Nilai: D

    Untuk Arsenal: Arsenal terlalu bergantung pada Kim Little dan Mariona Caldentey di peran gelandang yang lebih dalam, dan kedatangan Stanway membantu mengatasi masalah itu. Dengan Kyra Cooney-Cross juga ada di klub, serta Geraldine Reuteler yang diperkirakan akan segera bergabung, Renee Slegers akan memiliki banyak opsi berkualitas nyata untuk dirotasi di posisi-posisi tersebut demi memberi para pemain waktu istirahat yang cukup, menyesuaikan diri dengan tantangan yang berbeda, dan memastikan ketergantungan pada individu tertentu berkurang. Stanway membawa pengalaman besar, talenta, dan fleksibilitas saat Arsenal mengejar gelar WSL pertama dalam delapan tahun. Nilai: A

    Untuk Stanway: Saat Stanway bergabung dengan Bayern, ia dalam kondisi membutuhkan cara untuk mengembalikan kariernya ke jalur yang tepat, setelah akhir yang mengecewakan dalam masanya di Man City. Ia melakukan itu dan bahkan lebih di Jerman, mengukuhkan dirinya sebagai pemain kunci bagi Inggris dan salah satu gelandang terbaik di dunia dalam prosesnya. Kini, ia pulang ke negaranya untuk bermain di liga terbaik di Eropa, yaitu WSL, bersama tim yang baru tahun lalu menjuarai Liga Champions. Itulah trofi yang selalu luput darinya dan ini adalah trofi yang mungkin memiliki peluang lebih besar untuk ia menangkan lewat kepindahan ini, mengingat rekam jejak Arsenal baru-baru ini di UWCL, meski gelar domestik tidak akan datang semudah seperti yang ia rasakan di Munich. Nilai: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 Juli: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt ke London City Lionesses)

    Untuk Eintracht Frankfurt: Ini akan menjadi musim panas yang menarik bagi Eintracht. Anyomi adalah satu dari empat pemain kunci yang pergi secara gratis dan dia mungkin akan menjadi yang paling sulit digantikan, setelah menyumbang 13 gol dan enam assist dalam 20 kali menjadi starter di Bundesliga musim lalu. Klub ini melakukan banyak hal baik di luar lapangan dan finis di posisi ketiga dalam lima musim terakhir, sehingga konsisten lolos ke kompetisi Eropa. Namun, mencari cara untuk mempertahankan pemain seperti Anyomi sangat penting ke depannya. Setidaknya, Eintracht punya rekam jejak yang bagus dalam mencari pengganti mereka yang pergi dan harus kembali tampil maksimal di bursa transfer untuk memastikan mereka tidak terkena dampak terlalu besar. Nilai: D

    Untuk London City Lionesses: Jika London City ingin melangkah lebih jauh dan benar-benar bersaing memperebutkan posisi teratas di WSL, serta meraih sukses di kompetisi domestik, lebih banyak pembeda di sepertiga akhir lapangan akan menjadi hal penting, mengingat hanya satu pemain di skuad yang menorehkan dua digit gol dan assist musim lalu. Angka liga Anyomi pada 2025-26 lebih dari dua kali lipat dibanding siapa pun di London City selain Freya Godfrey, dan dia akan berharap bisa melanjutkan performa itu di Inggris. Apakah dia sangat cocok dengan gaya Eder Maestre? Mungkin tidak, tetapi dia adalah ancaman konstan yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Nilai: B

    Untuk Anyomi: Ada klub-klub yang lebih besar yang dikaitkan dengan Anyomi menjelang musim panas ini, termasuk Bayern Munich, PSG, dan Paris FC, yang semuanya akan bermain di Liga Champions musim depan, tidak seperti London City. Namun, kesuksesan di ajang piala terasa tidak sepenuhnya mustahil bagi tim Inggris itu musim depan, terutama dengan perubahan pada Piala Liga yang akan datang, dan kemungkinan ada jaminan lebih besar untuk peran yang lebih menonjol dalam proyek menarik yang didukung beberapa nama yang sangat, sangat besar. Nilai: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 Juli: Erica Parkinson (Valadares Gaia ke North Carolina Courage)

    Untuk Valadares Gaia: Meski klub jelas tidak pernah menaruh ilusi bahwa mempertahankan Parkinson dalam jangka panjang sangat kecil kemungkinannya, itu tidak membuat kepergian bintang muda cerah Valadares tersebut tidak terasa sebagai pukulan. Sudah jatuh tertimpa tangga, klub juga tidak akan menerima biaya transfer untuk Parkinson, sehingga penggantinya akan semakin sulit dicari. Setidaknya, Valadares meraih sejumlah hal luar biasa selama waktunya di klub, dengan mencapai final Taca de Liga tahun ini dan membukukan finis lima besar secara beruntun di Liga BPI. Nilai: D

    Untuk North Carolina Courage: Parkinson adalah salah satu pemain muda paling berbakat di dunia dan Courage bukan hanya berhasil mendapatkan tanda tangannya, tetapi juga melakukannya dengan kontrak tiga tahun disertai opsi untuk tahun keempat. Klub telah membuat awal yang cukup bagus di musim NWSL, tetapi kreativitas terkadang kurang dan itu jelas merupakan sesuatu yang bisa dibantu Parkinson untuk diatasi. Pelatih kepala Mak Lind sebelumnya bekerja di Hacken, tempat ia mengawasi perkembangan banyak pemain muda berbakat yang sejak itu pindah dalam transfer besar, termasuk striker baru Real Madrid Felicia Schroder. Ia seharusnya menjadi sosok yang tepat untuk membantu Parkinson mencapai level baru juga. Nilai: A

    Untuk Parkinson: Bergabung dengan klub yang dipimpin pelatih dengan reputasi hebat dalam mengembangkan talenta muda, ini adalah langkah fantastis bagi Parkinson. Courage memiliki skuad termuda ketiga di liga, dengan rata-rata usia yang kemungkinan akan turun lebih jauh lagi dengan kedatangan pemain 18 tahun itu, tetapi tetap memiliki sejumlah pemain senior yang sangat penting untuk membimbing para pemain minim pengalaman tersebut, sehingga menjadikannya lingkungan yang baik untuk ia masuki. NWSL juga akan sangat berbeda dari segi gaya dan tuntutan dibandingkan dengan yang biasa dihadapi Parkinson di Portugal, yang seharusnya membantu menyempurnakan permainannya sedikit lebih jauh dan memaksanya mengasah beberapa elemen yang lebih lemah. Sulit menemukan banyak kekurangan dari pilihan yang ia ambil untuk kepindahan besar pertamanya. Nilai: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 Juli: Andrea Medina (Atletico Madrid ke Manchester United)

    Untuk Atletico: Sangat disayangkan Atletico kehilangan Medina dengan status bebas transfer, karena pemain 22 tahun itu berkembang dengan sangat baik di klub dalam empat tahun terakhir. Menggantikan konsistensi dan keandalannya tidak akan mudah bagi tim Spanyol tersebut, dan ia juga mulai menjadi sosok pemimpin yang lebih menonjol di dalam tim. Ini kehilangan besar, tetapi juga mencerminkan posisi Atletico saat ini, setelah finis di peringkat kelima Liga F meski menjalani kampanye Liga Champions yang menjanjikan. Nilai: F

    Untuk United: Medina menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai bek kiri, tetapi kepindahan ini bisa saja mengindikasikan bahwa ia akan lebih sering dimainkan sebagai bek tengah, peran yang ia jalani menjelang akhir musim terakhirnya di Atleti. United sudah memiliki opsi bek kiri yang sangat bagus, yaitu Anna Sandberg, dan kehadiran Medina berarti ada kedalaman skuad di belakang pemain internasional Swedia itu sekaligus opsi lain di area tengah. Medina memang lebih banyak bermain di tengah sebagai bagian dari lini belakang tiga pemain, sedangkan United bermain dengan empat bek, jadi akan menarik untuk melihat bagaimana ia beradaptasi jika ia lebih sering ditempatkan di posisi itu. Kedalaman skuad sangat vital bagi Manchester United pada bursa transfer ini; Medina menghadirkan hal itu, plus fleksibilitas, kualitas, dan potensi untuk berkembang lebih jauh. Nilai: A

    Untuk Medina: Ini adalah langkah besar lain yang tepat dalam karier Medina yang terus meningkat secara bertahap. Setelah menegaskan dirinya di Liga F bersama Real Betis, ia melompat ke tim papan atas divisi bersama Atleti dan kini pergi ke liga yang mungkin terbaik di sepakbola wanita, serta ke tim yang bersaing di papan atas. Namun, bagaimana ia akan cocok dalam tim ini sangat menarik. Tanda-tandanya menunjukkan bahwa setidaknya ia akan bergantian antara peran bek tengah dan bek kiri, sehingga menambah pengalamannya di posisi pertama. Apakah itu akan cocok untuknya sebaik peran yang lebih melebar, terutama dalam lini belakang empat pemain, hanya waktu yang akan menjawab. Nilai: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 Juni: Sam Kerr (Chelsea ke Gotham)

    Untuk Chelsea: Untuk sementara waktu, kepergian Kerr dari Chelsea tampak tak terhindarkan dan bisa dimengerti. Baru kembali dari absen 20 bulan karena cedera pada awal musim 2025-26, pemain internasional Australia itu kesulitan menembus XI Sonia Bompastor secara konsisten, dengan pelatih asal Prancis itu lebih memilih opsi yang kurang natural di peran penyerang tengah. Namun, setelah Kerr masuk ke tim usai Piala Asia, ia tak pernah berhenti mencetak gol, menutup musim dengan catatan tujuh gol dalam tujuh pertandingan. Pada usia 32 tahun, ia bukan jawaban jangka panjang untuk posisi No.9, tetapi mungkinkah ada kesepakatan jangka pendek yang bisa dilakukan, terutama dengan begitu banyak pertanyaan di posisi striker Chelsea? Mungkin tidak, mengingat minat dari tempat lain yang memang selalu ada untuk Kerr. Akan lebih baik bagi Chelsea untuk mempertahankannya, tetapi tambahan kekuatan memang tetap akan diperlukan bagaimanapun juga. Nilai: C

    Untuk Gotham: Meski berada dengan nyaman di zona play-off selama beberapa pekan pertama musim baru NWSL, Gotham mencetak jumlah gol yang sangat rendah, dengan 12 gol dalam 11 pertandingan yang menjadi catatan terburuk kelima di divisi itu. Kehadiran pemain seperti Kerr semestinya membantu mengatasi masalah tersebut. Esther Gonzalez sangat produktif untuk tim ini pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kesulitan pada tahun ini, dan tak mengherankan Juan Carlos Amoros bergerak mendatangkan opsi penyerang tengah papan atas lain dalam diri Kerr begitu ia tersedia. Ini adalah rekrutan yang sangat bagus untuk tim yang perlu mencetak lebih banyak gol jika ingin mempertahankan gelar NWSL Championship. Nilai: B

    Untuk Kerr: Setelah menjalani musim terakhir yang naik-turun di Chelsea, dan begitu dekat dengan cedera jangka panjang, penting bagi Kerr untuk kembali bermain secara reguler, terutama dengan Piala Dunia tahun depan. Akankah ia mendapat peran utama di Gotham? Atau akankah ia dan Gonzalez berbagi tugas sebagai No.9? Waktu bermain tidak semudah didapat seperti yang mungkin terjadi di klub lain, tetapi Kerr punya kualitas besar dan akan mendapat kesempatan untuk menunjukkannya, terutama dengan Gonzalez yang sedang kesulitan menemukan performa terbaik dan Kerr terasa sebagai sosok yang berpotensi lebih cocok dengan gaya Amoros. Perlu juga dicatat sisi positif secara pribadi dari kepindahan ini untuk pemain 32 tahun itu, yang membuat langkah ini terasa semakin masuk akal. Ia dan pasangannya, Kristie Mewis, baru saja memiliki seorang anak, dan keluarga Mewis berasal dari Massachusetts, yang tidak terlalu jauh dari New York. Nilai: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 Juni: Felicia Schroder (Hacken ke Real Madrid)

    Untuk Hacken: Damallsvenskan Swedia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi semacam liga pemasok, jenis kompetisi yang sangat bagus dalam mengembangkan talenta muda tetapi pada akhirnya selalu menjual mereka ke klub-klub yang lebih besar dan lebih kaya di liga-liga yang lebih besar dan lebih kaya. Karena itu, Hacken selalu tahu bahwa mereka tidak bisa mempertahankan Felicia Schroder selamanya, dan perkiraan durasi kebersamaannya di Swedia langsung memendek musim lalu, ketika ia mencetak 30 gol liga yang luar biasa. Sulit rasanya untuk menganggap klub tidak memaksimalkan waktu mereka bersama remaja itu. Schroder membantu mengantarkan Hacken meraih gelar liga pertama dalam lima tahun dan kemenangan di Eropa pada Europa Cup edisi perdana, sebelum pergi dengan biaya transfer yang benar-benar sangat besar, sekitar €1,5 juta (£1,3 juta/$1,7 juta). Kehilangannya memang menjadi pukulan, tetapi Hacken sama sekali tidak menangani situasi ini dengan buruk. Nilai: B

    Untuk Real Madrid: Apakah ini tanda bahwa Real Madrid akhirnya menunjukkan ambisi yang dibutuhkan untuk menutup jarak dengan Barcelona? Real Madrid secara rutin dikritik selama bertahun-tahun karena kurangnya dorongan, dengan mereka terus menjadi yang terbaik kedua di Spanyol sementara banyak bintang top pergi pada saat yang sama, seperti Olga Carmona, Esther Gonzalez dan, baru musim panas ini, Caroline Weir serta Naomie Feller. Namun, menggelontorkan dana besar untuk salah satu pemain muda terbaik di dunia menunjukkan potensi perubahan. Schroder adalah seorang bintang dan memperlihatkan semua tanda bahwa ia mampu mereplikasi itu sambil naik level, menambahkan gol-gol yang dibutuhkan ke dalam tim yang kekurangan konsistensi dari seorang penyerang tengah musim lalu. Ia juga punya potensi untuk menjadi lebih baik lagi dan, mirip dengan Linda Caicedo, Real akan berharap ia berkembang menjadi pemain kelas dunia di Madrid. Nilai: A

    Untuk Schroder: Terlepas dari kritik terhadap Madrid, ini terasa seperti langkah yang bagus untuk Schroder. Ia seharusnya menjadi penyerang tengah utama tim, ia akan merasakan kerasnya liga top dan sepak bola Liga Champions secara reguler, dan ada peningkatan tekanan serta ekspektasi untuknya, tetapi tidak sebesar yang bisa saja ia hadapi. Madrid juga punya rekam jejak yang cukup baik dalam mengembangkan pemain muda, dengan Caicedo sebagai contoh yang menonjol. Meski ada beberapa kepergian penting, para pemain pendukung di sekitar Schroder juga tidak buruk, dan bagaimana ia membangun koneksi dengan Caicedo khususnya pasti akan sangat menarik untuk disaksikan. Nilai: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Juni: Mary Earps (Paris Saint-Germain ke London City Lionesses)

    Untuk PSG: Ini adalah transfer yang tidak benar-benar berhasil bagi PSG dan Earps. Sang kiper datang saat masih menjadi salah satu yang terbaik di posisinya, tetapi tidak mampu menampilkan level kelas dunia secara konsisten di Prancis, dengan sejumlah kesalahan mencolok mulai muncul. Situasi juga tidak terbantu karena klub secara umum mengalami gejolak besar pada saat yang sama, dan Earps sama sekali bukan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan mereka sebagai tim ketika pemain-pemain kunci pergi, laga-laga besar kalah, dan kembali terjadi pergantian pelatih. Secara keseluruhan, tidak mengherankan jika keduanya akan berpisah saat kontrak Earps berakhir, dengan PSG tidak banyak kehilangan tetapi juga tidak mendapatkan apa-apa. Nilai: C

    Untuk London City: Musim pertama London City di WSL terbilang solid dan untuk melangkah lebih jauh dari situ, posisi penjaga gawang terasa sebagai area yang perlu dibenahi. Di antara para kiper yang bermain setidaknya 750 menit, Elene Lete memiliki persentase penyelamatan terburuk kedua di liga musim lalu, kebobolan 6,8 gol lebih banyak dari yang seharusnya, menurut statistik expected goals. Earps lebih berpengalaman dibanding pemain 24 tahun itu, yang bisa banyak belajar dari rekan setim barunya setelah menjalani tahun pertama yang naik-turun di WSL, dan dia jelas pernah mencapai level yang lebih tinggi dalam kariernya yang memang lebih panjang. Bisakah Earps menemukan kembali itu saat kembali ke Inggris? Itulah yang akan diharapkan London City. Waktu yang akan menjawab apakah itu terjadi, tetapi setidaknya mereka sudah mencoba meningkatkan area skuad yang memang perlu diperkuat. Nilai: B

    Untuk Earps: Jika Earps ingin kembali menjadi salah satu yang terbaik di posisinya secara konsisten, meninggalkan situasi penuh hiruk-pikuk di PSG mungkin bukan ide yang buruk. Meski mantan pemain internasional Inggris itu banyak berbicara tentang hal-hal yang dia pelajari, sebagai pemain maupun sebagai pribadi, dengan mengambil pengalaman baru di Prancis, PSG bisa kacau dan terus-menerus tampil mengecewakan di bawah bayang-bayang Lyon selama bertahun-tahun. Earps akan berharap lingkungan ambisius di London City bisa membantunya menemukan kembali performa hebat, dengan dia juga pasti mendapatkan kontrak yang bagus saat senja kariernya semakin mendekat. Nilai: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Juni: Caroline Weir (Real Madrid ke Lyon)

    Untuk Real Madrid: Sebuah indikasi tentang posisi proyek tim putri mereka saat ini. Weir bisa dibilang adalah pemain terhebat yang pernah membela Real Madrid, begitu luar biasanya dampak konsisten yang ia berikan sejak tiba di klub itu pada 2022. Namun, ia pergi tanpa mengangkat trofi apa pun dalam empat tahun di ibu kota Spanyol, dengan Madrid masih tertinggal sangat jauh dari Barcelona dalam perebutan gelar domestik dan berada satu tingkat di bawah elite Eropa. Untuk bisa mempertahankan talenta top seperti Weir, Real memang harus tampil lebih baik dengan tim putri mereka. Kepergiannya akan menjadi kehilangan yang sangat besar. Nilai: F

    Untuk Lyon: Perekrutan fantastis dengan status bebas transfer untuk runner-up Liga Champions tahun ini. Weir adalah pembeda di level elite, memiliki segudang pengalaman dan kualitas yang sudah terbukti di panggung terbesar, yang semuanya bisa membantu tim Lyon yang ingin mengakhiri penantian yang kini sudah memasuki tahun keempat untuk kembali meraih mahkota Eropa. Dengan Lindsey Heaps hengkang, pemain internasional Skotlandia itu juga membantu memperkuat area lini tengah dalam apa yang jelas merupakan rekrutan hebat bagi raksasa Prancis. Nilai: A

    Untuk Weir: Setelah tampil konsisten brilian selama waktunya di Madrid, tetapi tak pernah memiliki trofi apa pun untuk menunjukkannya, Weir pantas mendapatkan kepindahan seperti ini, yang seharusnya membuatnya meraih banyak trofi. Ia pernah bermain untuk klub-klub besar sebelumnya, membela Arsenal dan Manchester City selama waktunya di Inggris sebelum pindah ke Madrid, dan kini mendapat kesempatan untuk naik ke level yang benar-benar lebih tinggi, dengan mewakili juara Eropa delapan kali. Ini adalah kepindahan yang, mengingat panggung tempat Lyon bermain, juga seharusnya membuat pemain berusia 30 tahun itu mendapatkan pengakuan lebih besar atas bakatnya. Nilai: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Juni: Beth Mead (Arsenal ke Man City)

    Untuk Arsenal: Meski Arsenal sejak awal memang diperkirakan akan melepas beberapa pemain tim utama pada musim panas ini, seiring banyaknya kontrak yang memasuki masa perpanjangan, laporan menyebut Mead adalah salah satu pemain yang kontraknya akan habis dan ingin dipertahankan klub. Meskipun bukan starter mutlak pada musim lalu, pemain internasional Inggris itu tetap tampil sangat efektif dan memberi banyak kontribusi baik saat menguasai bola maupun tanpa bola untuk juara Eropa dua kali tersebut. Namun, Arsenal tidak mampu menyamai durasi kontrak yang ditawarkan Man City, yang berarti perpisahan yang tidak diinginkan. Menggantikannya dengan baik akan menjadi hal krusial pada musim panas ini, dengan banyak kreativitas dan ancaman gol yang meninggalkan London utara sebagai akibat dari kepindahan ini. Nilai: D

    Untuk Man City: Area sayap sudah terisi dengan baik di Man City, sehingga transfer ini sampai taraf tertentu cukup mengejutkan bagi banyak orang. Kontrak tiga tahun untuk pemain yang baru saja berusia 31 tahun juga pasti akan membuat orang berpikir dua kali. Namun, Mead telah tampil konsisten di level tertinggi selama bertahun-tahun dan ia membawa reliabilitas, pengalaman, serta mentalitas juara ke juara baru WSL itu. Jika City ingin kembali bersaing memperebutkan gelar domestik musim depan, mereka membutuhkan skuad yang lebih dalam, terlebih dengan kembalinya mereka ke Liga Champions. Mead, yang cukup serbabisa untuk bermain di seluruh lini depan, membawa persis hal itu. Nilai: B

    Untuk Mead: Dengan Piala Dunia yang akan datang tahun depan, menit bermain akan sangat vital bagi Mead pada musim mendatang jika ia ingin memainkan peran penting untuk Inggris di Brasil, jika mereka lolos. Kepindahan ini belum tentu menjamin hal tersebut, mengingat kedalaman lini serang City, tetapi rotasi akan sangat penting jika tim asuhan Andree Jeglertz mampu bersaing di empat ajang dan karena itu Mead seharusnya mendapatkan banyak kesempatan bermain, serta pada akhirnya memaksakan dirinya masuk ke susunan pemain inti. Perlu juga dicatat sisi positif dari kepindahan ini pada level pribadi bagi sang winger. Kontrak tiga tahun dengan klub papan atas pada usia 31 tahun adalah salah satunya, begitu pula reuni dengan pasangannya Vivianne Miedema, yang bersinar untuk City musim lalu. Nilai: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Juni: Katie McCabe (Arsenal ke Chelsea)

    Untuk Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe membingungkan dari awal hingga akhir. Meski ia merupakan pemain kunci dan solusi rutin atas masalah yang ditimbulkan cedera, berkat versatilitasnya, Arsenal sempat siap membiarkan kapten Irlandia itu pergi, dengan ia tidak mengejutkan menarik banyak minat saat musim panas mendekat. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarinya kontrak baru, meski The Athletic melaporkan bahwa itu 'untuk peran yang sangat spesifik di tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih tantangan baru. Ini bukan pukulan sebesar yang seharusnya dirasakan Arsenal andaikan mereka tidak mendatangkan full-back Barcelona Ona Batlle, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa Arsenal akan menyesal melepas McCabe dan versatilitasnya, yang menyelesaikan masalah di berbagai posisi musim lalu, terlebih karena kini ia akan menggunakan itu untuk memperkuat rival langsung. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Ini adalah rekrutan fantastis untuk Chelsea, perasaan yang makin kuat karena klub tampaknya mencuri McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara baru WSL yang tadinya siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang memang butuh perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi left-back musim lalu, yaitu Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, tetapi tidak satu pun merupakan pemain alami di sana. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran menyerang favoritnya dan berarti Buurman sebagian besar bisa digunakan sebagai bek tengah, posisi di mana ia sangat brilian. Charles, yang kini tampaknya akan pindah ke City sebagai gantinya, adalah pemain bagus, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di sepakbola wanita di posisi ini, dengan kehadirannya secara signifikan meningkatkan susunan starter Chelsea sebagai hasilnya. Nilai: A

    Untuk McCabe: Ada banyak fans Arsenal di luar sana yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir menjadikan dirinya sebagai legenda Arsenal. Namun, pemain berusia 30 tahun itu adalah pemain top dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang punya ambisi besar. Agar tetap di Inggris dan melakukan itu, pilihannya memang sejak awal tidak akan banyak. Ia sangat cocok untuk Chelsea, akan menjadi starter kunci, dan memiliki kesempatan untuk meraih banyak trofi, jika klub bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke level tertinggi seperti pada sebagian besar dekade terakhir. Mengingat ia tidak puas dengan tawaran Arsenal terkait perannya, ini merupakan peningkatan baginya dari sisi individu. Nilai: B