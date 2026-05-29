“Mereka tidak peduli” - Andre Onana menjelaskan mengapa ia harus hengkang dari Man Utd pada bursa transfer musim panas, karena “kesalahan-kesalahan” tersebut membuat peluang kebangkitan Setan Merah menjadi mustahil
Manchester United merekrut Lammens dan mengizinkan Onana dipinjamkan
Keyakinan pada kemampuannya sendiri telah pulih kembali berkat penampilan gemilangnya bersama Trabzonspor, yang diakhiri dengan kemenangan di Piala Turki pada akhir musim 2025-26. Onana dijadwalkan kembali ke Old Trafford musim panas ini seiring berakhirnya kesepakatan peminjaman selama satu musim.
Dia masih berusia 30 tahun, yang relatif muda untuk seorang kiper, tetapi tampaknya tidak ada masa depan baginya di Inggris. Hal ini terjadi meskipun United telah mengeluarkan biaya sebesar £43 juta ($58 juta) saat mendatangkannya dari klub raksasa Italia, Inter, pada tahun 2023.
Onana gagal meyakinkan para pelatih dan penonton selama dua musim sebagai penjaga gawang utama Setan Merah - meskipun sempat merasakan kejayaan di Piala FA. Akhirnya, diputuskan bahwa mereka perlu mencari penjaga gawang yang lebih andal - dan Senne Lammens menjadi pilihan pada September 2025.
Apakah Onana perlu pindah secara permanen pada tahun 2026?
United masih terikat kontrak dengan Onana hingga 2028, namun diperkirakan ia akan dilepas setelah sebagian dari biaya transfer awalnya berhasil dikembalikan. Ditanya apakah penjualan harus dilakukan pada bursa transfer berikutnya, mantan gelandang United dan Kamerun, Djemba-Djemba - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan World Cup Betting - mengatakan: “Ini cukup sulit baginya, karena ketika dia pergi, dia dipinjamkan, itu bagus baginya, karena dia pergi ke sana, dia bermain, dia memenangkan piala, dia bermain di setiap pertandingan.
“Dia bukan kiper yang buruk, tapi dia berada di sana pada saat yang tidak tepat dan terkadang di Inggris mereka tidak peduli jika Anda adalah kiper yang bermain sangat baik dengan kaki. Mereka tidak peduli, mereka tahu kiper harus tetap di garisnya. Dia berada di sana pada saat yang tidak tepat, itu sulit baginya.
“Sekarang, dia dipinjamkan, dia bermain di sana, dia menang di sana, itu bagus. Sekarang, kiper cadangan [Lammens] bermain, dia bermain sangat baik, sekarang akan sulit bagi manajer untuk mengubah itu. Bahkan saya, jika saya adalah manajer, akan sulit bagi saya untuk mengubah itu karena kiper cadangan ada di sana, dia membawa tim ke Liga Champions. Sekarang akan sulit bagi saya, sebagai manajer, untuk mengubahnya.
“Jika Onana kembali sekarang, dia akan jadi cadangan dan itu akan sulit, karena dia akan gugup, suasananya akan berbeda, karena Onana tidak akan senang tidak bermain, dan itu bisa memengaruhi kiper cadangan. Jadi, bagi saya, yang terbaik baginya adalah pindah klub.”
Pukulan telak bagi kepercayaan diri: Onana tak pernah pulih dari kesalahan-kesalahan fatalnya
Ketika ditanya apakah Onana pada akhirnya menjadi korban krisis kepercayaan diri di ‘Teater Impian’ itu, karena satu kesalahan tak terelakkan memicu kesalahan lainnya, Djemba-Djemba menambahkan: “Saya rasa begitu. Menurut saya, ketika Anda melakukan satu kesalahan, dua kesalahan, bahkan jika Anda adalah yang terbaik di dunia, setiap kiper pasti pernah mengalami momen di mana ia merasa ragu - setiap kiper. Namun, Anda harus membangun kembali kepercayaan diri itu, Anda harus bermain, bermain di setiap pertandingan, dan membangun kembali kepercayaan diri itu.
“Tapi baginya, itu sangat, sangat sulit karena satu kesalahan, kesalahan lain, dan orang-orang, mereka ada di belakangmu, orang-orang berteriak, media, itu sangat sulit. Kamu tahu bagaimana situasinya di Inggris, itu tidak terlalu mudah. Dia bermain bagus, tapi sekarang baginya, hal terbaik adalah membangun kembali kepercayaan dirinya, dia perlu dipindahkan.”
Man Utd bersedia menerima tawaran saat jendela transfer dibuka
Manchester United kemungkinan akan membuka diri terhadap tawaran-tawaran saat jendela transfer berikutnya dibuka, mengingat eksperimen profesional yang semula menjanjikan banyak hal pada akhirnya hanya memberikan hasil yang minim. Di tahap kariernya saat ini, Onana perlu bermain setiap pekan sebagai kiper utama di suatu klub.
Meskipun reputasinya mungkin sedikit tercoreng selama masa-masa sulit di Inggris, seharusnya tidak ada kekurangan pilihan bagi seorang pemain dengan 53 penampilan internasional dan pengalaman tampil di final Liga Champions dalam riwayat kariernya.