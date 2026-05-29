“Mereka tidak peduli” - Andre Onana menjelaskan mengapa ia harus hengkang dari Man Utd pada bursa transfer musim panas, karena “kesalahan-kesalahan” tersebut membuat peluang kebangkitan Setan Merah menjadi mustahil

United masih terikat kontrak dengan Onana hingga 2028, namun diperkirakan ia akan dilepas setelah sebagian dari biaya transfer awalnya berhasil dikembalikan. Ditanya apakah penjualan harus dilakukan pada bursa transfer berikutnya, mantan gelandang United dan Kamerun, Djemba-Djemba - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan World Cup Betting - mengatakan: “Ini cukup sulit baginya, karena ketika dia pergi, dia dipinjamkan, itu bagus baginya, karena dia pergi ke sana, dia bermain, dia memenangkan piala, dia bermain di setiap pertandingan.

“Dia bukan kiper yang buruk, tapi dia berada di sana pada saat yang tidak tepat dan terkadang di Inggris mereka tidak peduli jika Anda adalah kiper yang bermain sangat baik dengan kaki. Mereka tidak peduli, mereka tahu kiper harus tetap di garisnya. Dia berada di sana pada saat yang tidak tepat, itu sulit baginya.

“Sekarang, dia dipinjamkan, dia bermain di sana, dia menang di sana, itu bagus. Sekarang, kiper cadangan [Lammens] bermain, dia bermain sangat baik, sekarang akan sulit bagi manajer untuk mengubah itu. Bahkan saya, jika saya adalah manajer, akan sulit bagi saya untuk mengubah itu karena kiper cadangan ada di sana, dia membawa tim ke Liga Champions. Sekarang akan sulit bagi saya, sebagai manajer, untuk mengubahnya.

“Jika Onana kembali sekarang, dia akan jadi cadangan dan itu akan sulit, karena dia akan gugup, suasananya akan berbeda, karena Onana tidak akan senang tidak bermain, dan itu bisa memengaruhi kiper cadangan. Jadi, bagi saya, yang terbaik baginya adalah pindah klub.”