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"Mereka tidak menanyakan pendapatku" - Virgil van Dijk menanggapi pemecatan Arne Slot dari Liverpool setelah musim yang mengecewakan
Pengunduran diri manajerial yang tak terduga
Setelah kekalahan mengecewakan Belanda 1-0 dari Aljazair dalam laga persahabatan Piala Dunia, Van Dijk menanggapi pengunduran diri mendadak Slot. Dalam wawancara dengan media Belanda NOS, bek tengah tersebut mengakui bahwa kabar pemecatan rekan senegaranya itu sangat mengejutkan.
Bek tersebut menjelaskan bahwa ia baru saja tiba di tanah airnya ketika mengetahui situasi tersebut. "Saya mendarat di Amsterdam pada Sabtu sore dan kabar itu sudah bocor. Setelah itu, tentu saja saya melakukan pembicaraan. Namun, keputusan sudah diambil," ungkap Van Dijk. Klub tersebut telah menjalani musim yang sulit, dan langkah cepat mereka untuk mengganti staf kepelatihan benar-benar mengejutkan kapten berpengaruh mereka.
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Kampanye yang mahal dan tersingkirnya dari Liga Champions
Meskipun memegang peran kepemimpinan yang krusial, Van Dijk tidak dilibatkan dalam keputusan dewan direksi. Masa jabatan Slot memang membawa gelar juara Liga Premier yang bersejarah, namun finis di peringkat kelima yang mengecewakan serta tersingkir di perempat final Liga Champions oleh PSG menjadi penentu nasibnya.
Liverpool menghabiskan rekor £446 juta musim panas lalu untuk bintang-bintang seperti Alexander Isak, namun performa buruk dan ketidakharmonisan yang melibatkan Mohamed Salah terbukti merugikan.
"Bukan seperti mereka bertanya kepada saya bagaimana atau apa," kata Van Dijk dengan tegas. Namun, ia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada staf yang akan pergi. "Saya berbicara dengan Arne dan Sipke. Itu adalah hal terpenting bagi saya. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Atas segala arti yang mereka berikan, tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi klub. Saya hanya mendoakan kesuksesan bagi mereka. Semoga klub Liverpool dapat bangkit kembali, karena sebagai sebuah klub, musim ini performa mereka di bawah standar," tambahnya.
Kekecewaan di kancah internasional
Terlepas dari gejolak internal di Anfield, bintang Liverpool ini saat ini tengah fokus pada tugas-tugasnya di level internasional, meski persiapan belakangan ini tidak berjalan mulus. Tim nasional mengalami kekalahan tipis 1-0 dari Aljazair, hasil yang membuat sang kapten tampak frustrasi saat bersiap naik pesawat menuju Amerika Serikat.
"Kamu tidak ingin ini menjadi pertandingan perpisahan. Jika melihat jalannya pertandingan, saya rasa kami seharusnya unggul setidaknya 2-0 di babak pertama. Tapi ya, kami tidak," keluhnya. Menyoroti kurangnya ketajaman serangan, ia menambahkan: "Kamu harus membuatnya lebih nyaman bagi diri sendiri. Jelas bahwa segalanya harus jauh lebih baik. Kita punya hari Senin untuk itu dan kemudian kita harus siap untuk Piala Dunia."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Belanda dan Liverpool?
Meskipun Andoni Iraola muncul sebagai kandidat terkuat untuk memimpin tim di Anfield dan membangun kembali skuad, Van Dijk harus mengalihkan seluruh fokusnya ke tugas tim nasional. Skuad Belanda akan berangkat pada Kamis, dan akan menjalani satu laga persahabatan terakhir melawan Uzbekistan pada Senin sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Jepang pada 14 Juni.