"Mereka tidak menanyakan pendapatku" - Virgil van Dijk menanggapi pemecatan Arne Slot dari Liverpool setelah musim yang mengecewakan

Meskipun memegang peran kepemimpinan yang krusial, Van Dijk tidak dilibatkan dalam keputusan dewan direksi. Masa jabatan Slot memang membawa gelar juara Liga Premier yang bersejarah, namun finis di peringkat kelima yang mengecewakan serta tersingkir di perempat final Liga Champions oleh PSG menjadi penentu nasibnya.

Liverpool menghabiskan rekor £446 juta musim panas lalu untuk bintang-bintang seperti Alexander Isak, namun performa buruk dan ketidakharmonisan yang melibatkan Mohamed Salah terbukti merugikan.

"Bukan seperti mereka bertanya kepada saya bagaimana atau apa," kata Van Dijk dengan tegas. Namun, ia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada staf yang akan pergi. "Saya berbicara dengan Arne dan Sipke. Itu adalah hal terpenting bagi saya. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Atas segala arti yang mereka berikan, tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi klub. Saya hanya mendoakan kesuksesan bagi mereka. Semoga klub Liverpool dapat bangkit kembali, karena sebagai sebuah klub, musim ini performa mereka di bawah standar," tambahnya.