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'Mereka tidak bisa mengambilnya' - Mantan kapten Manchester City Kyle Walker buka suara soal dakwaan finansial Premier League
Walker membela warisan Manchester City
Walker muncul sebagai salah satu sosok besar pertama dari era dominasi Manchester City yang angkat bicara setelah kemunduran hukum terbaru klub tersebut. Bek veteran itu, yang menikmati periode delapan tahun penuh trofi di Stadion Etihad antara 2017 dan 2025, tetap bersikeras bahwa sejarah yang ditulis di atas lapangan tidak bisa dihapus oleh proses pengadilan.
Temuan komisi independen pekan lalu mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Inggris, dengan kesimpulan bahwa Manchester City telah secara sistematis mengakali aturan financial fair play selama periode sembilan tahun. Namun, Walker menyatakan bahwa ikatan yang terbentuk selama kampanye-kampanye itu bersifat permanen.
Berbicara terus terang mengenai situasi itu di talkSPORT, mantan pemain internasional Inggris tersebut mengakui bahwa kesan dari situasi ini jauh dari ideal bagi klub yang pernah ia kapteni. "Jelas ini tidak terlihat bagus. Saya tahu ini sedang dalam tahap banding jadi, bagi saya untuk mulai mengomentari tindakan hukum dan hal-hal seperti itu, mungkin itu tidak akan adil bagi saya sendiri atau siapa pun yang terlibat di dalamnya," jelas Walker.
- Getty Images Sport
Bobot emosional dari trofi
Selama periode gemilangnya di Stadion Etihad, Walker meraih deretan trofi yang luar biasa, termasuk enam gelar Premier League, dua Piala FA, empat Piala Liga, dan dua Community Shield di level domestik, ditambah satu Liga Champions, satu Piala Super UEFA, dan satu Piala Dunia Antarklub FIFA di level kontinental dan global.
"Namun, secara pribadi, saya bisa bilang para pemain, kami menghabiskan banyak sekali tahun-tahun hebat untuk merayakan banyak trofi dan semua hal seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang, apa pun yang terjadi, tidak bisa mereka ambil dari kami karena kami telah mengalami malam-malam itu," kata Walker. "Jadi, apa pun yang akan terjadi, biarlah terjadi, dan sekarang semuanya hanya bergantung pada banding serta apa yang akan terjadi setelah itu."
Sikap hukum City yang menantang
Manchester City sudah mengajukan banding resmi atas putusan komisi, yang menyimpulkan bahwa lebih dari £830 juta dalam pendanaan pemilik secara sistematis digunakan untuk menggelembungkan pendapatan. Menurut panel independen tersebut, dana ini memungkinkan klub mematuhi regulasi keuangan Premier League dan UEFA melalui serangkaian pengaturan yang direkayasa selama periode sembilan tahun.
"Posisi tegas klub adalah bahwa, atas berbagai dasar, opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, baik dari sisi hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak dapat dijadikan landasan yang aman," bunyi pernyataan klub yang dirilis Jumat lalu. "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tidak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisinya terkait kasus ini."
- Getty Images Sport
Pengakuan untuk para suporter
Kini memperkuat Burnley, yang saat ini berada di dasar klasemen Championship, bek kanan itu juga meluangkan waktu untuk membahas dampak skandal tersebut terhadap basis penggemar Manchester City, yang telah mengikuti tim itu sepanjang periode paling suksesnya.
"Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak ingin kami bicarakan karena kami ingin dipandang sebagai pihak yang memenangkan trofi untuk mereka, memenanginya dengan cara yang benar," tambah Walker dalam wawancaranya. "Ini sangat sulit karena kami telah bekerja sangat keras untuk mereka, dan bukan hanya kami, saya juga melihat para penggemar. Saya melihat para penggemar yang bepergian ke seluruh penjuru negeri, bepergian ke luar negeri ke Istanbul ketika kami memenangkan treble dan hal-hal seperti itu, dan mereka juga pantas mendapatkan malam itu."
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