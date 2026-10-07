'Mereka tidak bisa mengambilnya' - Mantan kapten Manchester City Kyle Walker buka suara soal dakwaan finansial Premier League

Walker muncul sebagai salah satu sosok besar pertama dari era dominasi Manchester City yang angkat bicara setelah kemunduran hukum terbaru klub tersebut. Bek veteran itu, yang menikmati periode delapan tahun penuh trofi di Stadion Etihad antara 2017 dan 2025, tetap bersikeras bahwa sejarah yang ditulis di atas lapangan tidak bisa dihapus oleh proses pengadilan.

Temuan komisi independen pekan lalu mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Inggris, dengan kesimpulan bahwa Manchester City telah secara sistematis mengakali aturan financial fair play selama periode sembilan tahun. Namun, Walker menyatakan bahwa ikatan yang terbentuk selama kampanye-kampanye itu bersifat permanen.

Berbicara terus terang mengenai situasi itu di talkSPORT, mantan pemain internasional Inggris tersebut mengakui bahwa kesan dari situasi ini jauh dari ideal bagi klub yang pernah ia kapteni. "Jelas ini tidak terlihat bagus. Saya tahu ini sedang dalam tahap banding jadi, bagi saya untuk mulai mengomentari tindakan hukum dan hal-hal seperti itu, mungkin itu tidak akan adil bagi saya sendiri atau siapa pun yang terlibat di dalamnya," jelas Walker.