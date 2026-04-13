"Mereka tidak akan pernah bisa melupakannya": Transfer paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Skotlandia

Celtic tidak hanya tertinggal dari rival sekotanya dalam hal prestasi olahraga, tetapi juga secara finansial. Keadaannya begitu parah hingga klub tersebut tampaknya kesulitan mengumpulkan dana yang masih terutang untuk transfer Johnston. Ketika pelatih Rangers, Graeme Souness, mengetahui komplikasi tersebut, ia pun mendapat ide yang tak terbayangkan. Ia sendiri tidak peduli dengan aturan tak tertulis di Rangers: istrinya Katolik, anak-anaknya dibaptis Katolik. "Mungkin saya naif, tapi agama tidak pernah menjadi masalah bagi saya," kata Souness.
Dengan mengacu pada prospek olahraga yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi, ia meyakinkan Johnston untuk mengubah pendiriannya; keduanya sudah saling mengenal karena pernah bermain bersama di tim nasional Skotlandia. Meskipun awalnya skeptis, para petinggi Rangers akhirnya juga menyetujui rencana tersebut. "Ada penolakan di dalam klub dan beberapa direktur khawatir bahwa para penggemar akan meninggalkan kami secara massal," tulis Souness dalam biografinya. "Tapi saya berargumen bahwa dia akan memenangkan hati mayoritas penggemar yang berpikiran benar dengan gol-golnya."
Faktanya, Souness telah memastikan bahwa Johnston siap untuk mengkhianati klub favoritnya. Dan bahwa para petinggi Rangers siap untuk melanggar hukum tak tertulis yang telah berlaku selama puluhan tahun. Namun, masih ada satu masalah: Celtic dan kontrak mereka dengan Nantes. FIFA turun tangan dan memutuskan bahwa Johnston adalah pemain Celtic — asalkan jumlah yang tertunggak telah ditransfer.
Pelatih Celtic, Billy McNeill, dilaporkan mendesak agar pembayaran dilakukan, hanya untuk tidak pernah memainkan Johnston lagi sebagai hukuman atas pengkhianatannya yang tak termaafkan. Namun, klub memutuskan sebaliknya, mendapatkan kembali 400.000 pound yang telah ditransfer, dan dengan demikian memungkinkan transfer Johnston ke Rangers. Pemain tersebut dapat menikmati gaji yang lebih tinggi, sementara Nantes mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi, kini sebesar 1,5 juta pound.