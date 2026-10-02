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cristiano ronaldo(C)Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

"Mereka tidak akan memisahkan kami!" - Jorge Jesus merespons setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp Portugal dengan gusar

C. Ronaldo
Portugal
J. Jesus
Denmark vs Portugal
UEFA Nations League A

Pelatih Portugal Jorge Jesus mengklaim skuadnya tetap sepenuhnya solid meski Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp tim nasional secara dramatis. Portugal menepis kepergian sang superstar dengan mengalahkan Denmark 4-2 di Kopenhagen untuk mempertahankan awal kuat mereka di bawah pelatih kepala baru.

  • Portugal mengesampingkan kontroversi Ronaldo

    Jesus menegaskan Portugal tetap sepenuhnya bersatu setelah timnya mengesampingkan kepergian dramatis Ronaldo untuk mengalahkan Denmark 4-2. Kemenangan di Kopenhagen itu menjaga rekor sempurna Portugal di UEFA Nations League. Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional pada Rabu, tak lama setelah Jesus mengonfirmasi bahwa pemain berusia 41 tahun itu akan memulai laga dari bangku cadangan untuk pertandingan kedua secara beruntun. Namun, skuad tidak menunjukkan dampak buruk apa pun dari kepergian mantan kapten tersebut saat mereka menampilkan performa dominan.

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Manajer menegaskan skuad tetap sepenuhnya bersatu

    Berbicara setelah kemenangan itu, Jesus menepis anggapan bahwa dampak dari kepergian Ronaldo bisa merusak hubungannya dengan para pemain. Sang pelatih menegaskan bahwa skuad tetap berdiri teguh di belakang kepemimpinannya.

    "Tidak ada yang seharusnya menghalangi tim untuk bersama saya," kata Jesus kepada Sport TV. "Saya mengerti pertanyaannya. Yang penting adalah apa yang harus kami lakukan. Hal-hal yang terjadi tidak memecah tim; itu tidak memisahkan kami dan juga tidak akan memisahkan kami.

    "Kemenangan berkualitas tinggi, dengan empat gol, performa level tertinggi. Itu tidak bisa diabaikan. Itu lebih penting daripada segala yang terjadi. Itulah yang ingin saya fokuskan. Kembali ke Portugal, orang-orang akan bertarung di stadion Dragao."

  • Para pemain mendukung visi taktis baru

    Striker AC Milan Goncalo Ramos menggantikan Ronaldo di susunan pemain inti untuk laga kedua secara beruntun. Ramos membalas kepercayaan manajernya dengan memberi assist untuk gol pembuka Joao Cancelo sebelum mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan.

    "Yang terpenting, manajer baru sangat membantu," ujar Ramos. "Kami punya ide yang lebih jelas, kami tahu persis di mana posisi setiap rekan setim, baik saat bertahan maupun menyerang.

    "Itu bisa dilihat dari penampilan kami hari ini, tetapi juga dalam pertandingan-pertandingan terakhir kami. Kami membaik dari hari ke hari, dan itu semua adalah bagian dari sebuah proses. Kami sangat senang dengan kemenangan ini, sekali lagi melawan tim yang bagus."

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  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Fokus beralih ke laga kontra Norwegia

    Portugal akan berusaha melanjutkan momentum impresif mereka saat kembali ke kandang untuk laga UEFA Nations League berikutnya. Jesus dan skuadnya menjamu Norwegia pada hari Minggu di Stadion Dragao.

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