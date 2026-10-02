Berbicara setelah kemenangan itu, Jesus menepis anggapan bahwa dampak dari kepergian Ronaldo bisa merusak hubungannya dengan para pemain. Sang pelatih menegaskan bahwa skuad tetap berdiri teguh di belakang kepemimpinannya.

"Tidak ada yang seharusnya menghalangi tim untuk bersama saya," kata Jesus kepada Sport TV. "Saya mengerti pertanyaannya. Yang penting adalah apa yang harus kami lakukan. Hal-hal yang terjadi tidak memecah tim; itu tidak memisahkan kami dan juga tidak akan memisahkan kami.

"Kemenangan berkualitas tinggi, dengan empat gol, performa level tertinggi. Itu tidak bisa diabaikan. Itu lebih penting daripada segala yang terjadi. Itulah yang ingin saya fokuskan. Kembali ke Portugal, orang-orang akan bertarung di stadion Dragao."