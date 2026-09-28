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'Mereka tidak akan memenangkannya tanpa saya' - Francesco Totti melontarkan klaim berani tentang keberhasilan Italia di Piala Dunia 2006
Totti mengenang kejayaan terbesar Italia
Totti akan selalu dipuja di ibu kota Italia berkat kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Roma. Namun, sang playmaker legendaris meyakini bahwa Piala Dunia 2006-lah yang benar-benar mengangkat statusnya di level global.
Berbicara kepada Corriere dello Sport untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50, Totti membuka kisah tentang turnamen bersejarah di Jerman itu. Ia mengakui bahwa mengangkat trofi terkenal tersebut mengubah warisannya dari ikon Roma semata menjadi salah satu tokoh besar sepakbola internasional.
- AFP
Klaim berani soal final
Totti yakin kehadirannya di skuad Marcello Lippi menjadi faktor penentu dalam kesuksesan mereka pada akhirnya. Dalam wawancara terbarunya, mantan penyerang itu bahkan membagikan teori ringan tentang kampanye gemilang negaranya.
"Kalau saya tidak bermain, mereka tidak akan memenanginya," canda Totti. "Piala Dunia itu memberi saya kekuatan untuk menjadi sosok penting juga di luar Roma. Jika saya hanya memenangkan satu Scudetto, dua Coppa Italia, dan dua Piala Super Italia, saya akan tetap 'di dalam ring road'. Sebaliknya, saya memenanginya dan, meski saya hanya berada di 40 persen, saya memberikan kontribusi besar. Tidak semua orang memenangkan Piala Dunia."
Mengatasi cedera pergelangan kaki yang parah
Klaim pria Italia itu soal bermain hanya dengan kebugaran 40 persen sama sekali bukan berlebihan. Totti mengalami patah pergelangan kaki kiri pada Februari 2006, yang membuatnya harus menjalani operasi darurat dan berpacu dengan waktu agar fit untuk musim panas.
Meski sangat kurang dalam ketajaman pertandingan, ia tetap menjadi starter dalam enam dari tujuh laga Italia. Ia menutup turnamen dengan satu gol dan empat assist, mencatatkan jumlah assist terbanyak. Dominasi mutlak ini sejalan dengan perasaannya sendiri tentang puncak fisik dan teknisnya.
"Antara 2001 dan 2008 saya merasa sangat baik," katanya. "Saya sampai 'memalukan' karena merasa begitu kuat."
- AFP
Memimpin dengan memberi teladan di lapangan
Terlepas dari kejeniusannya yang tak terbantahkan, Totti kerap dikritik karena tidak menjadi pemimpin yang vokal di ruang ganti. Ketika ditanya soal reputasi yang sudah lama melekat itu, pemenang Piala Dunia tersebut tidak membantah klaim tersebut.
"Saya selalu berpandangan bahwa yang terpenting adalah apa yang terjadi di lapangan," aku Totti. "Di luar itu, semua orang pandai berbicara. Mereka berkata kepada saya: kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu kepada tim sebelum pertandingan? Tapi saya harus pergi bermain sepakbola, saya harus menikmatinya. Saya tidak pernah merasakan ketegangan sebelum pertandingan."
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