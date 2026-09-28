Klaim pria Italia itu soal bermain hanya dengan kebugaran 40 persen sama sekali bukan berlebihan. Totti mengalami patah pergelangan kaki kiri pada Februari 2006, yang membuatnya harus menjalani operasi darurat dan berpacu dengan waktu agar fit untuk musim panas.

Meski sangat kurang dalam ketajaman pertandingan, ia tetap menjadi starter dalam enam dari tujuh laga Italia. Ia menutup turnamen dengan satu gol dan empat assist, mencatatkan jumlah assist terbanyak. Dominasi mutlak ini sejalan dengan perasaannya sendiri tentang puncak fisik dan teknisnya.

"Antara 2001 dan 2008 saya merasa sangat baik," katanya. "Saya sampai 'memalukan' karena merasa begitu kuat."