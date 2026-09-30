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'Mereka tidak akan membiarkan mereka kalah!' - bos Fulham Alvaro Arbeloa didakwa FA setelah menuduh wasit berpihak kepada Manchester United menyusul drama akhir laga di Craven Cottage
Arbeloa diserang karena tuduhan terhadap wasit
Asosiasi Sepak Bola Inggris secara resmi mendakwa Arbeloa atas tindakan tidak pantas menyusul serangkaian komentar kontroversial yang dibuat setelah hasil imbang 1-1 Fulham melawan Manchester United, ketika tim asuhan Michael Carrick beruntung bisa menyelamatkan satu poin berkat gol pantulan Matheus Cunha pada menit ke-89 pada 20 September.
Dalam penilaiannya terhadap kepemimpinan wasit, Arbeloa menyiratkan bahwa tim perwasitan berpihak kepada tim Carrick. Pernyataan FA menjelaskan bahwa dakwaan itu berkaitan dengan komentar yang 'menyiratkan keberpihakan dan/atau mempertanyakan integritas ofisial pertandingan'. Tindakan disipliner ini menambah tekanan terhadap bos Fulham tersebut, yang mengalami awal sulit di area teknis Craven Cottage sejak datang pada musim panas. Pria Spanyol itu memiliki waktu hingga Kamis untuk memberikan tanggapan resmi kepada badan pengatur tersebut terkait tuduhan itu.
- Getty Images Sport
Drama di akhir laga memicu wawancara panas
Frustrasi Arbeloa memuncak setelah Cunha mencetak gol penyeimbang yang berbelok arah cukup signifikan pada menit ke-89 untuk menyelamatkan satu poin bagi Manchester United. Fulham sempat terlihat akan mengamankan tiga poin penuh setelah unggul pada menit ke-63 lewat gol bunuh diri Lisandro Martinez, yang membuat sang manajer murka terhadap apa yang ia anggap sebagai kepemimpinan wasit yang tidak konsisten sepanjang pertandingan. Dalam wawancara terbuka setelah laga, bos Fulham itu menyatakan keyakinannya bahwa hasil akhir dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali para pemain di lapangan.
Arbeloa tidak menahan diri dalam kritiknya, dengan menyatakan bahwa wasit memberikan 'semua pelanggaran' untuk United. Ia kemudian makin menajamkan retorikanya dengan merujuk pada kontroversi perwasitan sebelumnya yang melibatkan United, terutama keputusan VAR yang diperdebatkan dalam derby Manchester. Dalam wawancara itu, Arbeloa berkata: 'Saya tahu setelah pertandingan melawan Man City bahwa mereka [tidak akan] membiarkan Manchester United kalah di sini.' Komentar-komentar spesifik itulah yang menjadi inti penyelidikan FA terhadap tindakannya.
Kesulitan terus berlanjut bagi kedua klub
Hasil imbang di Craven Cottage menyoroti kesulitan yang masih dialami kedua klub pada tahap awal kampanye Premier League. Fulham saat ini berada di peringkat ke-19 klasemen dengan hanya dua poin, setelah meraih hasil imbang melawan Manchester United dan Liverpool serta menelan tiga kekalahan dari Crystal Palace, Sunderland, dan Chelsea.
Performa Manchester United juga sama tidak konsistennya, dengan tim asuhan Carrick hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan liga pertama mereka. Satu-satunya kemenangan itu diraih atas tim promosi Ipswich Town, diapit oleh kekalahan pada laga pembuka dari Hull City, hasil imbang dengan Everton, dan kekalahan menyakitkan dalam derby Manchester.
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial menanti Arbeloa
Setelah jeda internasional saat ini berakhir, tim asuhan Arbeloa akan kembali beraksi di Premier League dengan laga tandang ke markas Ipswich Town pada 10 Oktober. Fulham kemudian akan menjamu Hull City di Craven Cottage pada 17 Oktober, ketika sang manajer melanjutkan upayanya untuk meraih kemenangan liga pertama musim ini.
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