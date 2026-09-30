Asosiasi Sepak Bola Inggris secara resmi mendakwa Arbeloa atas tindakan tidak pantas menyusul serangkaian komentar kontroversial yang dibuat setelah hasil imbang 1-1 Fulham melawan Manchester United, ketika tim asuhan Michael Carrick beruntung bisa menyelamatkan satu poin berkat gol pantulan Matheus Cunha pada menit ke-89 pada 20 September.

Dalam penilaiannya terhadap kepemimpinan wasit, Arbeloa menyiratkan bahwa tim perwasitan berpihak kepada tim Carrick. Pernyataan FA menjelaskan bahwa dakwaan itu berkaitan dengan komentar yang 'menyiratkan keberpihakan dan/atau mempertanyakan integritas ofisial pertandingan'. Tindakan disipliner ini menambah tekanan terhadap bos Fulham tersebut, yang mengalami awal sulit di area teknis Craven Cottage sejak datang pada musim panas. Pria Spanyol itu memiliki waktu hingga Kamis untuk memberikan tanggapan resmi kepada badan pengatur tersebut terkait tuduhan itu.