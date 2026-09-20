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'Mereka tidak akan membiarkan mereka kalah' - Alvaro Arbeloa menuduh wasit memihak Manchester United setelah pukulan telak Fulham di akhir laga
Arbeloa meluapkan kemarahan atas kepemimpinan wasit
Arbeloa tak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kepemimpinan wasit setelah Fulham bermain imbang 1-1 dengan Manchester United, dengan menyebut tim perwasitan terpengaruh oleh dampak dari derby Manchester baru-baru ini. Fulham tampak sedang menuju kemenangan bersejarah sampai gol Matheus Cunha yang berbelok arah pada menit ke-89 menyelamatkan muka United.
Namun, Arbeloa dibuat murka oleh rangkaian kejadian yang berujung pada gol tersebut, ketika wasit Peter Bankes memberikan tendangan bebas kepada United di garis tengah lapangan yang menurut bos Fulham itu merupakan pelanggaran 'lunak', setelah tekel Cesar Palacios terhadap Harry Maguire hanya 35 detik sebelum gol penyeimbang. Pria Spanyol itu mengklaim kru perwasitan memberikan 'semua pelanggaran' kepada United sebagai reaksi atas kontroversi seputar gol penentu kemenangan Erling Haaland yang secara keliru disahkan di Old Trafford pada akhir pekan sebelumnya.
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Arbeloa menyiratkan bahwa para ofisial sedang menebus kesalahan atas gol penentu kemenangan kontroversial yang dicetak Erling Haaland untuk Manchester City melawan United akhir pekan lalu. 'Semua pelanggaran untuk mereka,' kata Arbeloa. 'Anda bisa lihat sebelum mereka mencetak gol, pelanggaran terhadap Maguire, dia orang yang beratnya 100 kilo. Setiap keputusan untuk mereka. Dan saya sudah tahu. Setelah pertandingan melawan Man City, mereka [tidak akan] membiarkan Manchester United kalah di sini. Kami pantas mendapatkan sedikit lebih banyak. Kami sudah sangat dekat. Sangat, sangat dekat. Kami sedikit kurang beruntung lagi. Kami tahu ini akan sulit melawan tim besar ini. Kami juga tahu apa yang terjadi pekan lalu. Kami sudah melihat apa yang dilakukan para wasit sepanjang pertandingan, jadi ini laga yang sulit. Dan kami tidak beruntung.'
- Getty Images Sport
Kejelasan dan ketenangan di ruang pers
Pada saat Arbeloa tiba di konferensi pers usai pertandingan, bos Fulham itu, yang menangani klub tersebut pada musim panas ini setelah hengkang dari Real Madrid, tampak menyadari bobot dari tuduhan yang ia lontarkan sebelumnya.
"Bahasa Inggris saya tidak begitu bagus," aku Arbeloa kepada para reporter. "Mungkin saya menjelaskan diri saya dengan sangat buruk dan saya memilih untuk tidak mengatakan apa pun tentang wasit karena Anda tidak pernah tahu. Ketika Anda mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya Anda katakan, lebih baik tetap tenang, fokus pada performa tim saya dan fokus pada pertandingan berikutnya. Saya tidak terlalu senang. Seperti yang saya katakan, saya harus tetap fokus dan mencurahkan energi saya ke semua hal yang harus saya perbaiki. [Maguire] adalah pria yang sangat besar dan mungkin itu bukan pelanggaran. Tapi tidak apa-apa. Seperti yang saya katakan, saya lebih suka menganalisis pertandingan, para pemain, sistem, dan itu yang terbaik untuk menang. Anda tahu ketika Anda bermain imbang dalam pertandingan seperti itu, mungkin Anda sedikit frustrasi."
Pakar sepak bola menilai pelanggaran Maguire
Meski Arbeloa merasa timnya dirugikan, mantan kapten Manchester United Ashley Young tidak sepakat dengan penilaian bahwa pelanggaran terhadap Maguire itu tidak ada. Young berpendapat bahwa meski Maguire memanfaatkan kehadiran fisiknya secara efektif, kontak dari Cesar Palacios bersifat ilegal. "Itu jelas sebuah pelanggaran," kata Young kepada Sky Sports. "Palacios tidak melihat bola, dia langsung menghantam punggung Maguire. Saya tahu dia [Arbeloa] mengatakan Maguire berbobot 100 kg, tetapi dia cerdas, dia menunggu pelanggaran itu dilakukan."
Louis Saha, yang mewakili kedua klub selama karier bermainnya, juga sependapat bahwa pengalaman memainkan peran besar dalam insiden tersebut. Dia menilai Maguire cerdik dalam memosisikan dirinya untuk mengundang kontak dari pemain Fulham itu. "Ya. Mungkin itu pelanggaran yang ringan, tetapi di situlah beberapa pemain punya pengalaman, mereka menggunakan tubuhnya dengan cara yang tepat. Dalam posisinya, dia [Maguire] merasa tidak bisa mengontrol bola, jadi itu tindakan yang cerdik dari Maguire," kata Saha saat ditanya apakah itu sebuah pelanggaran.
- Getty Images Sport
Kedua tim kesulitan menjelang jeda internasional
Hasil imbang 1-1 ini tidak banyak meredakan tekanan bagi kedua tim di klasemen Premier League. Setidaknya pasukan Michael Carrick terhindar dari kekalahan ketiga dalam sepekan yang melelahkan, tetapi mereka memasuki jeda internasional dengan tetap tertahan di peringkat ke-12, setelah hanya mengoleksi lima poin dari lima pertandingan pembuka mereka, menyamai start terburuk mereka sepanjang sejarah dalam kampanye Premier League yang tercatat pada 2014-15.
Bagi Fulham, satu poin ini membuat mereka tetap di peringkat ke-19 dengan hanya dua poin, masih tanpa kemenangan dan hanya unggul selisih gol dari Tottenham yang berada di dasar klasemen. Kedua tim kini akan berupaya berbenah selama jeda internasional, dengan Fulham bertandang menghadapi Coventry City pada 10 Oktober, sementara Manchester United menjamu Tottenham di Old Trafford pada hari yang sama.
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