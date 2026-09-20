'Mereka tidak akan membiarkan mereka kalah' - Alvaro Arbeloa menuduh wasit memihak Manchester United setelah pukulan telak Fulham di akhir laga

Arbeloa tak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kepemimpinan wasit setelah Fulham bermain imbang 1-1 dengan Manchester United, dengan menyebut tim perwasitan terpengaruh oleh dampak dari derby Manchester baru-baru ini. Fulham tampak sedang menuju kemenangan bersejarah sampai gol Matheus Cunha yang berbelok arah pada menit ke-89 menyelamatkan muka United.

Namun, Arbeloa dibuat murka oleh rangkaian kejadian yang berujung pada gol tersebut, ketika wasit Peter Bankes memberikan tendangan bebas kepada United di garis tengah lapangan yang menurut bos Fulham itu merupakan pelanggaran 'lunak', setelah tekel Cesar Palacios terhadap Harry Maguire hanya 35 detik sebelum gol penyeimbang. Pria Spanyol itu mengklaim kru perwasitan memberikan 'semua pelanggaran' kepada United sebagai reaksi atas kontroversi seputar gol penentu kemenangan Erling Haaland yang secara keliru disahkan di Old Trafford pada akhir pekan sebelumnya.

Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Arbeloa menyiratkan bahwa para ofisial sedang menebus kesalahan atas gol penentu kemenangan kontroversial yang dicetak Erling Haaland untuk Manchester City melawan United akhir pekan lalu. 'Semua pelanggaran untuk mereka,' kata Arbeloa. 'Anda bisa lihat sebelum mereka mencetak gol, pelanggaran terhadap Maguire, dia orang yang beratnya 100 kilo. Setiap keputusan untuk mereka. Dan saya sudah tahu. Setelah pertandingan melawan Man City, mereka [tidak akan] membiarkan Manchester United kalah di sini. Kami pantas mendapatkan sedikit lebih banyak. Kami sudah sangat dekat. Sangat, sangat dekat. Kami sedikit kurang beruntung lagi. Kami tahu ini akan sulit melawan tim besar ini. Kami juga tahu apa yang terjadi pekan lalu. Kami sudah melihat apa yang dilakukan para wasit sepanjang pertandingan, jadi ini laga yang sulit. Dan kami tidak beruntung.'