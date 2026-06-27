"Mereka telah mengejutkan sebagian orang" - Bintang USWNT Mallory Swanson memuji keyakinan USMNT saat ia berbagi cerita tentang ikatan antara kedua tim nasional

Tim Nasional Wanita AS telah lama menjadi panutan dalam dunia sepak bola Amerika.

Empat gelar Piala Dunia. Lima medali emas Olimpiade. Generasi demi generasi pemain yang telah tampil di panggung terbesar dunia dan menjadi teladan keunggulan dalam olahraga ini. Mallory Swanson sendiri telah menjalani standar tersebut sebagai juara Piala Dunia dan peraih medali emas Olimpiade bersama USWNT, dan kini ia menyaksikan Tim Nasional Pria AS berusaha menciptakan momen bersejarah mereka sendiri.

"Kami bisa benar-benar datang ke pertandingan dan berada di sana," kata Swanson kepada GOAL saat ditanya tentang rasa keterikatan dengan tim putra. "Jadi menurut saya, [keterikatan] itu terjadi secara alami, yang sangat istimewa bagi saya untuk bisa mendukung dan menjadi penggemar mereka, serta mendukung mereka dan terus menyemangati mereka."

Dukungan tersebut datang saat USMNT memasuki babak 32 besar dengan keyakinan yang terus tumbuh sepanjang turnamen. Tim putra memang tidak memiliki sejarah dominasi seperti tim putri, namun mereka selalu menunjukkan kilasan-kilasan harapan. Kata-kata seperti “potensi” dan “masa depan” telah melekat pada kelompok ini selama bertahun-tahun. Namun, di Piala Dunia FIFA kali ini, narasinya mulai bergeser. Mungkin ini karena momentum bermain di kandang sendiri. Mungkin ini sekadar tim yang tepat pada waktu yang tepat. Namun, jika Anda bertanya kepada para pemain dari kedua tim nasional AS, mereka akan menunjuk pada hal yang sama: keyakinan internal, mentalitas “One Nation”, dan keyakinan bahwa tim USMNT ini bisa terus melaju.