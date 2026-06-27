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Mallory Swanson GFXGOAL

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"Mereka telah mengejutkan sebagian orang" - Bintang USWNT Mallory Swanson memuji keyakinan USMNT saat ia berbagi cerita tentang ikatan antara kedua tim nasional

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M. Swanson
USA
USA
Chicago Stars
Turkiye vs USA
Turkiye
World Cup
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

Dalam wawancara dengan GOAL, penyerang timnas wanita AS (USWNT) Mallory Swanson berbagi pengalamannya dalam mendukung timnas pria AS (USMNT) secara langsung serta ikatan yang semakin erat antara kedua timnas AS tersebut.

Tim Nasional Wanita AS telah lama menjadi panutan dalam dunia sepak bola Amerika.

Empat gelar Piala Dunia. Lima medali emas Olimpiade. Generasi demi generasi pemain yang telah tampil di panggung terbesar dunia dan menjadi teladan keunggulan dalam olahraga ini. Mallory Swanson sendiri telah menjalani standar tersebut sebagai juara Piala Dunia dan peraih medali emas Olimpiade bersama USWNT, dan kini ia menyaksikan Tim Nasional Pria AS berusaha menciptakan momen bersejarah mereka sendiri.

"Kami bisa benar-benar datang ke pertandingan dan berada di sana," kata Swanson kepada GOAL saat ditanya tentang rasa keterikatan dengan tim putra. "Jadi menurut saya, [keterikatan] itu terjadi secara alami, yang sangat istimewa bagi saya untuk bisa mendukung dan menjadi penggemar mereka, serta mendukung mereka dan terus menyemangati mereka."

Dukungan tersebut datang saat USMNT memasuki babak 32 besar dengan keyakinan yang terus tumbuh sepanjang turnamen. Tim putra memang tidak memiliki sejarah dominasi seperti tim putri, namun mereka selalu menunjukkan kilasan-kilasan harapan. Kata-kata seperti “potensi” dan “masa depan” telah melekat pada kelompok ini selama bertahun-tahun. Namun, di Piala Dunia FIFA kali ini, narasinya mulai bergeser. Mungkin ini karena momentum bermain di kandang sendiri. Mungkin ini sekadar tim yang tepat pada waktu yang tepat. Namun, jika Anda bertanya kepada para pemain dari kedua tim nasional AS, mereka akan menunjuk pada hal yang sama: keyakinan internal, mentalitas “One Nation”, dan keyakinan bahwa tim USMNT ini bisa terus melaju.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Hubungan antara Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) dan Tim Nasional Sepak Bola Wanita AS (USWNT)

    Para pemain USWNT lainnya juga telah menghadiri berbagai pertandingan di berbagai tempat, mulai dari para pemain Gotham FC seperti penyerang USWNT Jaedyn Shaw yang hadir di pertandingan di MetLife, hingga para pemain Kansas City Current seperti Michelle Cooper dan Croix Bethune dari USWNT yang hadir di Arrowhead Stadium. Trinity Rodman, seorang penyerang Washington Spirit, bahkan mendapat kehormatan untuk melakukan lemparan koin sebelum pertandingan USMNT melawan Australia. Ikon USWNT yang sudah pensiun, Alex Morgan, sebelumnya berbicara kepada GOAL tentang kebanggaan dan dukungannya terhadap kedua tim nasional tersebut, terutama sekarang setelah ia menonton pertandingan dari tribun penonton secara penuh waktu.

    "Pertama dan terutama, saya adalah penggemar terbesar tim putri dan tim putra, jadi saya hanya ingin hadir seperti yang telah dilakukan banyak mantan pemain untuk saya," kata Morgan. "Seperti yang Anda tahu, Abby Wambach terbang melintasi negara ini untuk menemani saya dalam pertandingan pensiun saya bersama tim AS tahun lalu. Hal-hal seperti itu sangat berarti."

    Baik itu datang ke pertandingan, menghadiri pesta nonton bareng, atau sekadar berusaha berbicara secara terbuka tentang dukungan terhadap perjuangan mereka, ada ikatan ini; hubungan yang tak tertandingi antara kedua tim nasional AS yang sangat mendalam.

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  • Mallory SwansonGetty Images

    'Mematikan semua suara dari luar'

    Swanson tahu betul bagaimana rasanya mengejutkan orang-orang, terutama sebagai pemain yang menempuh jalur yang tidak lazim dibandingkan kebanyakan orang.

    "Menurut saya, dengan pernah menjadi bagian dari tim Piala Dunia sebelumnya, Anda belajar untuk mengabaikan semua kebisingan dari luar dan yang benar-benar penting hanyalah keyakinan di dalam kelompok, dan Anda bisa melihat hal itu dalam diri mereka," kata Swanson. "Saya rasa mungkin mereka telah mengejutkan beberapa orang."

    Swanson tidak menempuh jalur konvensional bermain sepak bola di tingkat perguruan tinggi sebelum menjadi pemain profesional. Pada 2016, saat baru berusia 17 tahun, Swanson (yang saat itu bernama Pugh) melakukan debutnya bersama timnas wanita AS (USWNT). Di akhir tahun yang sama, ia masuk dalam skuad Olimpiade 2016 untuk AS dan menjadi pencetak gol termuda bagi tim Amerika di ajang tersebut. Ia kemudian juga berhasil masuk ke skuad Piala Dunia. Setelah debut Olimpiadenya, ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan karier sepak bolanya di UCLA, tetapi memutuskan untuk menjadi pemain profesional dan bergabung dengan Washington Spirit di NWSL. Kini ia bermain untuk Chicago Stars, di mana ia telah berkarier sejak 2021. Dengan pengalamannya meraih kemenangan, Swanson menegaskan bahwa ikatan di ruang ganti akan menjadi kunci bagi USMNT untuk meraih kemenangan.

    “Menurut saya, hal terpenting adalah mengabaikan semua gangguan dari luar, dan yang benar-benar penting hanyalah apa yang terjadi di dalam tim,” katanya.

  • Mallory SwansonGetty Images

    "Aku cuma senang buat mereka"

    Swanson dan Tim Nasional Wanita AS (USWNT) tinggal satu tahun lagi menjelang Piala Dunia Wanita FIFA 2027, jadi dia tahu betapa cepatnya momen-momen ini bisa berlalu. Untuk saat ini, dia menikmati kesempatan langka untuk sekadar menjadi seorang penggemar. Saat tidak sedang bermain, Swanson mengatakan kepada GOAL bahwa dia, suaminya, pemain MLB Dansby Swanson, dan putri kecil mereka, Josie, telah menonton Piala Dunia sebanyak mungkin.

    "Aku bilang, 'Nggak ada waktu di depan layar, ayo keluar!'" kata Swanson mengenai gaya pengasuhannya terhadap Josie. "Kecuali untuk olahraga, karena kami benar-benar menonton olahraga sepanjang waktu di rumah ini, jadi bisa berbagi momen-momen itu [bersamanya], karena kita hanya bisa menonton Piala Dunia beberapa kali saja."

    Jika Swanson menonton pertandingan di luar rumah, Buffalo Wild Wings sudah lama menjadi tempat favoritnya. Tempat ini sudah menjadi favorit sejak masa-masa awal ia bermain sepak bola klub bersama rekan-rekan setimnya, dan tetap menjadi salah satu tempat favoritnya untuk menonton. "Kami benar-benar menonton olahraga sepanjang waktu, dan menurut saya Buffalo Wild Wings adalah tempat yang sempurna untuk menonton olahraga," katanya. "Dan terutama saat ini dengan Piala Dunia yang sedang berlangsung, sejujurnya tidak ada tempat yang lebih baik."

    Ketika ditanya bagaimana perasaannya melihat timnas AS melaju ke babak 32 besar, Swanson menegaskan bahwa dia tidak terkejut dengan pencapaian mereka.

    "Saya hanya senang untuk mereka," katanya. "Saya rasa saya sudah tahu bahwa mereka akan tampil maksimal, dan saya pikir itu karena mereka bermain di kandang sendiri. Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka membuktikan orang-orang salah, karena itu hanyalah ekspektasi di dalam kelompok ini."


  • Mallory SwansonGetty Images

    'Seluruh negeri mendukungmu'

    Mengenakan lambang tim, terutama di kandang sendiri, adalah pengalaman yang tak tertandingi. Para suporternya berbeda, suasananya terasa akrab, dan keluarga serta teman-teman ada di hampir setiap kerumunan penonton. Wajah Swanson berseri-seri saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Amerika Utara menjadi tuan rumah Piala Dunia dan bagaimana ia membayangkan perasaan para pemain USMNT.

    "Kesempatan yang mereka miliki untuk bisa bermain di hadapan teman-teman dan keluarga mereka, serta seolah-olah setiap pertandingan adalah pertandingan kandang. Selain itu, didukung oleh para penggemar dan seluruh negara di kandang sendiri sungguh merupakan hal yang sangat istimewa," katanya.

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