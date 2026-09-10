Arsenal memulai kampanye Liga Champions mereka dengan cara yang klinis, mengamankan kemenangan susah payah 1-0 atas Napoli berkat gol telat Martin Odegaard. Namun, Henry melihat lebih jauh ke depan terhadap ancaman potensial yang berdiri di antara Mikel Arteta dan kejayaan Eropa.

Mantan striker Arsenal itu secara khusus terpesona oleh identitas taktis yang ditanamkan Enrique di Parc des Princes, seraya memperingatkan bahwa raksasa Prancis tersebut telah mencapai tingkat intensitas yang sulit ditandingi lawan mana pun.

Saat berbicara tentang etos kerja bertahan dan koordinasi juara Ligue 1 itu, Henry menyoroti ancaman spesifik yang mereka berikan kepada tim-tim lain di benua ini. "Anda melihat bagaimana PSG menekan? Mereka tak bisa dilawan," kata Henry kepada The Athletic.

"Tetapi Luis Enrique membutuhkan sekitar lima hingga enam bulan untuk membuat tim itu berjalan. Orang-orang lupa bahwa para pemain harus bisa dilatih. Itu hal besar yang tidak banyak dibicarakan orang. Jika Anda seorang pelatih dan para pemain Anda bersedia melakukan semua yang Anda minta, dan mereka punya sedikit kualitas, Anda bisa melangkah jauh. Jika mereka sedikit memberontak, itu bisa menjadi lebih sulit."