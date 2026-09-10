AFP
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'Mereka TAK TERBENDUNG!' - Thierry Henry layangkan peringatan besar soal PSG kepada Arsenal meski start sempurna The Gunners di Liga Champions
Henry memperingatkan kekuatan pressing PSG
Arsenal memulai kampanye Liga Champions mereka dengan cara yang klinis, mengamankan kemenangan susah payah 1-0 atas Napoli berkat gol telat Martin Odegaard. Namun, Henry melihat lebih jauh ke depan terhadap ancaman potensial yang berdiri di antara Mikel Arteta dan kejayaan Eropa.
Mantan striker Arsenal itu secara khusus terpesona oleh identitas taktis yang ditanamkan Enrique di Parc des Princes, seraya memperingatkan bahwa raksasa Prancis tersebut telah mencapai tingkat intensitas yang sulit ditandingi lawan mana pun.
Saat berbicara tentang etos kerja bertahan dan koordinasi juara Ligue 1 itu, Henry menyoroti ancaman spesifik yang mereka berikan kepada tim-tim lain di benua ini. "Anda melihat bagaimana PSG menekan? Mereka tak bisa dilawan," kata Henry kepada The Athletic.
"Tetapi Luis Enrique membutuhkan sekitar lima hingga enam bulan untuk membuat tim itu berjalan. Orang-orang lupa bahwa para pemain harus bisa dilatih. Itu hal besar yang tidak banyak dibicarakan orang. Jika Anda seorang pelatih dan para pemain Anda bersedia melakukan semua yang Anda minta, dan mereka punya sedikit kualitas, Anda bisa melangkah jauh. Jika mereka sedikit memberontak, itu bisa menjadi lebih sulit."
- Getty Images Sport
Kehidupan setelah era superstar
Transformasi di PSG sangat luar biasa jika melihat kepergian para pemain papan atas seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe dalam dua jendela musim panas terakhir. Banyak yang memperkirakan klub itu akan kesulitan setelah kepergian trisula depan 'Galactico' mereka, tetapi Henry meyakini pergeseran ke skuad yang lebih padu dan bertumpu pada pemain muda justru membuat mereka lebih berbahaya.
"Sekarang memang mudah untuk mengatakan PSG adalah tim yang bagus," jelas Henry. "Ketika semua pemain itu pergi dua tahun lalu, semua orang berpikir, 'Ya Tuhan, setelah ini mereka mau melangkah ke mana?' Lalu mereka mendapatkan Bradley Barcola, lalu mereka mendapatkan Desire Doue. Pada saat itu, Anda tidak berpikir para pemain itu akan melakukan seperti yang mereka lakukan. Tetapi karena Enrique sangat jelas soal cara bermain yang dia inginkan, mereka bisa melakukannya."
Ia menambahkan: "Apakah Anda ingat apa yang dikatakan Ousmane Dembele? Dia berkata, 'Jika Anda tidak berlari di Paris Saint-Germain, Anda keluar'. Sesederhana itu."
Henry menyerukan kehati-hatian terkait gembar-gembor gelar juara di awal musim
Merefleksikan sifat tak terduga dari sepakbola level tertinggi, Henry menoleh kembali ke musim 2025-26 untuk membuktikan pendapatnya tentang hype di awal musim. "Semua orang seperti, 'Liverpool tahu cara menang. Saya tidak melihat bagaimana mereka tidak akan menjuarai liga lagi'," kata Henry.
Ia menambahkan: "Dua pekan setelah itu, semuanya berantakan karena begitu banyak alasan. Ketika mereka tidak membeli siapa pun, mereka menjuarai liga bersama Arne Slot. Mereka kemudian membeli pemain, mereka kolaps. Itulah mengapa ketika orang bertanya kepada saya, 'Siapa penantang, siapa kandidat? Menurut Anda jika pemain itu pergi ke sana, apakah mereka bisa bersaing?', saya berkata, 'Hei, kita harus menunggu. Biarkan Maresca bekerja, biarkan Xabi bekerja'."
- Getty
Kesabaran dibutuhkan untuk proses kepelatihan
Ikon Arsenal itu, yang baru-baru ini melatih tim nasional Prancis di Olimpiade, memahami kompleksitas membangun tim pemenang lebih baik daripada kebanyakan orang. Ia mendesak para pendukung dan pengamat untuk memberi waktu kepada para manajer guna menerapkan filosofi mereka sebelum menilai batas kemampuan mereka.
"Karena saya pernah melatih. Orang-orang akan berkata kepada saya, 'Thierry, Anda melatih selama satu setengah menit saja!' Namun tetap saja, tidak mudah menyatukan tim selama Olimpiade dalam waktu dua pekan; tim yang belum pernah bermain bersama sebelumnya dan tidak akan pernah bermain bersama lagi setelahnya, untuk membangun identitas dan filosofi dalam dua pekan," tambah Henry. "Inilah mengapa saya berkata biarkan pelatih bekerja. Mari kita lihat."
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