"Mereka tak bisa melewati lini tengah" - Rodri mengkritik taktik Cape Verde setelah laga pembuka Piala Dunia Spanyol yang mengecewakan

Kapten Spanyol, Rodri, tidak segan-segan dalam menilai penampilan Cape Verde setelah timnya mengalami kekecewaan pada laga pembuka Grup H. Gelandang Manchester City itu menyatakan bahwa lawan mereka tampak kurang memiliki ambisi untuk benar-benar bermain sepak bola, dan malah memilih untuk bertahan di sepertiga lapangan pertahanan mereka sendiri sepanjang pertandingan.

Berbicara kepada La 1 setelah peluit akhir, Rodri mengungkapkan kekesalannya terhadap formasi taktis tim pendatang baru di Piala Dunia tersebut. "Itu memang sudah takdirnya. Tidak ada yang perlu dikeluhkan," katanya. "Kami tahu ini adalah pertandingan yang membutuhkan kesabaran. Mereka bertahan dan mundur dengan sangat cepat. Kami tidak bisa mencetak gol. Kami menciptakan peluang tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Hal positifnya adalah mereka hampir tidak menciptakan apa pun melawan kami. Kami perlu meningkatkan penyelesaian akhir kami.

Ketika ditanya secara spesifik mengenai gaya permainan tim underdog tersebut, Rodri menambahkan: "Begitulah cara mereka bermain. Mereka tidak bisa melewati lini tengah. Ini soal meningkatkan penyelesaian akhir kami."