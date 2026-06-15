AFP
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"Mereka tak bisa melewati lini tengah" - Rodri mengkritik taktik Cape Verde setelah laga pembuka Piala Dunia Spanyol yang mengecewakan
Rodri kesal dengan strategi bertahan
Kapten Spanyol, Rodri, tidak segan-segan dalam menilai penampilan Cape Verde setelah timnya mengalami kekecewaan pada laga pembuka Grup H. Gelandang Manchester City itu menyatakan bahwa lawan mereka tampak kurang memiliki ambisi untuk benar-benar bermain sepak bola, dan malah memilih untuk bertahan di sepertiga lapangan pertahanan mereka sendiri sepanjang pertandingan.
Berbicara kepada La 1 setelah peluit akhir, Rodri mengungkapkan kekesalannya terhadap formasi taktis tim pendatang baru di Piala Dunia tersebut. "Itu memang sudah takdirnya. Tidak ada yang perlu dikeluhkan," katanya. "Kami tahu ini adalah pertandingan yang membutuhkan kesabaran. Mereka bertahan dan mundur dengan sangat cepat. Kami tidak bisa mencetak gol. Kami menciptakan peluang tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Hal positifnya adalah mereka hampir tidak menciptakan apa pun melawan kami. Kami perlu meningkatkan penyelesaian akhir kami.
Ketika ditanya secara spesifik mengenai gaya permainan tim underdog tersebut, Rodri menambahkan: "Begitulah cara mereka bermain. Mereka tidak bisa melewati lini tengah. Ini soal meningkatkan penyelesaian akhir kami."
- Getty Images Sport
Kekecewaan bagi La Roja di Atlanta
Tim asuhan Luis de la Fuente mendominasi penguasaan bola di Mercedes-Benz Stadium, namun kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan. Ferran Torres nyaris mencetak gol saat tendangannya membentur mistar gawang, sementara berbagai peluang lain terbuang percuma oleh barisan penyerang Spanyol yang tampak kurang tajam—sesuatu yang tidak biasa—saat menghadapi negara yang menduduki peringkat ke-65 dunia.
Bahkan masuknya bintang Barcelona, Lamine Yamal, dengan sisa waktu 20 menit tidak mampu memicu terobosan yang sangat diinginkan Spanyol. Hasil imbang ini membuat juara Euro 2024 harus bekerja keras dalam sisa pertandingan grup mereka jika ingin memastikan jalur yang menguntungkan menuju babak gugur turnamen yang diperluas ini.
Vozinha, pahlawan bagi Blue Sharks
Sementara Rodri tampak kecewa, suasana di kubu Cape Verde dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Tim debutan yang mewakili negara berpenduduk hanya 525.000 jiwa ini merayakan hasil tersebut seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan. Di balik perlawanan heroik mereka terdapat kiper berusia 40 tahun, Vozinha, yang melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk menahan serangan raksasa Spanyol tersebut.
Vozinha, yang mencatatkan penampilan ke-90 selama pertandingan yang berakhir imbang ini, terlihat sangat emosional setelah hasil tersebut. Setelah menerima penghargaan Pemain Terbaik, penjaga gawang veteran ini berkata: "Itu adalah pertandingan yang hebat. Kami bekerja sangat keras untuk momen dan mimpi ini. Kami sangat bangga. Kami tahu ini tidak akan mudah."
- Getty Images Sport
Kap Verde membuktikan kemampuannya
Hasil ini menjadi pernyataan yang sangat kuat bagi sepak bola Afrika dan khususnya Cape Verde, yang oleh banyak pihak diperkirakan akan menjadi tim yang paling mudah dikalahkan di Grup H. Namun, penampilan pertahanan mereka yang disiplin telah membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung dunia, terlepas dari kritik yang dilontarkan oleh kubu Spanyol.
Vozinha menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa timnya tidak berada di Amerika Serikat hanya untuk sekadar mengisi kuota. "Kami datang ke Piala Dunia untuk bersaing," tambahnya. "Saya tahu ada orang yang menganggap kami sebagai tim kecil dan lemah, tetapi kami di sini untuk bersaing dan memberikan yang terbaik."