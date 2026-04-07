Mantan pemain tim nasional itu mengemukakan alasan skeptisismenya terhadap peluang Blancos untuk melaju ke babak perempat final Liga Champions terutama karena hengkangnya sejumlah pemain bintang yang harus dialami klub asal Madrid tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
"Mereka sudah tidak memiliki kedua pemain ini lagi": Apakah Real Madrid tak punya peluang dalam laga seru Liga Champions melawan FC Bayern München?
"Real Madrid selalu memiliki pemain yang tidak terlalu banyak berlari. Tim-tim papan atas seperti Bayern München yang mengendalikan jalannya pertandingan," jelas Kramer sebelum kick-off dalam kapasitasnya sebagai pakar di Prime Video. "Namun kemudian, (Toni) Kroos dan (Luka) Modric-lah yang membalikkan keadaan. Dan tiba-tiba, pertandingan yang semula tak terbalikkan pun berubah."
Namun, saat ini Kroos dan Modric tidak lagi terikat kontrak dengan Los Blancos, yang menurutnya merupakan keuntungan besar bagi juara Bundesliga tersebut. "Mereka tidak lagi memiliki kedua pemain ini, dan karena itu saya yakin Real Madrid hari ini akan terjebak dalam semacam lingkaran setan. Bayern akan melancarkan serangan demi serangan, dan mereka tidak akan bisa lepas dari tekanan itu."
Meskipun Real masih memiliki skuad yang kuat terutama di lini serang, para pemain ini tidak bisa menentukan hasil pertandingan sendirian, kata Kramer: "Saya sudah mengatakan ini satu setengah tahun yang lalu: Dengan semua bintang top yang mereka miliki, Real Madrid tidak akan lagi memenangkan pertandingan besar dan saya tetap pada pernyataan itu."
Hummels menekankan pentingnya Thibaut Courtois
Pernyataan ini mendapat dukungan "100 persen" dari rekan sesama ahli, Mats Hummels, yang juga menyoroti pemain lain: "Faktor penentu dalam beberapa tahun terakhir adalah Thibaut Courtois, yang telah membawa tim ini meraih banyak kemenangan dan gelar. Namun, ia belum mendapatkan pengakuan yang cukup. Menurut saya, setidaknya ada dua final yang dimenangkannya sendirian, ditambah babak-babak sebelumnya."
Courtois memang masih terikat kontrak dengan Real, namun akan absen dalam dua pertandingan Liga Champions melawan Bayern karena cedera robek otot. Sebagai gantinya, kiper cadangan Andrij Lunin akan menjaga gawang Los Blancos, yang menurut Hummels tidak berada di level kiper asal Belgia itu: "Lunin bukanlah kiper yang buruk, tapi dia tidak memiliki kualitas itu. Seorang kiper yang mampu menjaga agar timmu tetap dalam permainan sangatlah berharga."