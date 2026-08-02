Akhir dari masa jabatan bersejarah Didier Deschamps selama 14 tahun sebagai pelatih Prancis diwarnai rasa terasing dan pahit. Terlepas dari kesuksesannya yang tak tertandingi, termasuk kemenangan di Piala Dunia 2018, Deschamps merasa Federasi Sepakbola Prancis (FFF) mulai bersikap dingin kepadanya selama turnamen terakhirnya di Amerika Serikat.

Berbicara tentang keputusannya untuk mundur setelah turnamen tersebut, Deschamps blak-blakan mengenai tekanan yang ia hadapi. "Ini demi kebaikan tim Prancis. Sejujurnya, saya tidak membuat keputusan ini untuk diri saya sendiri. Karena lingkungan terhadap saya begitu tidak tertahankan, tim Prancis tidak pantas mendapatkan itu," ujarnya.

Menurut mantan pelatih Marseille itu, ketegangan mencapai titik puncak setelah Prancis tersingkir dari Piala Dunia 2026.