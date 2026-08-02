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‘Mereka sudah beralih ke Zidane’ - Didier Deschamps merasa ditinggalkan oleh federasi sepak bola Prancis selama Piala Dunia 2026
Gesekan internal di Piala Dunia 2026
Akhir dari masa jabatan bersejarah Didier Deschamps selama 14 tahun sebagai pelatih Prancis diwarnai rasa terasing dan pahit. Terlepas dari kesuksesannya yang tak tertandingi, termasuk kemenangan di Piala Dunia 2018, Deschamps merasa Federasi Sepakbola Prancis (FFF) mulai bersikap dingin kepadanya selama turnamen terakhirnya di Amerika Serikat.
Berbicara tentang keputusannya untuk mundur setelah turnamen tersebut, Deschamps blak-blakan mengenai tekanan yang ia hadapi. "Ini demi kebaikan tim Prancis. Sejujurnya, saya tidak membuat keputusan ini untuk diri saya sendiri. Karena lingkungan terhadap saya begitu tidak tertahankan, tim Prancis tidak pantas mendapatkan itu," ujarnya.
Menurut mantan pelatih Marseille itu, ketegangan mencapai titik puncak setelah Prancis tersingkir dari Piala Dunia 2026.
- Getty Images
Bayang-bayang Zidane
Sepanjang fase akhir masa jabatan Deschamps, bayang-bayang Zinedine Zidane membayangi tim nasional Prancis. Keinginan publik untuk melihat mantan pelatih Real Madrid itu mengambil alih menciptakan dinamika yang sulit bagi Deschamps, yang merasa FFF secara aktif sedang mempersiapkan transisi tersebut.
Dalam wawancara dengan Paris Match pada Minggu ini, jurnalis François Vignolle, rekan penulis buku 'Des étoiles dans leurs yeux', mencatat bahwa sang pelatih merasa jelas kurang mendapat dukungan.
Vignolle menggambarkan adanya perpecahan besar di markas tim, dengan menyatakan bahwa ada sesuatu seperti tembok Boston antara Hotel Four Seasons, tempat tim bermarkas, dan staf di sekitar presiden FFF Philippe Diallo. Perasaan ditinggalkan oleh hierarki ini membuat Deschamps merasa rentan dan tidak dihargai, meski sudah lama mengabdi kepada negara. Kesan bahwa FFF sudah berbicara atau setidaknya secara mental telah berkomitmen kepada Zidane membuat posisi Deschamps terasa bisa dipertahankan hanya sampai peluit akhir kompetisi berbunyi.
Meringankan tekanan pada Diallo
Deschamps berusaha mengendalikan narasi sejak awal 2025 dengan mengumumkan niatnya untuk pergi setelah Piala Dunia 2026. Dengan melakukannya, ia berharap bisa menjernihkan situasi dan membuat tim dapat fokus pada target olahraga mereka tanpa dengung spekulasi terus-menerus mengenai masa depannya. Langkah ini dipandang sebagai cara untuk "meringankan" baik dirinya maupun federasi dari tekanan media yang kian meningkat.
Pengumuman dini ini dirancang untuk mengakhiri perdebatan terus-menerus tentang penggantinya yang mengancam mengganggu persiapan skuad. "Dan pada kenyataannya, ia tahu bahwa ia akan mengakhiri semua kontroversi tentang siapa yang akan menggantikannya dan siapa yang bisa mengganggu akhir masa jabatannya dan terutama persiapan timnya. Jadi dalam hal itu, saya pikir ia pergi dengan sedikit lebih ringan dan yang terpenting ia mencabut duri dari sisi Diallo terkait komunikasinya. Jauh lebih mudah bagi yang disebut terakhir untuk kemudian berbicara dengan Zinedine Zidane, yang merupakan pelatih yang lebih disukai publik," jelas Vignolle.
- Getty
Akhir pahit untuk sebuah era legendaris
Terlepas dari pencapaian selama masa baktinya yang panjang, Deschamps meninggalkan peran itu dengan hati yang berat. Pria yang pernah menjadi kapten Prancis saat meraih Piala Dunia pertama mereka pada 1998 dan melatih mereka menuju gelar kedua pada 2018 itu mendapati lanskap politik modern FFF sulit dinavigasi. Bulan-bulan terakhir menjadi perjuangan untuk mempertahankan otoritas sambil mengetahui bahwa para pemberi kerjanya sudah mengincar penggantinya.
Pada akhirnya, kepergian Deschamps menandai berakhirnya periode paling stabil dan paling sukses dalam sejarah tim nasional Prancis, tetapi itu juga merupakan periode yang ditutup dengan gesekan yang signifikan. Vignolle menyimpulkan bahwa luapan emosi sang pelatih di depan publik merupakan cerminan langsung dari rasa sakit ini. "Didier Deschamps adalah sosok yang sangat sensitif, paradoksnya. Pernyataannya di M6, bahwa situasinya telah menjadi tak tertahankan, juga berlaku untuk Federasi Sepak Bola Prancis," kata jurnalis itu.
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