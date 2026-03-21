Mantan pemain tim nasional Jerman, Dietmar Hamann, merasa heran karena pelatih tim nasional Julian Nagelsmann memasukkan penyerang Galatasaray, Leroy Sané, ke dalam skuad untuk pertandingan persahabatan yang akan digelar pada akhir Maret.
"Mereka semua lebih layak mendapatkannya": Dietmar Hamann melontarkan kritik tajam terhadap penunjukan Leroy Sané oleh DFB — dan menilai ada tiga pemain lain yang lebih layak daripada bintang Galatasaray tersebut
Hamann mengatakan pada hari Sabtu di Sky bahwa ia "sangat terkejut" melihat Sane masuk dalam daftar pemanggilan timnas Jerman yang diumumkan pada hari Kamis. Dalam hal ini, ia juga merujuk pada pernyataan Nagelsmann beberapa bulan lalu: "Pelatih timnas memang mengatakan bahwa liga Turki tidak berada di level yang sama dengan liga Jerman atau liga Eropa lainnya – dan bahwa hal itu tidak akan mudah baginya (Sane, red.)."
Ketika pelatih timnas Jerman tidak memanggil Sane untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada September, ia menjelaskan alasan tidak memanggil nama besar tersebut, antara lain karena Sane belum tampil meyakinkan seperti yang diharapkan setelah pindah dari FC Bayern ke Galatasaray di Turki: "Dia sekarang bermain di liga yang sedikit lebih rendah dari Bundesliga atau liga-liga top Eropa lainnya. Dan menurut saya, dia harus lebih menonjol di sana," jelas Nagelsmann.
Sane juga absen dalam skuad untuk pertandingan kualifikasi pada bulan Oktober, namun pada bulan November ia kembali, selalu masuk dalam starting eleven, dan tampil meyakinkan terutama dalam kemenangan telak 6-0 pada pertandingan penentu melawan Slovakia dengan mencetak dua gol dan satu assist.
Tim DFB: Hamann lebih memilih El Mala, Beier, dan Adeyemi daripada Sane
Namun, Hamann tetap tidak bisa memahami pencalonan Sane yang kembali, mengingat adanya alternatif lain untuk posisi sayap penyerang. "Kami memiliki El Mala, kami memiliki Adeyemi, kami memiliki Beier. Saya rasa mereka semua lebih layak daripada Leroy Sane. Bagi saya, ini tidak masuk akal," tegas pria berusia 52 tahun itu, yang telah tampil dalam 59 pertandingan internasional untuk Jerman antara tahun 1997 dan 2005.
Setelah sempat mencapai puncak performa, belakangan ini Sane secara pribadi tidak benar-benar tampil baik di klubnya. Dalam 13 penampilannya terakhir, ia hanya mencatatkan dua kontribusi langsung terhadap gol berupa dua assist; pada awal Februari, masalah pergelangan kaki membuatnya absen. Selain itu, Sane belakangan ini tidak selalu masuk dalam starting eleven Galatasaray; misalnya, ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool (1-0) dan baru masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua saat bertandang ke markas The Reds (0-4).
Dari alternatif yang disebutkan Hamann, Maximilian Beier menonjol dalam beberapa pekan terakhir sebagai kandidat untuk masuk skuad tim nasional. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan pemain inti di Borussia Dortmund dan belakangan ini secara rutin mencetak gol atau memberikan assist. Beier dan rekan setimnya di BVB, Karim Adeyemi, yang saat ini biasanya harus mengantre di belakang Beier di klub, bersaing dengan Kevin Schade dari FC Brentford untuk satu atau dua tempat di skuad Piala Dunia, menurut Nagelsmann. "Kami akan – berdasarkan situasi saat ini – membawa satu, maksimal dua, penyerang serangan balik ini," kata Nagelsmann dalam konferensi pers pada Kamis.
Ia menjelaskan lebih lanjut: "Salah satu dari tiga, mungkin dua, akan terpilih pada akhirnya. Namun, mereka semua memiliki peluang yang sama. Kevin hanya memiliki keuntungan saat ini untuk menunjukkan kemampuannya di tim kami. Namun, yang lain juga pernah memiliki keuntungan itu sebelumnya." Beier masuk dalam skuad Jerman pada September dan Oktober, sementara Adeyemi bahkan telah dinominasikan oleh Nagelsmann dalam lima periode pemanggilan terakhir. Schade memang ditunjuk sebagai pengganti pada Oktober, namun tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Luksemburg (4:0) dan di Irlandia Utara (1:0). Pada bulan November, pemain berusia 24 tahun itu kemudian tampil sebagai pemain pengganti melawan Luksemburg (2-0), dan kini ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam dua pertandingan uji coba melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret) di tengah absennya Beier dan Adeyemi.
Julian Nagelsmann meyakini Leroy Sané memiliki peluang bagus di Piala Dunia
Sementara itu, El Mala telah dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional senior pada bulan November, namun belum sempat melakukan debut internasionalnya dan langsung dipindahkan ke tim U-21. Bintang muda asal Köln ini rencananya akan kembali membela tim U-21 pada akhir Maret, sementara Nagelsmann berharap El Mala terlebih dahulu bisa mendapatkan posisi reguler di FC. Di Köln, pemain berusia 19 tahun ini belum benar-benar menjadi pilihan utama, namun tetap tampil secara reguler dan biasanya tampil meyakinkan, serta mencatatkan statistik yang baik dalam hal keterlibatan langsung dalam gol.
Sane memiliki potensi terbesar dan kualitas terbaik saat ini dibandingkan para pesaingnya. Selain itu, keunggulan pemain berusia 30 tahun ini adalah reputasinya yang baik di mata Nagelsmann serta pengalaman luasnya selama bertahun-tahun di klub-klub papan atas seperti Manchester City dan Bayern, serta 72 penampilan internasional. "Tentu saja dia kini memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan berada di posisi terdepan. Dia kemungkinan memiliki peluang lebih baik daripada yang lain yang saat ini tidak masuk skuad," kata Hamann menyoroti skuad Jerman untuk Piala Dunia musim panas ini.
Sementara itu, Nagelsmann sudah menyatakan peluang bagus Sane untuk Piala Dunia dalam wawancara dengan kicker pada awal Maret. "Kami tidak memiliki banyak pemain dengan profil seperti dia yang sering masuk ke tengah dari sayap kanan. Jika kondisinya prima, dia bisa menjadi pemain yang sangat penting bagi kami," kata pelatih timnas Jerman itu tentang pemain serang tersebut. Sebaliknya, Pierre Littbarski, seorang juara dunia tahun 1990, baru-baru ini meragukan pencalonan Sane untuk Piala Dunia: "Saya tidak akan membawa Leroy Sane karena dia tidak menunjukkan performa yang dibutuhkan untuk menjadi juara dunia," kata Littbarski kepada Sport1.
Leroy Sane: Catatan statistiknya di timnas Jerman
Debut internasional
13 November 2015 (kalah 0-2 dalam pertandingan persahabatan melawan Prancis)
Pertandingan internasional
72
Gol
16
Assist
10
Turnamen besar
- Euro 2016 (1 penampilan, 0 gol)
- Euro 2021 (4 penampilan, 0 gol)
- Piala Dunia 2022 (2 penampilan, 0 gol, 1 assist)
- Kejuaraan Eropa 2024 (5 penampilan, 0 gol)