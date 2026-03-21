"Mereka semua lebih layak mendapatkannya": Dietmar Hamann melontarkan kritik tajam terhadap penunjukan Leroy Sané oleh DFB — dan menilai ada tiga pemain lain yang lebih layak daripada bintang Galatasaray tersebut

Namun, Hamann tetap tidak bisa memahami pencalonan Sane yang kembali, mengingat adanya alternatif lain untuk posisi sayap penyerang. "Kami memiliki El Mala, kami memiliki Adeyemi, kami memiliki Beier. Saya rasa mereka semua lebih layak daripada Leroy Sane. Bagi saya, ini tidak masuk akal," tegas pria berusia 52 tahun itu, yang telah tampil dalam 59 pertandingan internasional untuk Jerman antara tahun 1997 dan 2005.

Setelah sempat mencapai puncak performa, belakangan ini Sane secara pribadi tidak benar-benar tampil baik di klubnya. Dalam 13 penampilannya terakhir, ia hanya mencatatkan dua kontribusi langsung terhadap gol berupa dua assist; pada awal Februari, masalah pergelangan kaki membuatnya absen. Selain itu, Sane belakangan ini tidak selalu masuk dalam starting eleven Galatasaray; misalnya, ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool (1-0) dan baru masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua saat bertandang ke markas The Reds (0-4).

Dari alternatif yang disebutkan Hamann, Maximilian Beier menonjol dalam beberapa pekan terakhir sebagai kandidat untuk masuk skuad tim nasional. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan pemain inti di Borussia Dortmund dan belakangan ini secara rutin mencetak gol atau memberikan assist. Beier dan rekan setimnya di BVB, Karim Adeyemi, yang saat ini biasanya harus mengantre di belakang Beier di klub, bersaing dengan Kevin Schade dari FC Brentford untuk satu atau dua tempat di skuad Piala Dunia, menurut Nagelsmann. "Kami akan – berdasarkan situasi saat ini – membawa satu, maksimal dua, penyerang serangan balik ini," kata Nagelsmann dalam konferensi pers pada Kamis.

Ia menjelaskan lebih lanjut: "Salah satu dari tiga, mungkin dua, akan terpilih pada akhirnya. Namun, mereka semua memiliki peluang yang sama. Kevin hanya memiliki keuntungan saat ini untuk menunjukkan kemampuannya di tim kami. Namun, yang lain juga pernah memiliki keuntungan itu sebelumnya." Beier masuk dalam skuad Jerman pada September dan Oktober, sementara Adeyemi bahkan telah dinominasikan oleh Nagelsmann dalam lima periode pemanggilan terakhir. Schade memang ditunjuk sebagai pengganti pada Oktober, namun tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Luksemburg (4:0) dan di Irlandia Utara (1:0). Pada bulan November, pemain berusia 24 tahun itu kemudian tampil sebagai pemain pengganti melawan Luksemburg (2-0), dan kini ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam dua pertandingan uji coba melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret) di tengah absennya Beier dan Adeyemi.