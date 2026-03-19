"Mereka sedang dalam performa terbaik": Uli Hoeneß memperingatkan tentang Real Madrid dan meredam euforia di FC Bayern München

"Mereka sebenarnya tidak bermain sepak bola dengan begitu baik, tapi mereka sangat berpengalaman dan dalam kondisi prima," kata Presiden Kehormatan FCB saat memberikan peringatan menjelang pertandingan perempat final melawan Los Blancos. "Mereka memang lagi-lagi tidak tampil bagus di liga, tapi mereka bisa mengandalkan pengalaman mereka."

Semangat di dalam skuad juara berulang kali ini mengingatkan pada masa-masa kejayaan terbesar. Setiap pemain tampaknya mengutamakan tujuan besar meraih treble - karenanya, tim asuhan pelatih Vincent Kompany saat ini secara rutin memukau penonton. "Sudah lama kami tidak memiliki peluang sebesar ini dari segi kualitas permainan seperti tahun ini," tegas pemilik klub Bavaria tersebut, namun ia menambahkan bahwa menganggap lolos ke babak berikutnya adalah "sangat sombong".

Di babak 16 besar, tim asal Madrid berhasil menyingkirkan Manchester City yang dilatih oleh pelatih bintang dan mantan pelatih Bayern, Pep Guardiola, dengan cara yang mengesankan (3-0 dan 2-1) - meskipun klub yang begitu cemerlang itu terasa sedang mengalami krisis sepanjang musim ini.