Terlepas dari performa tim Real Madrid saat ini jika dilihat dari luar: Dalam laga-laga Liga Champions, klub ini selalu dan secara tradisional sangat berbahaya. Uli Hoeneß pun sependapat dengan hal ini dan telah mengungkapkannya dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Frankfurt School of Finance & Management di Frankfurt am Main.
"Mereka sedang dalam performa terbaik": Uli Hoeneß memperingatkan tentang Real Madrid dan meredam euforia di FC Bayern München
"Mereka sebenarnya tidak bermain sepak bola dengan begitu baik, tapi mereka sangat berpengalaman dan dalam kondisi prima," kata Presiden Kehormatan FCB saat memberikan peringatan menjelang pertandingan perempat final melawan Los Blancos. "Mereka memang lagi-lagi tidak tampil bagus di liga, tapi mereka bisa mengandalkan pengalaman mereka."
Semangat di dalam skuad juara berulang kali ini mengingatkan pada masa-masa kejayaan terbesar. Setiap pemain tampaknya mengutamakan tujuan besar meraih treble - karenanya, tim asuhan pelatih Vincent Kompany saat ini secara rutin memukau penonton. "Sudah lama kami tidak memiliki peluang sebesar ini dari segi kualitas permainan seperti tahun ini," tegas pemilik klub Bavaria tersebut, namun ia menambahkan bahwa menganggap lolos ke babak berikutnya adalah "sangat sombong".
Di babak 16 besar, tim asal Madrid berhasil menyingkirkan Manchester City yang dilatih oleh pelatih bintang dan mantan pelatih Bayern, Pep Guardiola, dengan cara yang mengesankan (3-0 dan 2-1) - meskipun klub yang begitu cemerlang itu terasa sedang mengalami krisis sepanjang musim ini.
Hoeneß juga memperingatkan tentang lawan di Piala DFB, Leverkusen: "Ini akan sulit"
Mungkin Hoeneß juga teringat kembali pada tiga laga sistem gugur sebelumnya melawan Real, di mana tim asal Munich selalu kalah. Perbedaan yang bisa memberi FCB keunggulan: Kali ini, leg kedua akan kembali digelar di Allianz Arena. Selain itu, juara berulang kali ini baru saja melewati babak 16 besar dengan mudah, di mana mereka mengalahkan Atalanta Bergamo—yang sebelumnya menyingkirkan BVB—dengan agregat 10-2 dalam dua pertandingan. Selain itu, FCB akan kembali diperkuat oleh Joshua Kimmich dan Michael Olise yang absen karena kartu kuning pada pertandingan Rabu lalu, sementara di kubu Real, beberapa pemain kunci sudah mengantongi kartu kuning menjelang leg pertama perempat final dan kemungkinan besar kiper andalan Thibaut Courtois juga absen karena cedera.
Pada dasarnya, pria berusia 74 tahun itu tidak ingin terbawa emosi untuk menyimpulkan bahwa kemungkinan meraih treble hanyalah akibat dari performa yang kuat. "Itu terlalu optimis." Di Piala DFB, di mana Munich akan menghadapi Bayer Leverkusen di semifinal pada bulan April, presiden kehormatan ini juga melihat tantangan besar: "Itu akan sulit." Setidaknya dalam hal trofi juara, Hoeneß ingin bersikap tegas dan "akan mengatakan, kami akan menjadi juara Jerman".
Di liga, keunggulan atas pesaing terdekat Borussia Dortmund menjelang pekan ke-27 adalah sembilan poin.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal
Waktu
Pertandingan
Sabtu, 21 Maret
15.30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sabtu, 4 April
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Selasa, 7 April
21.00
Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)
Sabtu, 11 April
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Rabu, 15 April
21.00
FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)