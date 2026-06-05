Hal itu terungkap dalam podcast Bild berjudul "Bayern-Insider". Menurut laporan tersebut, para petinggi Bayern di bidang olahraga telah berupaya keras untuk mendatangkan gelandang muda berbakat berusia 16 tahun itu ke Isar.
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"Mereka sangat menginginkannya": Podcast mengungkap perselisihan internal di FC Bayern München terkait negosiasi transfer Kennet Eichhorn
"FC Bayern secara khusus mendatangkan Eichhorn dengan pesawat sebelum semifinal Liga Champions melawan Paris; ada pertemuan rahasia di Hotel Vier Jahreszeiten dan di sana terjadi perebutan untuk mendapatkannya," demikian kabar yang beredar. "Mereka menjelaskan kepadanya mengapa mereka sangat menginginkannya; Vincent Kompany pasti telah berbicara dengannya selama berjam-jam. Eberl yang mengatur semuanya bersama Christoph Freund dan Kompany; mereka sangat menginginkannya."
Namun, seberapa besar pun antusiasme Eberl dan kawan-kawan, di dewan pengawas klub juara Jerman ini ada keraguan terkait dampak finansial dari kesepakatan ini. Nilai transfer yang diminta untuk remaja ini kabarnya ditolak mentah-mentah oleh para petinggi. "Sekarang dewan pengawas kembali mengatakan: Tidak," ungkap podcast tersebut.
- AFP
Skandal Poker Eichhorn: "Eberl ingin menghabiskan uang itu"
Situasi di Säbener Straße pun semakin memanas. Sementara departemen olahraga ingin melakukan investasi tersebut, pimpinan klub justru menghalangi pencairan dana jutaan euro tersebut.
Surat kabar Bild menggambarkan dilema internal ini sebagai berikut: "Eberl ingin menghabiskan uang tersebut, namun dewan pengawas menganggap hal itu bermasalah. Inilah masalahnya saat ini terkait Eichhorn, bahwa keseluruhan paketnya agak mahal." Dan lanjutannya: "Dari sisi konsultan, pandangannya begini: dia memiliki nilai pasar 20 juta, mengapa sebuah klub tidak mau membayarnya, sisanya di atas biaya transfer tetap itu hanyalah uang tunai."
Liverpool dilaporkan telah meningkatkan upaya untuk merekrut Eichhorn
Pihak agen dan pemain tampaknya meminta bayaran yang cukup besar untuk penandatanganan kontrak, yang tidak bersedia dibayarkan oleh FC Bayern untuk seorang pemain berusia 16 tahun. "Dewan Pengawas berpendapat bahwa angka itu terlalu tinggi. Uang muka sebesar sepuluh hingga sebelas juta euro untuk pemain dan agen, itu terlalu banyak, oleh karena itu mereka berkata: 'Tidak, kalau begitu kami mundur,'" demikian kata sumber tersebut.
Fakta bahwa FC Bayern kini mengendurkan upaya untuk merekrut Eichhorn tentu saja disambut gembira oleh para pesaing. Selain klub asal Munich tersebut, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, serta FC Liverpool juga sedang memburu talenta gelandang tersebut.
- Getty Images
BVB pun tampaknya belum keluar dari permainan ini
Seperti yang dilaporkan Sky baru-baru ini, LFC secara eksplisit sedang gencar-gencarnya mengejar Eichhorn. Sementara para pesaing saling berebut, Borussia Dortmund justru mengamati dengan cermat dan masih ragu-ragu. Sebelumnya dilaporkan bahwa BVB telah mundur dari perburuan tersebut karena tuntutan uang muka yang sangat tinggi dari pihak Eichhorn.
Namun, menurut Sky, tim Kuning-Hitam tetap mengikuti perkembangan seputar sang remaja dan mengetahui semua angka penting dalam kesepakatan tersebut. Terjadi pertukaran informasi yang intensif di antara pihak-pihak yang terlibat, dan komunikasi antara Dortmund, Berlin, dan pihak pemain berlangsung sangat intens.
Transfer-transfer termahal FC Bayern München
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Harry Kane Penyerang Tottenham Hotspur 2023 95 juta euro Lucas Hernandez Pertahanan Atletico Madrid 2019 80 juta euro Luis Diaz Serangan FC Liverpool 2025 70 juta euro Matthijs de Ligt Pertahanan Juventus 2022 67 juta euro Michael Olise Serangan Crystal Palace 2024 53 juta euro