"Mereka sangat menginginkannya": Podcast mengungkap perselisihan internal di FC Bayern München terkait negosiasi transfer Kennet Eichhorn

"FC Bayern secara khusus mendatangkan Eichhorn dengan pesawat sebelum semifinal Liga Champions melawan Paris; ada pertemuan rahasia di Hotel Vier Jahreszeiten dan di sana terjadi perebutan untuk mendapatkannya," demikian kabar yang beredar. "Mereka menjelaskan kepadanya mengapa mereka sangat menginginkannya; Vincent Kompany pasti telah berbicara dengannya selama berjam-jam. Eberl yang mengatur semuanya bersama Christoph Freund dan Kompany; mereka sangat menginginkannya."

Namun, seberapa besar pun antusiasme Eberl dan kawan-kawan, di dewan pengawas klub juara Jerman ini ada keraguan terkait dampak finansial dari kesepakatan ini. Nilai transfer yang diminta untuk remaja ini kabarnya ditolak mentah-mentah oleh para petinggi. "Sekarang dewan pengawas kembali mengatakan: Tidak," ungkap podcast tersebut.