Berbicara di podcast The Good, The Bat & The Football, Scholes mengungkapkan kekhawatiran besar atas arah yang diambil Manchester United. Klub itu hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima laga pembuka Premier League, menelan kekalahan dari Hull City dan Manchester City, serta bermain imbang melawan Everton dan Fulham.

Mereka juga tersingkir lebih awal dari Carabao Cup. Scholes mengatakan: "Rasanya cukup menyedihkan untuk mengatakan ini, tetapi Man United sekarang adalah klub yang tidak berusaha memenangkan liga lewat perekrutan."