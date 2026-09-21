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The Funeral of Denis Law Takes Place in ManchesterGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

'Mereka sangat jauh tertinggal' - Paul Scholes kecam kurangnya ambisi dan kebijakan transfer Manchester United

P. Scholes
Manchester United
Premier League

Legenda Manchester United Paul Scholes melancarkan kritik pedas terhadap dewan direksi klub, menuduh mereka sangat minim ambisi di bursa transfer. Mantan gelandang itu meyakini manajer Michael Carrick telah dikecewakan oleh perekrutan musim panas yang buruk, dengan mengklaim tim itu masih sangat jauh dari persaingan untuk gelar Premier League setelah awal musim yang buruk.

  • Scholes mempertanyakan ambisi Manchester United

    Berbicara di podcast The Good, The Bat & The Football, Scholes mengungkapkan kekhawatiran besar atas arah yang diambil Manchester United. Klub itu hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima laga pembuka Premier League, menelan kekalahan dari Hull City dan Manchester City, serta bermain imbang melawan Everton dan Fulham.

    Mereka juga tersingkir lebih awal dari Carabao Cup. Scholes mengatakan: "Rasanya cukup menyedihkan untuk mengatakan ini, tetapi Man United sekarang adalah klub yang tidak berusaha memenangkan liga lewat perekrutan."

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Frustrasi atas target transfer yang gagal didapat

    United kehilangan Casemiro ke Inter Miami dan gagal mendapatkan target-target gelandang utama Elliot Anderson serta Mateus Fernandes, sementara mereka mundur karena nilai transfer Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes. Sebagai gantinya, mereka merekrut Carlos Baleba seharga £70 juta, Andrey Santos seharga £48 juta, dan Youri Tielemans seharga £35 juta.

    Scholes menjelaskan: "Santos, Baleba, mereka mendatangkan pemain yang secara fisik mungkin lebih baik. Santos memainkan 11 pertandingan untuk Chelsea, mereka membayar £50 juta untuknya. Tapi dia tidak masuk ke tim... Saya pikir mereka masih sangat jauh."

  • Butt membanting dilema striker dan hierarki

    Mantan rekan setimnya, Nicky Butt, juga mengkritik klub tersebut dengan menyoroti kegagalan mendatangkan bek kiri untuk Luke Shaw, 31, serta penggunaan Matheus Cunha yang aneh sebagai striker alih-alih Joshua Zirkzee. Butt berkata: "Memainkan Cunha sebagai nomor sembilan, itu membunuhnya, dia bukan nomor sembilan... Zirkzee sama sekali tidak terlihat mendekati level nomor sembilan Manchester United."

    Ia juga mempertanyakan visi CEO Omar Berrada, dengan menambahkan: "(Omar) Berrada, CEO, mengatakan mereka akan menjuarai liga pada 2028. Itu tidak akan pernah terjadi dengan arah seperti sekarang, tidak akan pernah, sejuta tahun pun tidak."

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  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 EvertonGetty

    Apa langkah selanjutnya untuk Manchester United?

    Ke depan, Carrick menghadapi perjuangan berat untuk menyelamatkan musim di bawah hierarki yang sudah memecat dua manajer sejak INEOS mengambil alih pada Februari 2024. Dengan tim tertinggal jauh dari para rivalnya, sang manajer harus segera menemukan formula kemenangan dengan skuad yang ada saat ini. Laga-laga mendatang akan sangat krusial bagi Carrick untuk mencegah musim ini benar-benar berantakan sebelum bursa transfer Januari dibuka.

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