Mereka saling serang saat pertandingan berlangsung! Duo Belgia ini bertengkar, lalu menciptakan momen emas di Piala Dunia

Lukaku, yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti, bahkan harus turun tangan untuk memisahkan kedua pemain yang berselisih itu. Awalnya tidak jelas apa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut.

Akhirnya, Lukaku-lah yang berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 sesaat sebelum pertandingan berakhir (86'), sebelum justru duo yang sebelumnya berselisih, Trossard dan Tielemans, yang mencetak gol penyama kedudukan di menit terakhir. Trossard mengirim umpan silang ke kotak penalti Senegal dan Tielemans menyundul bola untuk membuat skor menjadi 2:2 (90.). Setidaknya sejak saat itu, hubungan antara kedua bintang Liga Premier tersebut—Trossard bermain untuk Arsenal, Tielemans untuk Aston Villa—kembali baik-baik saja. Sebelum babak perpanjangan waktu dimulai, keduanya saling bertepuk tangan sekali lagi.

Sebelumnya, tim Afrika itu sebenarnya telah mengendalikan sepenuhnya pertandingan melawan tim Belgia yang tidak terlalu mengancam, dan unggul secara pantas berkat gol-gol dari Habib Diarra (25.) dan Ismaila Sarr (51.). Namun, “Setan Merah” bangkit tepat pada waktunya, dan Trossard serta Tielemans akhirnya membawa pertandingan ini ke babak perpanjangan waktu.

Mantan pelatih Bundesliga Peter Stöger (1. FC Köln dan Borussia Dortmund), yang mengomentari pertandingan tersebut sebagai pakar di ORF, melihat bahwa perselisihan antara Trossard dan Tielemans memiliki peran penting dalam kebangkitan Belgia: “Terkadang hal seperti itu diperlukan untuk menyegarkan suasana,” jelas pria asal Austria itu mengenai pandangannya.