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'Mereka salah satu favorit' - Jens Petter Hauge memuji Bayern Munich yang tampil kejam setelah kekalahan Bodo/Glimt
Bayern Munchen mendominasi babak kedua
Bodo/Glimt harus membayar mahal atas kolaps pada babak kedua setelah mereka dibantai Bayern 5-0 dalam laga pembuka fase liga Liga Champions, Kamis.
Tim asal Norwegia itu menampilkan pertahanan disiplin untuk meredam tuan rumah sepanjang babak pertama tanpa gol sebelum momentum mereka buyar setelah kiper utama Nikita Haikin mengalami cedera.
Gol Jamal Musiala, sundulan bersejarah Harry Kane, roket Alphonso Davies, dan dwigol Michael Olise pada akhirnya memastikan kemenangan dominan bagi pasukan Vincent Kompany.
- Bildbyran
Hauge memuji tuan rumah yang tangguh
Mengakui adanya jurang kualitas yang jelas serta ketahanan fisik sepanjang 90 menit, Hauge memuji kedalaman skuad tuan rumah yang luar biasa dan menyebut mereka sebagai penantang serius untuk meraih mahkota kontinental.
Merefleksikan pertandingan setelah peluit akhir, winger itu menyatakan: "Itu sangat sulit, Bayern adalah tim yang luar biasa. Kami tidak punya kualitas atau tenaga untuk mempertahankannya selama 90 menit hari ini. Kami juga punya tim yang sangat bagus dan banyak kualitas, kami bisa bermain baik melawan lawan mana pun, tetapi harus tampil lebih baik daripada hari ini."
Menegaskan penilaiannya terhadap para kandidat terdepan turnamen ini, Hauge menambahkan: "Bayern tentu saja salah satu favorit bagi saya, tetapi jelas ada juga tim seperti Paris Saint-Germain atau Barcelona."
Knutsen menyesalkan cedera yang merugikan
Pelatih kepala Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, juga memberikan kredit kepada daya gedor superior raksasa Jerman itu, sembari menyesalkan keruntuhan lini pertahanan yang menggagalkan timnya setelah jeda.
Sambil mengucapkan selamat kepada raksasa Bundesliga itu, sang pelatih berkata: "Selamat untuk Bayern. Mereka adalah tim yang sangat bagus dengan para pemain individu yang sangat kuat. Saya sangat puas dengan babak pertama. Kami menjalankan rencana kami dengan sangat baik, bertahan dengan baik, dan punya peluang untuk melakukan serangan balik."
Menyoroti kehilangan krusial penjaga gawangnya, Knutsen menambahkan: "Sayangnya kami kehilangan kiper kami karena cedera. Kami kemudian mengalami masalah di babak kedua dan kehilangan arah permainan. Itu tidak bagus dan saya kecewa dengan hal itu."
- Bildbyran
Norwegia menghadapi ujian berat
Bodo/Glimt harus segera bangkit dan membenahi kekompakan lini pertahanan mereka setelah Odin Bjortuft menerima kartu merah pada akhir laga di Munich. Jadwal yang menuntut di fase liga Liga Champions mengharuskan skuad asuhan Knutsen menemukan kembali daya juang kolektif mereka dalam rangkaian penting laga kandang dan tandang yang akan datang. Mengatasi kelemahan yang terekspos di Allianz Arena akan menjadi krusial jika mereka ingin menjaga peluang untuk meraih tempat di fase gugur.
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