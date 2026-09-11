Mengakui adanya jurang kualitas yang jelas serta ketahanan fisik sepanjang 90 menit, Hauge memuji kedalaman skuad tuan rumah yang luar biasa dan menyebut mereka sebagai penantang serius untuk meraih mahkota kontinental.

Merefleksikan pertandingan setelah peluit akhir, winger itu menyatakan: "Itu sangat sulit, Bayern adalah tim yang luar biasa. Kami tidak punya kualitas atau tenaga untuk mempertahankannya selama 90 menit hari ini. Kami juga punya tim yang sangat bagus dan banyak kualitas, kami bisa bermain baik melawan lawan mana pun, tetapi harus tampil lebih baik daripada hari ini."

Menegaskan penilaiannya terhadap para kandidat terdepan turnamen ini, Hauge menambahkan: "Bayern tentu saja salah satu favorit bagi saya, tetapi jelas ada juga tim seperti Paris Saint-Germain atau Barcelona."