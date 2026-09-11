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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Mereka salah satu favorit' - Jens Petter Hauge memuji Bayern Munich yang tampil kejam setelah kekalahan Bodo/Glimt

J. Hauge
Bayern Munich
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bodoe/Glimt
Champions League
Bundesliga
Eliteserien

Winger Bodo/Glimt Jens Petter Hauge menyebut Bayern Munich sebagai kandidat serius untuk menjuarai Liga Champions setelah kemenangan telak 5-0 mereka. Meski sempat tampil tangguh pada babak pertama di Munich, tim Norwegia itu runtuh di bawah tekanan tanpa henti setelah jeda ketika tim asuhan Vincent Kompany menunjukkan kelasnya di Allianz Arena.

  • Bayern Munchen mendominasi babak kedua

    Bodo/Glimt harus membayar mahal atas kolaps pada babak kedua setelah mereka dibantai Bayern 5-0 dalam laga pembuka fase liga Liga Champions, Kamis.

    Tim asal Norwegia itu menampilkan pertahanan disiplin untuk meredam tuan rumah sepanjang babak pertama tanpa gol sebelum momentum mereka buyar setelah kiper utama Nikita Haikin mengalami cedera.

    Gol Jamal Musiala, sundulan bersejarah Harry Kane, roket Alphonso Davies, dan dwigol Michael Olise pada akhirnya memastikan kemenangan dominan bagi pasukan Vincent Kompany.

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    Hauge memuji tuan rumah yang tangguh

    Mengakui adanya jurang kualitas yang jelas serta ketahanan fisik sepanjang 90 menit, Hauge memuji kedalaman skuad tuan rumah yang luar biasa dan menyebut mereka sebagai penantang serius untuk meraih mahkota kontinental.

    Merefleksikan pertandingan setelah peluit akhir, winger itu menyatakan: "Itu sangat sulit, Bayern adalah tim yang luar biasa. Kami tidak punya kualitas atau tenaga untuk mempertahankannya selama 90 menit hari ini. Kami juga punya tim yang sangat bagus dan banyak kualitas, kami bisa bermain baik melawan lawan mana pun, tetapi harus tampil lebih baik daripada hari ini."

    Menegaskan penilaiannya terhadap para kandidat terdepan turnamen ini, Hauge menambahkan: "Bayern tentu saja salah satu favorit bagi saya, tetapi jelas ada juga tim seperti Paris Saint-Germain atau Barcelona."

  • Knutsen menyesalkan cedera yang merugikan

    Pelatih kepala Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, juga memberikan kredit kepada daya gedor superior raksasa Jerman itu, sembari menyesalkan keruntuhan lini pertahanan yang menggagalkan timnya setelah jeda.

    Sambil mengucapkan selamat kepada raksasa Bundesliga itu, sang pelatih berkata: "Selamat untuk Bayern. Mereka adalah tim yang sangat bagus dengan para pemain individu yang sangat kuat. Saya sangat puas dengan babak pertama. Kami menjalankan rencana kami dengan sangat baik, bertahan dengan baik, dan punya peluang untuk melakukan serangan balik."

    Menyoroti kehilangan krusial penjaga gawangnya, Knutsen menambahkan: "Sayangnya kami kehilangan kiper kami karena cedera. Kami kemudian mengalami masalah di babak kedua dan kehilangan arah permainan. Itu tidak bagus dan saya kecewa dengan hal itu."

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    Norwegia menghadapi ujian berat

    Bodo/Glimt harus segera bangkit dan membenahi kekompakan lini pertahanan mereka setelah Odin Bjortuft menerima kartu merah pada akhir laga di Munich. Jadwal yang menuntut di fase liga Liga Champions mengharuskan skuad asuhan Knutsen menemukan kembali daya juang kolektif mereka dalam rangkaian penting laga kandang dan tandang yang akan datang. Mengatasi kelemahan yang terekspos di Allianz Arena akan menjadi krusial jika mereka ingin menjaga peluang untuk meraih tempat di fase gugur.

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