Seperti dilaporkan oleh jurnalis ESPN Insider Brian Windhorst, banyak hal yang menghalangi kembalinya "The King" ke Cleveland Cavaliers di akhir kariernya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran Cavs yang terlalu kecil.
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"Mereka rela membunuh demi dia!" Akankah terjadi kesepakatan 'sign-and-trade' yang spektakuler antara LeBron James dan Los Angeles Lakers?
"Saat ini, mereka hanya bisa menawarkan LeBron empat juta dolar per tahun," kata Windhorst dalam acara Pat McAfee Show, sambil dengan tegas membantah anggapan bahwa LeBron akan rela melepaskan gaji yang sesuai dengan statusnya hanya demi kembali bermain untuk Cleveland. "Menurut saya, tidak bijaksana untuk menganggap dia akan puas dengan gaji yang jauh lebih rendah," kata Windhorst sambil menekankan bahwa LeBron "masih merupakan pemain yang layak mendapatkan kontrak maksimum."
Menurut Windhorst, hanya ada “satu cara” bagi Cavs untuk secara finansial memungkinkan kembalinya LeBron: “Transaksi ‘sign-and-trade’ LeBron dengan Jarret Allen. Namun, hal itu tidak akan membuat Cavs menjadi lebih baik. Saya tidak melihat jalan itu.” Meskipun demikian, Windhorst juga mencatat bahwa Lakers pasti akan menyetujui kesepakatan tersebut. “Mereka akan rela melakukan apa saja demi Jarret Allen,” tegas Windhorst.
Dengan rata-rata 15,4 poin dan 8,5 rebound, Allen memang akan menjadi opsi yang menarik untuk posisi center Lakers. Di posisi tersebut, Deandre Ayton jarang mampu memenuhi ekspektasi tinggi yang ditujukan padanya pada musim lalu. Selain itu, pada usia 28 tahun, Allen tentu saja jauh lebih muda daripada sang Raja. Namun justru karena itulah, kesepakatan semacam itu tidak akan masuk akal bagi Cavs.
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Lakers memperpanjang kontrak Reaves — apakah LeBron James tetap bertahan menjadi opsi yang paling mungkin?
Kembalinya LeBron ke Cleveland telah menjadi topik pembicaraan selama berbulan-bulan seiring dengan masa depannya yang masih belum jelas. Kontraknya di Los Angeles akan segera berakhir; sejauh ini, menurut laporan Chams Charania dari ESPN, baru ada pembicaraan awal antara manajemen tim dan legenda NBA tersebut mengenai perpanjangan kontrak, yang terjadi tak lama setelah Final NBA.
Baru-baru ini, Lakers berhasil mengamankan perpanjangan kontrak bernilai besar untuk Austin Reaves (empat tahun, 185 juta dolar). LeBron memperoleh 52,6 juta dolar pada tahun terakhir kontraknya berkat opsi pemain. Jumlah tersebut pasti tidak akan ditawarkan lagi oleh Lakers kepadanya, karena tim yang dipimpin Luka Doncic ini direncanakan untuk terus berkembang, dan pada akhirnya bersaing memperebutkan gelar juara—hal yang membutuhkan ruang gaji yang cukup.
Namun, para pakar Marc Stein dan Jake Fischer menilai bahwa tetap bertahan di Los Angeles tetap menjadi opsi yang paling mungkin. James sudah sangat tertanam di kota tersebut, dan secara internal, pihak klub cenderung tidak memperkirakan kepergiannya. Di saat yang sama, Golden State Warriors dilaporkan masih menunjukkan minat. Windhorst memperkirakan peluang James untuk tetap di Lakers sekitar 51 persen, namun tidak menutup kemungkinan skenario lain.
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LeBron James: Akhir karier? "Karena kalau begitu, aku mulai curang dalam permainan"
Bahkan, pensiun pun belum sepenuhnya dapat dikesampingkan bagi pria berusia 41 tahun ini. Dalam sebuah wawancara dengan majalahTime, ia baru-baru ini mengungkapkan apa yang harus terjadi agar ia benar-benar mengakhiri kariernya. “Itu tergantung pada pikiran saya. Ke mana pun pikiran saya pergi, tubuh pun akan mengikuti,” demikian James memulai penjelasannya.
Bagi LeBron, sudah jelas kapan ia tidak ingin lagi berdiri di lapangan: “Jika saya tidak lagi bersemangat untuk datang ke arena lima jam lebih awal demi mempersiapkan diri, jika saya tidak lagi bersemangat untuk pergi berlatih dua setengah jam lebih awal, maka saya tahu bahwa saya sudah mencapai titik akhir. Karena saat itulah saya mulai mengkhianati permainan ini.”
Namun, tampaknya momen itu belum tiba. “Tentu saja,” jawabnya saat ditanya apakah ia masih menikmati bermain basket saat ini.