"Mereka rela membunuh demi dia!" Akankah terjadi kesepakatan 'sign-and-trade' yang spektakuler antara LeBron James dan Los Angeles Lakers?

"Saat ini, mereka hanya bisa menawarkan LeBron empat juta dolar per tahun," kata Windhorst dalam acara Pat McAfee Show, sambil dengan tegas membantah anggapan bahwa LeBron akan rela melepaskan gaji yang sesuai dengan statusnya hanya demi kembali bermain untuk Cleveland. "Menurut saya, tidak bijaksana untuk menganggap dia akan puas dengan gaji yang jauh lebih rendah," kata Windhorst sambil menekankan bahwa LeBron "masih merupakan pemain yang layak mendapatkan kontrak maksimum."

Menurut Windhorst, hanya ada “satu cara” bagi Cavs untuk secara finansial memungkinkan kembalinya LeBron: “Transaksi ‘sign-and-trade’ LeBron dengan Jarret Allen. Namun, hal itu tidak akan membuat Cavs menjadi lebih baik. Saya tidak melihat jalan itu.” Meskipun demikian, Windhorst juga mencatat bahwa Lakers pasti akan menyetujui kesepakatan tersebut. “Mereka akan rela melakukan apa saja demi Jarret Allen,” tegas Windhorst.

Dengan rata-rata 15,4 poin dan 8,5 rebound, Allen memang akan menjadi opsi yang menarik untuk posisi center Lakers. Di posisi tersebut, Deandre Ayton jarang mampu memenuhi ekspektasi tinggi yang ditujukan padanya pada musim lalu. Selain itu, pada usia 28 tahun, Allen tentu saja jauh lebih muda daripada sang Raja. Namun justru karena itulah, kesepakatan semacam itu tidak akan masuk akal bagi Cavs.