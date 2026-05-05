Menanggapi pertanyaan tersebut, bos FCB menjawab dalam wawancara dengan DAZN: "Hakimi, mereka akan langsung merekrutnya karena dia akan cocok dengan tim kami."
"Mereka pasti langsung merekrutnya": Uli Hoeneß menginginkan bintang top PSG bergabung dengan FC Bayern München
Di FC Bayern, posisi bek kanan dalam formasi empat bek sebenarnya sudah terisi dengan baik oleh Konrad Laimer dan Josip Stanisic; namun, masa depan pemain asal Austria itu masih belum pasti karena kontraknya hanya berlaku hingga 2027.
Karena Stanisic juga bisa bermain sebagai bek tengah, kabarnya FCB bahkan sedang mencari alternatif. Namun, yang menjadi favorit bukanlah Hakimi, melainkan Givairo Read dari Feyenoord Rotterdam yang baru berusia 19 tahun.
Sebenarnya, beberapa tahun lalu sudah ada rumor bahwa bek kanan asal Maroko itu masuk dalam daftar incaran juara Bundesliga tersebut. Ketika masa pinjaman dua tahun pemain berusia 27 tahun itu di BVB berakhir pada musim panas 2020 dan ia harus kembali ke Real Madrid, Bayern tampaknya juga tertarik untuk merekrutnya.
Hakimi absen dalam laga Liga Champions melawan FC Bayern
Pada akhirnya, kesepakatan tersebut tidak terwujud; sebagai gantinya, Hakimi bergabung dengan Inter Milan. Namun, ia hanya bertahan di sana selama satu musim sebelum pindah ke Paris Saint-Germain pada tahun 2021 dengan biaya transfer sebesar 68 juta euro.
Di sana, ia telah menjadi salah satu yang terbaik di posisinya selama bertahun-tahun - tahun lalu, beberapa rekan setim dan pesaingnya bahkan melihatnya sebagai salah satu favorit terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or (pada akhirnya ia finis di peringkat keenam). Pada musim ini, Hakimi telah tampil dalam 31 pertandingan, mencetak tiga gol dan sembilan assist.
Namun, bek kanan ini akan absen dalam leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern pada Rabu malam karena cedera paha. Cedera ini dialaminya pada menit-menit akhir leg pertama seminggu yang lalu. PSG harus bermain tanpa pemain asal Maroko ini selama "beberapa minggu".