LaPresse
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“Mereka pandai mengulur waktu!” Luciano Spalletti ungkap fakta di balik kartu merah penuh emosi seusai pertandingan
Spalletti mendapat kartu merah dalam keributan dramatis di pinggir lapangan seusai pertandingan
Pelatih kepala Juventus Luciano Spalletti menerima kartu merah langsung sesaat setelah peluit akhir pertandingan Serie A melawan Cagliari yang berakhir 1-1 di Unipol Domus. Ketegangan memuncak di tepi lapangan ketika Spalletti menghampiri pelatih Cagliari Fabio Pisacane untuk bersalaman seperti yang lazim dilakukan seusai pertandingan.
Penyempurnaan interaksi tersebut membuat wasit Matteo Marcenaro mengusir kedua pelatih, yang otomatis dijatuhi larangan mendampingi tim dari tepi lapangan selama satu pertandingan.
Spalletti mengaku terkejut dengan keputusan wasit dan menegaskan bahwa insiden itu dibesar-besarkan.
- NurPhoto
Pelatih menjelaskan alasan di balik interaksinya dengan Pisacane
Berbicara kepada DAZN Italia seusai pertandingan, Spalletti menjelaskan pemicu cekcok di tepi lapangan. “Tidak terjadi apa-apa. Saya bilang kepadanya bahwa mereka bermain sepakbola dengan baik dan pandai mengulur waktu. Dia bertanya apa maksud saya dengan mengulur waktu, lalu kami berdua diusir,” kata Spalletti.
“Itu bukan masalah besar, semuanya cukup biasa.”
Pelatih Juventus itu juga menanggapi ketegangan dengan bek Yerry Mina di lorong stadion saat jeda pertandingan. Ia menambahkan dengan nada sarkastis: “Persis seperti yang terjadi musim lalu, dia mengatur-atur kami dengan sikap layaknya pemain tangguh.”
Membela pilihan taktik meski hasil imbang mengecewakan
Meski menguasai 70 persen bola dan melepaskan 21 tembakan ke gawang, Juventus tertinggal akibat gol cepat Daniel Maldini sebelum Randal Kolo Muani menyamakan kedudukan lewat sundulan pada menit ke-81. Spalletti membela keputusannya menurunkan Nico Gonzalez sejak awal untuk mendukung Kolo Muani sebelum memasukkan Nick Woltemade.
"Pada babak pertama, saya memindahkan McKennie ke kiri dan menempatkan Nico Gonzalez di tengah," jelas Spalletti.
"Kolo Muani bermain sebagai penyerang tengah dengan dukungan Nico Gonzalez. Jika Kolo diberi kebebasan bergerak seperti yang dilakukannya hari ini, ia menjadi lebih sulit dijaga."
- LaPresse
Fokus beralih ke laga melawan Lazio di tengah sanksi larangan mendampingi tim dari tepi lapangan
Dengan skorsing satu pertandingan yang membayangi, Spalletti akan absen saat Juventus menjamu Lazio pada Minggu depan. Pelatih berusia 67 tahun itu mendesak skuadnya mempertahankan level permainan agar dominasi penguasaan bola berbuah kemenangan.
“Saya melihat kenyataan bahwa usia saya hampir 70 tahun dan saya ingin mengakhiri karier dengan hasil yang baik,” kata Spalletti menutup pernyataannya.
“Jika mereka selalu bermain seperti ini, saya yakin kami akan memenangi lebih banyak pertandingan.”
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