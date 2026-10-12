Pelatih kepala Juventus Luciano Spalletti menerima kartu merah langsung sesaat setelah peluit akhir pertandingan Serie A melawan Cagliari yang berakhir 1-1 di Unipol Domus. Ketegangan memuncak di tepi lapangan ketika Spalletti menghampiri pelatih Cagliari Fabio Pisacane untuk bersalaman seperti yang lazim dilakukan seusai pertandingan.

Penyempurnaan interaksi tersebut membuat wasit Matteo Marcenaro mengusir kedua pelatih, yang otomatis dijatuhi larangan mendampingi tim dari tepi lapangan selama satu pertandingan.

Spalletti mengaku terkejut dengan keputusan wasit dan menegaskan bahwa insiden itu dibesar-besarkan.