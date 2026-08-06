Arteta menurunkan susunan pemain inti yang tidak berubah dari tim yang mengalahkan Girona 4-1 pekan lalu, dengan Kai Havertz, Viktor Gyokeres, dan rekrutan baru Christos Tzolis. Namun, ritme permainan mereka yang biasa benar-benar terganggu oleh kesalahan-kesalahan yang tidak biasa.

"Pada babak pertama, dengan lebih banyak starter, ada dua hal yang sangat berbeda, bagaimana kami bermain dan bagaimana kami berkompetisi, karena kami punya beberapa momen fantastis dalam waktu kami bermain," jelas Arteta.

"Cara kami berkompetisi terutama di dalam dan sekitar kotak penalti kami dalam sejumlah situasi bola mati yang biasa kami hadapi, jadi jelas ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini dan kemudian hasil buruk kadang bagus untuk menciptakan api yang lebih besar di dalam diri."