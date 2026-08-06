Getty Images Sport
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'Mereka murka!' - Mikel Arteta ungkap reaksi marah ruang ganti Arsenal atas kekalahan mengecewakan dari Real Betis
Arsenal kalah dalam laga pramusim
Arsenal kembali tersadar pada Rabu malam setelah menelan kekalahan pramusim 3-1 yang mengecewakan dari Real Betis. Tim asal Inggris itu kesulitan dalam bertahan sejak awal di Aviva Stadium, Dublin, yang dipadati penonton.
Tim asal Spanyol itu dengan cepat melesat unggul dua gol pada fase awal pertandingan melalui gol Rodrigo Riquelme dan Nelson Deossa. Meski Piero Hincapie sempat memperkecil ketertinggalan untuk Arsenal, mantan gelandang West Ham United Pablo Fornals mengembalikan keunggulan dua gol sesaat sebelum turun minum.
- Getty Images Sport
Arteta menyambut kemarahan di ruang ganti
Terlepas dari penampilan yang sangat ceroboh di lapangan, Arteta diam-diam senang dengan reaksi penuh gairah dari skuadnya. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa para pemain tampak sangat frustrasi dengan kelengahan mereka sendiri dalam bertahan saat jeda.
"Sangat kesal, saling memberi tekanan keras. Mereka murka, tetapi ini bagus. Itulah yang kami butuhkan," katanya, seperti dikutip dari ESPN. "Bagian yang penting adalah memenangkannya dan kami tidak berhasil memenangkannya, jadi jelas kecewa dengan hasilnya. Memang benar kami memakai 25 pemain, jadi Anda perlu memberi sedikit konteks pada pertandingan ini."
Kesalahan di lini belakang menghukum starting XI
Arteta menurunkan susunan pemain inti yang tidak berubah dari tim yang mengalahkan Girona 4-1 pekan lalu, dengan Kai Havertz, Viktor Gyokeres, dan rekrutan baru Christos Tzolis. Namun, ritme permainan mereka yang biasa benar-benar terganggu oleh kesalahan-kesalahan yang tidak biasa.
"Pada babak pertama, dengan lebih banyak starter, ada dua hal yang sangat berbeda, bagaimana kami bermain dan bagaimana kami berkompetisi, karena kami punya beberapa momen fantastis dalam waktu kami bermain," jelas Arteta.
"Cara kami berkompetisi terutama di dalam dan sekitar kotak penalti kami dalam sejumlah situasi bola mati yang biasa kami hadapi, jadi jelas ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini dan kemudian hasil buruk kadang bagus untuk menciptakan api yang lebih besar di dalam diri."
- Getty Images Sport
Melangkah maju setelah peringatan keras di Dublin
Arsenal kini akan berupaya segera mengatasi kelemahan di lini pertahanan mereka seiring berakhirnya pemusatan latihan pramusim musim panas. Pasukan Arteta harus segera menemukan kembali ritme mereka sebelum kampanye kompetitif yang baru resmi dimulai, dengan mereka dijadwalkan menghadapi Manchester City di Community Shield pada 16 Agustus.
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