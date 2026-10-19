Sevilla menelan kekalahan telak 4-1 saat bertandang ke markas Real Madrid di Bernabeu, tetapi hasil itu dibayangi kontroversi keputusan wasit pada awal pertandingan. Sekitar menit ke-22, ketika laga masih tanpa gol, Guler tertangkap kamera menyikut penyerang Sevilla, Peque, saat mengejar bola ke arah gawang.

Meski tim tamu melayangkan protes, perangkat pertandingan membiarkan laga berlanjut tanpa mengusir pemain internasional Turki itu. Keputusan tersebut membuat Sevilla merasa dirugikan karena harus menjalani sisa pertandingan dengan jumlah pemain yang sama, alih-alih menghadapi sepuluh pemain selama lebih dari satu jam.

Real Madrid kemudian meraih kemenangan meyakinkan, meski Sevilla juga merasa dirugikan oleh keputusan lain dalam proses terciptanya gol kedua tuan rumah. Kekalahan itu membuat klub asal Andalusia tersebut mempertanyakan sejumlah keputusan penting wasit yang menentukan jalannya pertandingan.











