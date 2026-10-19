Getty Images Sport
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“Mereka merampok kami!”: Pelatih Sevilla Luis Garcia Plaza mengisyaratkan adanya konspirasi perwasitan El Clasico terkait insiden sikutan yang melibatkan Arda Guler dalam kekalahan dari Real Madrid
Guler lolos dari kartu merah di awal laga saat kalah di Bernabeu
Sevilla menelan kekalahan telak 4-1 saat bertandang ke markas Real Madrid di Bernabeu, tetapi hasil itu dibayangi kontroversi keputusan wasit pada awal pertandingan. Sekitar menit ke-22, ketika laga masih tanpa gol, Guler tertangkap kamera menyikut penyerang Sevilla, Peque, saat mengejar bola ke arah gawang.
Meski tim tamu melayangkan protes, perangkat pertandingan membiarkan laga berlanjut tanpa mengusir pemain internasional Turki itu. Keputusan tersebut membuat Sevilla merasa dirugikan karena harus menjalani sisa pertandingan dengan jumlah pemain yang sama, alih-alih menghadapi sepuluh pemain selama lebih dari satu jam.
Real Madrid kemudian meraih kemenangan meyakinkan, meski Sevilla juga merasa dirugikan oleh keputusan lain dalam proses terciptanya gol kedua tuan rumah. Kekalahan itu membuat klub asal Andalusia tersebut mempertanyakan sejumlah keputusan penting wasit yang menentukan jalannya pertandingan.
- AFP
Garcia Plaza menegaskan Sevilla tidak mendapat pertandingan yang adil
Berbicara kepada media seusai laga, Garcia Plaza yang murka mengakui bahwa Real Madrid lebih unggul saat kedua tim bermain dengan kekuatan penuh. Namun, menurutnya, keputusan untuk tidak mengusir Guler sangat mengacaukan rencana permainan Sevilla.
"Saya harap kalian semua memasang judul 'sebuah sikutan dan selesai sudah'. Saat 11 lawan 11, mereka pantas menang, tetapi kami telah dirampas kesempatannya untuk memainkan pertandingan yang berbeda," kata Plaza kepada wartawan seusai laga, seperti dikutip AS. "Hari ini kami seharusnya bermain dengan keunggulan jumlah pemain sejak menit ke-25, 11 lawan 10. Saya tidak ingin membicarakan pertandingan setelah itu. Ini luar biasa. Saya melihatnya. Saat jeda, Peque berkata, 'dia memukul saya.' Itu kartu merah."
Pelatih tim tamu itu juga mengkritik kepemimpinan wasit menjelang gol kedua Madrid. Ia menilai ada pelanggaran terhadap bek Ure sebelum gol tersebut, tetapi pelanggaran itu tidak dihukum.
"Memang ada pelanggaran terhadap Ure sebelum gol kedua; itu bukan pelanggaran yang berbuah kartu merah, tetapi tetap pelanggaran. Saya diberi tahu bahwa kejadian itu tidak ditayangkan di televisi, tetapi terlihat sangat jelas," tambahnya.
Spekulasi soal konspirasi El Clasico dan bantahan tegas Mourinho
Garcia Plaza juga mempertanyakan apakah tekanan dari narasi yang lebih luas memengaruhi keputusan wasit. Ia mempertanyakan apakah para ofisial enggan memengaruhi persaingan perebutan gelar menjelang El Clasico.
"Mungkin kami tetap tidak akan menang, tetapi sejak menit ke-25, saat skor 0-0, kami seharusnya bermain sebelas melawan sepuluh pemain selama 65 menit. Itu merangkum jalannya pertandingan. Kami mungkin tetap kalah, tetapi dalam pertandingan sebelas lawan sebelas, Madrid pantas menang," lanjut Plaza. "Kami seharusnya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, tetapi itu tidak terjadi. Mengapa tidak? Mungkin mereka tidak ingin selisih poin semakin melebar menjelang El Clasico jika kami menang. Saya tidak tahu."
Namun, Mourinho membantah klaim tersebut dalam konferensi pers seusai pertandingan. Ia menyatakan tidak ada bukti video yang mendukung keluhan Sevilla. "Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada saya apa yang mereka katakan terjadi," kata Mourinho. Ia menambahkan bahwa pemainnya membantah telah melakukan kesalahan dan mengisyaratkan bahwa tim lawan berusaha mengalihkan perhatian dari kekalahan telak.
- Getty Images Sport
Dampak kekalahan di Bernabeu masih terasa
Sevilla harus segera melupakan kontroversi kepemimpinan wasit dan kembali menata diri setelah menelan kekalahan telak di kandang lawan. Menjaga ketenangan dan fokus taktik akan sangat penting bagi tim untuk bangkit dari kekecewaan ini dalam pertandingan liga mendatang.
Bagi Real Madrid, kemenangan meyakinkan 4-1 menjaga momentum mereka menjelang laga El Clasico yang sangat dinantikan melawan rival bebuyutan Barcelona akhir pekan depan. Meski perbincangan seputar Guler seusai pertandingan masih ramai, tim akan mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen.
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