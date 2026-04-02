Mereka menyebutku monyet dan aku merasa seperti orang mati... Mbappé mengenang momen kelam dan menceritakan kenangan Piala Dunia bersama Hakimi

Mbappé menanggapi kritik yang menghampirinya terkait performa pertahanannya sejak bergabung dengan Real Madrid, dengan mengatakan: "Saya adalah pemain yang sedikit lebih jarang bertahan dibandingkan yang lain, dan terkadang hal itu bisa menjadi masalah."

Dia menambahkan: "Memang benar saya melakukannya lebih sedikit, tapi saya merasa ketika saya melakukannya, hal itu memiliki dampak nyata bagi tim. Di Real Madrid, ketika saya melakukannya, terlihat bahwa semua orang melakukan hal yang sama."

Dia melanjutkan: "Mereka mengkritik saya karena hal itu, dan saya tidak terganggu karena itu adalah kritik yang membangun."