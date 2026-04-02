Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, mengungkap kisah-kisah mengejutkan di balik layar sepanjang kariernya, terutama tentang hinaan rasial yang diterimanya setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan, serta pembicaraannya mengenai kritik, hubungannya di lapangan, dan bahkan momen-momen lucu yang dialaminya di Madrid.
Mereka menyebutku monyet dan aku merasa seperti orang mati... Mbappé mengenang momen kelam dan menceritakan kenangan Piala Dunia bersama Hakimi
Sesi tanya jawab dengan para jurnalis
Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Marca, bintang Prancis itu berbicara secara blak-blakan, menegaskan: "Saya bosan dengan wawancara pers. Wartawan ada untuk membuat Anda mengatakan hal yang tidak ingin Anda katakan, dan Anda tidak ingin mengatakan apa yang dia inginkan. Ini seperti pertandingan tinju."
Aku akan membela sedikit
Mbappé menanggapi kritik yang menghampirinya terkait performa pertahanannya sejak bergabung dengan Real Madrid, dengan mengatakan: "Saya adalah pemain yang sedikit lebih jarang bertahan dibandingkan yang lain, dan terkadang hal itu bisa menjadi masalah."
Dia menambahkan: "Memang benar saya melakukannya lebih sedikit, tapi saya merasa ketika saya melakukannya, hal itu memiliki dampak nyata bagi tim. Di Real Madrid, ketika saya melakukannya, terlihat bahwa semua orang melakukan hal yang sama."
Dia melanjutkan: "Mereka mengkritik saya karena hal itu, dan saya tidak terganggu karena itu adalah kritik yang membangun."
"Mereka memanggilku monyet"
Bintang Prancis itu mengenang salah satu momen tersulit dalam kariernya, setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan melawan Swiss di Euro 2020, dengan mengatakan: "Saya ingin meninggalkan timnas Prancis. Saya sadar bahwa saya menempatkan Prancis di urutan teratas dalam prioritas saya, tetapi begitu saya gagal, banyak orang mulai memanggil saya monyet dan menghina saya. Saya bertanya-tanya: Apakah ini orang-orang yang saya perjuangkan di lapangan?"
Dia melanjutkan: "Saya menghabiskan liburan saya setelah itu seolah-olah saya sudah mati hidup-hidup, jatuh dari posisi yang sangat tinggi, karena turnamen pertama saya bersama Prancis adalah Piala Dunia 2018, saya memenangkannya dan saya seperti pahlawan nasional, dan saya masih muda. Lalu di turnamen berikutnya, Anda menerima hal itu di wajah Anda. Itu sulit."
Dia mengungkapkan bahwa dia menemui presiden Federasi Sepak Bola Prancis dan memberitahunya tentang keinginannya untuk tidak kembali ke tim nasional, sebelum menerima jawaban yang tegas: "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu meninggalkan kantor ini?"
Hakimi dan Piala Dunia... Persahabatan di Ujian
Dia juga mengenang suasana Piala Dunia 2022, terutama bersama temannya asal Maroko, Achraf Hakimi, sambil berkata: "Kami sering bermain Football Manager dan ngobrol setiap hari. Semakin jauh kami melaju, kami semakin sadar bahwa kami mungkin akan saling berhadapan."
Dia menambahkan, "Dia bilang (kita akan lolos), dan aku menjawab (bukan, kita yang akan lolos)."
Dia melanjutkan, "Sebelum semifinal, kami terus berbicara, tapi dengan sedikit keraguan."
Prancis mengalahkan Maroko di semifinal, untuk kemudian melaju menghadapi Argentina di final, di mana rekan-rekan Lionel Messi menang melalui adu penalti.
Baca juga:
Spanyol memimpin... dan Maroko berada di peringkat ke-11 sebagai kandidat juara Piala Dunia
. "Mereka menyerang semua orang, bahkan Cristiano"... Mbappé memuji lawannya dan berbicara tentang "keyakinan" para penggemar Real
Madrid. Mbappé: "Saya yang salah"... Inilah fakta tentang perawatan lutut saya yang sehat.