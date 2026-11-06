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كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo - Kooora OnlyKooora
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Diterjemahkan oleh

Mereka menipumu dengan berkata Ronaldo adalah masalahnya: "Sumur Para Pengkhianat" memanggil musuh-musuh sang legenda!

FEATURES
C. Ronaldo
J. Jesus
E. ten Hag
Manchester United
Portugal
Real Madrid
Juventus
Saudi Pro League
Portugal
Belanda
Inggris
Spanyol
Italia
Arab Saudi

Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola mengalami sejumlah pukulan dalam kariernya!

Selama bertahun-tahun, Cristiano Ronaldo mendapati dirinya menjadi sasaran kritik setiap kali tim yang mengenakan jerseinya tersandung, seakan keberadaannya adalah penjelasan termudah untuk setiap krisis, atau seakan kepergiannya adalah solusi ajaib untuk mengembalikan segala sesuatu ke tempatnya.

Ia dituduh egois, dan gol-golnya terkadang dijadikan bukti adanya kekacauan dalam sistem, hingga sang bintang Portugal selalu menjadi terdakwa dalam krisis-krisis yang belum tentu ia satu-satunya penyebabnya.

Namun, meninjau kembali apa yang terjadi di persinggahan-persinggahan besarnya mengungkap gambaran yang lebih rumit. Klub-klub yang ia tinggalkan tidak semuanya berubah menjadi reruntuhan, dan kepergiannya bukanlah penyebab langsung dari segala kesulitan yang mereka hadapi, tetapi semuanya memasuki fase-fase yang berbeda dari pembangunan ulang, kemunduran, dan ketidakstabilan.

Di antara angka-angka dan gelar-gelar, tersisa satu kenyataan yang sulit diabaikan: Ronaldo bukan sekadar pemain yang mencetak gol, melainkan ia memberi tim-tim yang ia bela sebuah nilai ofensif luar biasa yang sulit digantikan dengan mudah.

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    Real Madrid: 450 Gol yang Meninggalkan Kekosongan Luar Biasa

    Periode Real Madrid adalah babak paling gemilang dalam karier Ronaldo, setelah ia berubah dari sebuah transfer rekor yang datang dari Manchester United menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub kerajaan tersebut.

    Selama 9 musim, ia menjalani 438 pertandingan resmi dan mencetak 450 gol, serta membawa tim meraih 16 gelar, yang paling menonjol adalah 4 gelar Liga Champions Eropa dan dua gelar La Liga, di samping dua gelar Copa del Rey, 3 trofi Piala Super Eropa, 3 gelar Piala Dunia Antarklub, dan dua gelar Piala Super Spanyol.

    Dan ketika Ronaldo hengkang ke Juventus pada musim panas 2018, muncul kesulitan untuk menggantikan jumlah gol yang begitu besar ini. Real Madrid mengakhiri musim 2018-2019 tanpa gelar besar, dan tersingkir dari Liga Champions di hadapan Ajax dengan kekalahan telak 1-4 di Stadion Santiago Bernabeu.

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    Dan meskipun klub kemudian merebut kembali dominasinya serta meraih gelar-gelar besar, kepergian Ronaldo meninggalkan kekosongan di lini serang yang tidak mudah untuk diisi secara langsung.

    Bukti yang paling menonjol datang dari mantan rekan setimnya, Karim Benzema, yang berbicara terus terang mengenai sifat peran yang ia mainkan saat sang bintang Portugal masih ada. Ia mengatakan bahwa Ronaldo mencetak 50 gol setiap musim, dan karena itu ia harus menyesuaikan diri dengan gaya bermainnya. Ia menambahkan bahwa kepergian Ronaldo memberinya peran yang berbeda dan memaksanya memikul tanggung jawab untuk menentukan hasil pertandingan. Ini adalah kesaksian penting dari seorang pemain yang diuntungkan oleh kepergian Ronaldo, tetapi pada saat yang sama ia tidak menyangkal besarnya kontribusi yang Ronaldo berikan di dalam tim.

    Adapun Marcelo, bek Brasil dan sahabat dekat Ronaldo, lebih terang-terangan ketika berbicara tentang kepergiannya, dengan menegaskan bahwa tim mana pun akan kehilangan pemain terbaik di dunia ketika ia meninggalkan barisannya, dan bahwa semua orang berharap Cristiano ada di timnya. Itu bukanlah sekadar pujian dari mantan rekan setim, melainkan sebuah pengakuan atas besarnya kerugian teknis yang dialami Real Madrid akibat kepergian salah satu bintang terbesar dalam sejarahnya.

  • Udinese Calcio v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Juventus: 101 gol, 5 trofi, dan sebuah kesaksian yang tak bisa diabaikan

    Di Turin, pengalaman Ronaldo tidak kalah berpengaruh. Ia bergabung dengan Juventus pada tahun 2018 di tengah harapan besar untuk mengakhiri penantian klub akan gelar Liga Champions Eropa. Ia mempersembahkan angka-angka individu yang mengesankan selama tiga musim, setelah mencetak 101 gol dalam 134 pertandingan resmi, serta meraih lima gelar, meliputi Serie A dua kali, Coppa Italia satu kali, dan Piala Super Italia dua kali.

    Kendati raihan tersebut, pengalaman itu tidak luput dari kritik, terutama setelah Juventus tersingkir dari Liga Champions tanpa mewujudkan tujuan yang membuat Ronaldo datang.

    Sebagian pengkritiknya membebankan tanggung jawab atas perubahan identitas kolektif tim kepadanya, tetapi kesaksian Gianluigi Buffon membawa rincian yang lebih akurat. Sang kiper legendaris itu berbicara tentang hilangnya sebagian dari identitas kolektif Juventus selama periode tersebut, sebelum kemudian menjelaskan bahwa hal itu bukanlah kesalahan Ronaldo, dengan menegaskan bahwa pemain Portugal itu telah memberikan apa yang diminta darinya, dan bahwa masalahnya terletak pada ketidaksiapan sebagian elemen tim untuk beradaptasi dengan kedatangan bintang sebesar itu.

    Adapun Giorgio Chiellini, mantan kapten lini belakang Juventus, memberikan kesaksian lain yang mengungkap nilai Ronaldo, ketika ia menegaskan bahwa pemain Portugal itu sangat menentukan setiap kali ia menemukan tim yang bermain sesuai kemampuannya, dan bahwa kehadirannya akan menjadi tambahan besar bagi Juventus seandainya ia bertahan.

    Ia juga menyinggung bahwa kepergiannya yang terlambat pada Agustus 2021 menimbulkan guncangan di dalam tim, dan bahwa klub membayar harga karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersiap menghadapi ketidakhadirannya.

    Setelah kepergiannya, Juventus kehilangan gelar Serie A yang telah mereka pertahankan selama sembilan musim beruntun, dan memasuki fase ketidakstabilan teknis, sebelum merebut kembali gelar itu pada musim 2023-2024.

    Hal itu tidak berarti bahwa Ronaldo adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan tim, tetapi hal itu menegaskan bahwa kehadiran seorang pemain yang mencetak lebih dari 30 gol dalam semusim memberikan solusi ofensif yang luar biasa bagi sistem tim, dan bahwa menggantikannya bukanlah tugas yang mudah.

  • ENG-FBL-MAN UTD-TEN HAGAFP

    Manchester United: Kembali ke Rumah yang Hancur

    Ronaldo kembali ke Manchester United pada musim panas 2021 di tengah perayaan besar-besaran para suporter, seolah ia pulang untuk menuntaskan kisah yang belum selesai di Stadion Old Trafford.

    Pada musim pertamanya setelah kembali, ia mencetak 24 gol di berbagai ajang dan menjadi pencetak gol terbanyak tim, meski hasil-hasil menurun dan berbagai masalah menyelimuti skuat.

    Namun kedatangan Erik ten Hag mengubah sifat hubungan antara bintang Portugal itu dengan klub, setelah perannya di susunan pemain utama berkurang, dan perselisihan mengenai cara memperlakukannya serta posisinya di dalam tim kian memuncak, hingga sampai pada wawancara terkenal dengan Piers Morgan, lalu pemutusan kontraknya secara damai pada November 2022.

    Selama dua periodenya bersama Manchester United, Ronaldo mencetak 145 gol dalam 346 pertandingan dan meraih delapan gelar, yang paling menonjol adalah 3 gelar Liga Premier Inggris, Liga Champions Eropa, Piala Dunia Antarklub, dan Piala FA, di samping dua gelar Piala Liga.

    Nilainya pada musim terakhirnya bukan sekadar angka, melainkan ia adalah salah satu dari sedikit elemen yang mampu membuat perbedaan dalam tim yang tengah kesulitan dari segi hasil.

    Dalam konteks ini, Rio Ferdinand, mantan rekan setim Ronaldo dan salah satu legenda klub, membela pentingnya gol-gol yang disumbangkan sang pemain, dengan bertanya sebelum kepergian pemain itu: dari mana Manchester United akan menggantikan 24 gol jika ia diizinkan pergi? Pesan Ferdinand jelas mengenai nilai ketajaman gol yang hilang dari tim, meski musim-musim berikutnya membuktikan bahwa mengganti gol-gol itu mungkin dilakukan melalui pemain-pemain lain.

    Adapun Ronaldo sendiri, ia kemudian berbicara tentang masalah-masalah yang lebih dalam di dalam klub, dengan menganggap bahwa Manchester United membutuhkan pembangunan ulang menyeluruh yang mencakup manajemen, infrastruktur, dan seluruh sistem, dan tidak cukup hanya dengan mengganti pemain atau pelatih.

    Meski pernyataan-pernyataannya memicu kontroversi luas, kemerosotan tim setelah kepergiannya dan terus bergantinya pelatih mengungkap bahwa krisis itu tidak terkait dengan nama satu pemain saja.

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    Apakah Jesus dan anak-anak asuhnya akan terjebak dalam perangkap yang sama?

    Adapun timnas Portugal, inilah babak paling sensitif dalam kisah Ronaldo, setelah namanya terkait dengan pencapaian terbesar generasi saat ini, dan ia menjadi pemain yang memikul tanggung jawab kepemimpinan serta hasil selama lebih dari dua dekade.

    Sebelum eranya, Portugal belum pernah meraih gelar Piala Eropa maupun UEFA Nations League, lalu datanglah generasi yang dipimpin Ronaldo untuk meraih gelar Euro 2016, dan UEFA Nations League dua kali pada 2019 dan 2025.

    Di level individu, Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya dengan koleksi 234 pertandingan dan 146 gol, sehingga menjadi pemain dengan penampilan dan torehan gol terbanyak dalam sejarah timnas, setelah perjalanannya bersama Portugal membentang selama 23 tahun, sejak penampilan perdananya pada 2003 hingga pengumuman pensiun pada 5 November 2026.

    Pengaruhnya tidak terbatas pada angka-angka, melainkan juga meluas hingga menciptakan identitas kompetitif bagi sebuah timnas yang dituntut untuk terus bersaing memperebutkan gelar.

    Dan kini, Jorge Jesus beserta generasi saat ini mendapati diri mereka menghadapi ujian yang berbeda, setelah berakhirnya era pemain yang memikul sebagian besar sorotan dan tekanan.

    Tidak akan adil membebankan kegagalan Portugal hanya kepada Ronaldo seorang, sebagaimana tidak logis pula menganggap kepergiannya sebagai jaminan kesuksesan tim; namun tahap mendatang akan mengungkap sejauh mana kemampuan timnas mempertahankan posisinya tanpa sang pemimpin bersejarah mereka.