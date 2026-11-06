Selama bertahun-tahun, Cristiano Ronaldo mendapati dirinya menjadi sasaran kritik setiap kali tim yang mengenakan jerseinya tersandung, seakan keberadaannya adalah penjelasan termudah untuk setiap krisis, atau seakan kepergiannya adalah solusi ajaib untuk mengembalikan segala sesuatu ke tempatnya.
Ia dituduh egois, dan gol-golnya terkadang dijadikan bukti adanya kekacauan dalam sistem, hingga sang bintang Portugal selalu menjadi terdakwa dalam krisis-krisis yang belum tentu ia satu-satunya penyebabnya.
Namun, meninjau kembali apa yang terjadi di persinggahan-persinggahan besarnya mengungkap gambaran yang lebih rumit. Klub-klub yang ia tinggalkan tidak semuanya berubah menjadi reruntuhan, dan kepergiannya bukanlah penyebab langsung dari segala kesulitan yang mereka hadapi, tetapi semuanya memasuki fase-fase yang berbeda dari pembangunan ulang, kemunduran, dan ketidakstabilan.
Di antara angka-angka dan gelar-gelar, tersisa satu kenyataan yang sulit diabaikan: Ronaldo bukan sekadar pemain yang mencetak gol, melainkan ia memberi tim-tim yang ia bela sebuah nilai ofensif luar biasa yang sulit digantikan dengan mudah.