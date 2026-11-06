Periode Real Madrid adalah babak paling gemilang dalam karier Ronaldo, setelah ia berubah dari sebuah transfer rekor yang datang dari Manchester United menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub kerajaan tersebut.

Selama 9 musim, ia menjalani 438 pertandingan resmi dan mencetak 450 gol, serta membawa tim meraih 16 gelar, yang paling menonjol adalah 4 gelar Liga Champions Eropa dan dua gelar La Liga, di samping dua gelar Copa del Rey, 3 trofi Piala Super Eropa, 3 gelar Piala Dunia Antarklub, dan dua gelar Piala Super Spanyol.

Dan ketika Ronaldo hengkang ke Juventus pada musim panas 2018, muncul kesulitan untuk menggantikan jumlah gol yang begitu besar ini. Real Madrid mengakhiri musim 2018-2019 tanpa gelar besar, dan tersingkir dari Liga Champions di hadapan Ajax dengan kekalahan telak 1-4 di Stadion Santiago Bernabeu.

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Dan meskipun klub kemudian merebut kembali dominasinya serta meraih gelar-gelar besar, kepergian Ronaldo meninggalkan kekosongan di lini serang yang tidak mudah untuk diisi secara langsung.

Bukti yang paling menonjol datang dari mantan rekan setimnya, Karim Benzema, yang berbicara terus terang mengenai sifat peran yang ia mainkan saat sang bintang Portugal masih ada. Ia mengatakan bahwa Ronaldo mencetak 50 gol setiap musim, dan karena itu ia harus menyesuaikan diri dengan gaya bermainnya. Ia menambahkan bahwa kepergian Ronaldo memberinya peran yang berbeda dan memaksanya memikul tanggung jawab untuk menentukan hasil pertandingan. Ini adalah kesaksian penting dari seorang pemain yang diuntungkan oleh kepergian Ronaldo, tetapi pada saat yang sama ia tidak menyangkal besarnya kontribusi yang Ronaldo berikan di dalam tim.

Adapun Marcelo, bek Brasil dan sahabat dekat Ronaldo, lebih terang-terangan ketika berbicara tentang kepergiannya, dengan menegaskan bahwa tim mana pun akan kehilangan pemain terbaik di dunia ketika ia meninggalkan barisannya, dan bahwa semua orang berharap Cristiano ada di timnya. Itu bukanlah sekadar pujian dari mantan rekan setim, melainkan sebuah pengakuan atas besarnya kerugian teknis yang dialami Real Madrid akibat kepergian salah satu bintang terbesar dalam sejarahnya.