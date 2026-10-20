Atletico Madrid bertandang ke MHP Arena untuk menghadapi klub Jerman Stuttgart pada pertandingan ketiga Liga Champions UEFA. Tim asuhan Diego Simeone datang dengan bekal enam kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas Manchester United di kompetisi Eropa dan kemenangan 1-0 atas Espanyol di La Liga.

Gelandang Alex Baena kembali menjadi penentu pada akhir pekan, mencetak gol kemenangan lewat aksi gemilang di pengujung laga. Gol itu membuat catatannya musim ini menjadi lima gol dan tiga assist dalam 11 penampilan.

Meski timnya tengah dalam tren positif, Simeone memperingatkan para pemainnya agar tidak lengah menghadapi Stuttgart, yang memenangi dua pertandingan pembukanya di kompetisi Eropa.