AFP
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“Mereka menilai kami dari apa yang terjadi besok!” Diego Simeone memperingatkan Atletico Madrid meski meraih enam kemenangan beruntun
Atletico Madrid yang sedang tampil apik incar kemenangan yang menjadi tonggak sejarah di Jerman
Atletico Madrid bertandang ke MHP Arena untuk menghadapi klub Jerman Stuttgart pada pertandingan ketiga Liga Champions UEFA. Tim asuhan Diego Simeone datang dengan bekal enam kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas Manchester United di kompetisi Eropa dan kemenangan 1-0 atas Espanyol di La Liga.
Gelandang Alex Baena kembali menjadi penentu pada akhir pekan, mencetak gol kemenangan lewat aksi gemilang di pengujung laga. Gol itu membuat catatannya musim ini menjadi lima gol dan tiga assist dalam 11 penampilan.
Meski timnya tengah dalam tren positif, Simeone memperingatkan para pemainnya agar tidak lengah menghadapi Stuttgart, yang memenangi dua pertandingan pembukanya di kompetisi Eropa.
- AFP
Simeone menuntut fokus saat menghadapi tuan rumah yang bermain fisik
Berbicara kepada media dalam konferensi pers jelang pertandingan, Simeone menegaskan bahwa kemenangan sebelumnya tak berarti apa-apa begitu peluit dibunyikan. "Mereka akan segera melupakan apa yang mereka puji dan menilai kami berdasarkan apa yang kami lakukan besok," kata Simeone.
"Kami akan menghadapi laga sulit melawan tim yang kuat secara fisik dan jelas memahami cara melakukan pressing di wilayah lawan."
"Mereka melakukan pressing satu lawan satu dan bertahan sangat dalam ketika harus bertahan," tambah pelatih asal Argentina itu. "Kami harus mengarahkan permainan ke area yang menurut kami bisa membuat mereka kesulitan."
Hancko bidik trofi, Demirovic ingin mengulang aksi heroiknya
Bek Atletico David Hancko menegaskan ambisi skuadnya untuk mengubah kegagalan tipis musim lalu menjadi gelar juara. "Musim lalu kami hampir meraih gelar, baik di Piala maupun Liga Champions," kata Hancko. "Tahun ini kami ingin melangkah lebih jauh dan meraih gelar."
Sementara itu, pencetak gol terbanyak Stuttgart, Ermedin Demirovic, yang telah mencetak empat gol di Liga Champions musim ini, menyambut kedatangan raksasa Spanyol tersebut.
"Kami akan menghadapi tim yang benar-benar tangguh," ujar Demirovic. "Liga Champions adalah kompetisi yang istimewa... Saya bisa mendapatkan energi darinya karena saya sudah membuktikan apa yang mungkin dicapai."
- Getty Images Sport
Pertemuan perdana bersejarah membuka jalan bagi pertarungan di Eropa
Laga pada Selasa akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Atletico Madrid dan Stuttgart. Klub Spanyol itu berupaya meraih kemenangan keduanya di Jerman dalam pertandingan fase grup atau fase liga.
Pelatih kepala Stuttgart Sebastian Hoeness mengakui beratnya tantangan tersebut. "Atletico termasuk salah satu tim terbaik di sepakbola Eropa... Kami ingin menguji kemampuan kami melawan mereka," ujarnya.
Pasukan Simeone berharap dapat memanfaatkan kehebatan Baena dalam menyerang untuk meraih tiga poin penting dan menjaga rentetan kemenangan sempurna mereka.
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