'Mereka mengira kami akan dihancurkan!' - Trent Alexander-Arnold membalas kritik dan menyebut Federico Valverde dari Real Madrid sebagai 'pemain paling underrated di dunia' setelah penampilan gemilangnya dengan hat-trick melawan Manchester City

Setelah pertandingan, bek sayap Real Madrid, Alexander-Arnold, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap pemain yang telah menjadi jantung tim Los Blancos dalam beberapa musim terakhir.

“Saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan dia sebagai pemain. Dia tanpa diragukan lagi adalah pemain sepak bola paling underrated di planet ini,” kata Alexander-Arnold kepada TNT Sports. “Ketika bermain dengannya, Anda memahami betapa besar kontribusinya bagi tim. Dia menjelajahi setiap jengkal lapangan dan memberikan segalanya. Sebagai pemain, atribut terbaik yang bisa Anda miliki adalah rekan setim Anda selalu bisa mengandalkan Anda, dan dia tidak pernah mengecewakan kami.”