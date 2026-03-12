Getty Images Sport
'Mereka mengira kami akan dihancurkan!' - Trent Alexander-Arnold membalas kritik dan menyebut Federico Valverde dari Real Madrid sebagai 'pemain paling underrated di dunia' setelah penampilan gemilangnya dengan hat-trick melawan Manchester City
Standar akhir
Penampilan Valverde sangat bersejarah, menjadikannya gelandang kedua dalam sejarah Real Madrid yang mencetak hat-trick dalam kompetisi Eropa setelah Pirri. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, memuji Valverde dengan antusias, menyebut pemain berusia 27 tahun itu sebagai "standar emas, segala yang seharusnya dimiliki seorang pemain Real Madrid". Gelandang tersebut memimpin tim dalam duel dan menggabungkan kerja keras pertahanannya dengan kontribusi serangan yang luar biasa, membuat barisan belakang Manchester City tidak bisa berbuat apa-apa selama 45 menit pertama.
Alexander-Arnold memberikan penilaian 'yang paling diremehkan'.
Setelah pertandingan, bek sayap Real Madrid, Alexander-Arnold, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap pemain yang telah menjadi jantung tim Los Blancos dalam beberapa musim terakhir.
“Saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan dia sebagai pemain. Dia tanpa diragukan lagi adalah pemain sepak bola paling underrated di planet ini,” kata Alexander-Arnold kepada TNT Sports. “Ketika bermain dengannya, Anda memahami betapa besar kontribusinya bagi tim. Dia menjelajahi setiap jengkal lapangan dan memberikan segalanya. Sebagai pemain, atribut terbaik yang bisa Anda miliki adalah rekan setim Anda selalu bisa mengandalkan Anda, dan dia tidak pernah mengecewakan kami.”
Menentang narasi pra-pertandingan
Kemenangan tersebut semakin mengesankan mengingat Madrid memasuki pertandingan ini tanpa beberapa pemain kunci seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Meskipun superkomputer Opta memprediksi Manchester City akan menang sebelum kick-off, Los Blancos menampilkan strategi yang brilian untuk meraih kemenangan leg pertama ke-29 mereka dengan selisih tiga gol atau lebih dalam sejarah Eropa yang gemilang.
“Penampilan yang luar biasa,” tambah Alexander-Arnold. “Banyak spekulasi saat undian dilakukan dan menjelang pertandingan ini, terutama dengan cara kami bermain dan hasil yang kami dapatkan... banyak orang mengira kami akan dihancurkan malam ini. Tapi ini menunjukkan mentalitas kami. Tidak peduli cedera apa yang kami alami atau pemain yang absen. Kompetisi ini sangat penting bagi klub dan sebagai pemain, kami mengerti itu.”
Tidak ada ruang untuk merasa puas diri.
Meskipun memiliki keunggulan tiga gol, suasana di kamp Real Madrid tetap fokus saat mereka bersiap untuk bertandang ke Etihad Stadium untuk leg kedua pada 17 Maret. Baik para pemain maupun manajemen tidak menganggap remeh mengingat kualitas yang dimiliki tim Guardiola. Arbeloa menyimpulkan: "Jika ada satu hal yang masih jauh, itu adalah kualifikasi. Saya telah memberitahu para pemain, ini belum selesai. Kami tahu tim City yang mereka miliki dan betapa hebatnya Pep sebagai pelatih. Saya yakin akan ada lebih banyak kejutan di leg kedua."
