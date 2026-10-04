Photogamma
Diterjemahkan oleh
'Mereka menghormati sepak bola!' - Kisah dramatis di balik kekacauan penerbangan Burkina Faso sebelum dibantai Argentina 7-0
Kekacauan perjalanan memaksa Burkina Faso melakukan pemilihan skuad darurat
Burkina Faso menghadapi gangguan logistik luar biasa menjelang laga persahabatan internasional mereka melawan Argentina di Stadion Monumental, Buenos Aires. Penerbangan charter dari Maroko yang dibatalkan membuat para pemain senior menolak bepergian karena masalah kompensasi finansial dan kelelahan ekstrem.
Pelatih kepala Amir Abdou terpaksa menyusun skuad darurat yang terutama berisi para pemain internasional U23.
Tim muda itu menerima panggilan pada saat-saat terakhir untuk memenuhi jadwal pertandingan tersebut.
- Photogamma
Skuad darurat tiba lima jam sebelum menghadapi juara dunia
Skuad darurat itu mendarat di Buenos Aires hanya lima jam sebelum kick-off setelah menjalani perjalanan jarak jauh yang sangat melelahkan. Kehilangan waktu untuk persiapan taktis dan mengalami jet lag parah, Burkina Faso terpaksa langsung turun ke lapangan untuk menghadapi juara dunia bertahan.
Federasi Sepakbola Burkina Faso (FBF) merilis pernyataan resmi yang membahas kegagalan logistik dan pergantian pemain.
"Para pemain muda U23 menjalani pertandingan ini sebagai kesempatan yang indah dan berharga untuk membuktikan kemampuan mereka di panggung internasional melawan para pemain kelas dunia," bunyi pernyataan FBF.
Skuad yang kelelahan melewatkan tugas media setelah kalah tujuh gol
Seperti yang sudah diduga, tim darurat itu kesulitan membendung lini depan Argentina dan akhirnya menelan kekalahan telak 7-0. Setelah peluit akhir berbunyi, skuad yang kelelahan itu langsung meninggalkan stadion untuk beristirahat tanpa menjalani wawancara media resmi setelah pertandingan.
Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan kekaguman mendalam atas komitmen Burkina Faso untuk tetap memainkan pertandingan itu.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang datang dari Burkina Faso," kata Scaloni kepada wartawan. "Saya tidak tahu detail pasti dari masalah yang dihadapi pemain-pemain mereka yang lain, tetapi mereka yang datang ke sini pantas mendapat pujian atas usaha mereka. Mereka menghormati sepak bola, dan kami bermain serius seolah-olah ini final sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan mereka."
- AFP
Burkina Faso mengalihkan fokus untuk menyelesaikan masalah administratif internal
Federasi Sepak Bola Burkina Faso kini menghadapi pekerjaan administratif mendesak untuk menyelesaikan prosedur logistik dan sengketa finansial dengan para pemain senior. Federasi itu bertujuan menstabilkan operasional tim nasionalnya menjelang jeda internasional berikutnya.
Argentina menuntaskan laga kedua mereka pada jeda internasional dengan kemenangan kedua beruntun tanpa kebobolan.
Burkina Faso meninggalkan Amerika Selatan dengan tekad membangun kembali logistik tim.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami