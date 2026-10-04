Burkina Faso menghadapi gangguan logistik luar biasa menjelang laga persahabatan internasional mereka melawan Argentina di Stadion Monumental, Buenos Aires. Penerbangan charter dari Maroko yang dibatalkan membuat para pemain senior menolak bepergian karena masalah kompensasi finansial dan kelelahan ekstrem.

Pelatih kepala Amir Abdou terpaksa menyusun skuad darurat yang terutama berisi para pemain internasional U23.

Tim muda itu menerima panggilan pada saat-saat terakhir untuk memenuhi jadwal pertandingan tersebut.