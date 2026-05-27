Para pendukung PSG memiliki basis penggemar yang sangat antusias, dan kelompok ultras mereka memandang sang komentator terutama sebagai mantan pemain Marseille. Sebelum pindah ke klub-klub besar di Liga Premier, ia telah tampil dalam 166 pertandingan untuk klub Prancis tersebut. Persaingan yang sudah mengakar ini memicu permusuhan yang terus-menerus di Munich, di mana kelompok ultras menghina dirinya selama siaran langsung. Perbedaan mencolok dalam perlakuan terhadap tim siaran tersebut menyoroti ketegangan yang ada, karena penonton bergantian memberikan tepuk tangan meriah kepada mantan pemain sayap PSG David Ginola dan melontarkan ejekan keji kepada rekannya. Hinaan tanpa henti tersebut berlanjut lama setelah peluit akhir dibunyikan, yang membuatnya memutuskan untuk mundur.

Nasri mengonfirmasi laporan tersebut kepada L’Equipe, mengatakan: “Ya, itu benar. Tapi sebagai mantan pemain Marseille, dihina oleh suporter Paris adalah bagian dari permainan… Meskipun menurut saya mereka seharusnya melakukan hal lain, seperti merayakan lolos ke final (tersenyum).”

Dia menambahkan: “Yang mengganggu saya adalah mereka menghina ibu saya... Itu bukan alasan saya tidak pergi ke Budapest untuk final.

"Ini bukan kali pertama saya dihina di stadion, dan tentu saja bukan yang terakhir. Dan jika saya membiarkannya memengaruhi saya, saya akan berhenti tampil di TV dan berhenti pergi ke pertandingan," katanya. "Ini PSG vs Arsenal, lebih baik ada Robert Pires, yang merupakan penggemar setia Arsenal, dan David Ginola, yang merupakan penggemar setia PSG, daripada seseorang yang netral seperti saya di panel. Arsenal juga klub lama saya, tapi saya tidak memiliki hubungan yang istimewa dengan para pendukungnya."