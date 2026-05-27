Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Mereka menghina ibuku!" - Mantan bintang Arsenal mundur dari siaran final Liga Champions menyusul nyanyian ejekan dari para pendukung PSG
Pertarungan antara juara-juara domestik di Budapest
Menurut media Prancis Le Parisien, Nasri tidak akan bertolak ke Budapest untuk menyaksikan final Liga Champions yang sangat dinantikan antara Paris Saint-Germain dan Arsenal. Stasiun televisi Canal+ awalnya telah memberikan akreditasi kepada pakar tersebut untuk liputan di pinggir lapangan, namun daftar yang direvisi yang diajukan ke UEFA tidak mencantumkan namanya.
Final ini mempertemukan dua juara liga domestik; PSG adalah juara Eropa bertahan dan mencapai babak ini setelah meraih kemenangan agregat 6-5 yang epik atas Bayern Munich. Sementara itu, The Gunners lolos setelah mengalahkan Atletico Madrid 2-1 dalam dua leg. Nasri memilih untuk tidak ikut serta guna menghindari terulangnya suasana yang tidak bersahabat yang dialaminya selama semifinal di Allianz Arena.
- AFP
Warisan Marseille memicu permusuhan yang tak henti-hentinya
Para pendukung PSG memiliki basis penggemar yang sangat antusias, dan kelompok ultras mereka memandang sang komentator terutama sebagai mantan pemain Marseille. Sebelum pindah ke klub-klub besar di Liga Premier, ia telah tampil dalam 166 pertandingan untuk klub Prancis tersebut. Persaingan yang sudah mengakar ini memicu permusuhan yang terus-menerus di Munich, di mana kelompok ultras menghina dirinya selama siaran langsung. Perbedaan mencolok dalam perlakuan terhadap tim siaran tersebut menyoroti ketegangan yang ada, karena penonton bergantian memberikan tepuk tangan meriah kepada mantan pemain sayap PSG David Ginola dan melontarkan ejekan keji kepada rekannya. Hinaan tanpa henti tersebut berlanjut lama setelah peluit akhir dibunyikan, yang membuatnya memutuskan untuk mundur.
Nasri mengonfirmasi laporan tersebut kepada L’Equipe, mengatakan: “Ya, itu benar. Tapi sebagai mantan pemain Marseille, dihina oleh suporter Paris adalah bagian dari permainan… Meskipun menurut saya mereka seharusnya melakukan hal lain, seperti merayakan lolos ke final (tersenyum).”
Dia menambahkan: “Yang mengganggu saya adalah mereka menghina ibu saya... Itu bukan alasan saya tidak pergi ke Budapest untuk final.
"Ini bukan kali pertama saya dihina di stadion, dan tentu saja bukan yang terakhir. Dan jika saya membiarkannya memengaruhi saya, saya akan berhenti tampil di TV dan berhenti pergi ke pertandingan," katanya. "Ini PSG vs Arsenal, lebih baik ada Robert Pires, yang merupakan penggemar setia Arsenal, dan David Ginola, yang merupakan penggemar setia PSG, daripada seseorang yang netral seperti saya di panel. Arsenal juga klub lama saya, tapi saya tidak memiliki hubungan yang istimewa dengan para pendukungnya."
Sengketa pajak dan pesanan Deliveroo
Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebagian massa menggunakan pengeras suara untuk berulang kali meneriakkan "bayar pajak" kepadanya. Teriakan ini merujuk pada kontroversi di luar lapangan pada bulan Maret, ketika Les Echos melaporkan bahwa otoritas pajak menyita aset senilai sekitar €5,5 juta terkait dugaan utang yang belum dibayar.
Perselisihan ini berpusat pada status tempat tinggalnya di Dubai, dengan pihak berwenang mengklaim bahwa ia menghabiskan lebih dari 200 hari dalam setahun di Prancis. Untuk mendukung klaim mereka, penyidik dilaporkan mengutip 212 pesanan makanan yang dikirim ke Paris melalui aplikasi Deliveroo. Pengacara mantan pemain tersebut dengan tegas membantah adanya utang ini, tetapi berita utama yang merugikan tersebut memicu ejekan agresif dari tribun penonton di Jerman.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi pakar tersebut?
Meskipun telah mundur dari tugas-tugas di pinggir lapangan, pria berusia 38 tahun ini tidak akan absen dari layar kaca akhir pekan ini. Setelah laga yang sangat dinantikan pada Sabtu nanti, ia akan bergabung dengan panel studio di Paris untuk mengulas pertandingan. Bersama Mickael Landreau, ia akan membagikan wawasan ahli dalam suasana yang terkendali, dengan jarak aman dari kerumunan penonton yang riuh.